Тошкентда бутилкаларни пулга топшириш имконини берувчи фендоматом пайдо бўлди

·11·Жамият
Тошкентда бутилкаларни пулга топшириш имконини берувчи фендоматом пайдо бўлди

Тошкентда пластик, шиша ва алюминий идишларни топшириб, бунинг эвазига пул олиш мумкин бўлган илк фендоматом тақдим этилди. Қурилма чиқиндиларни алоҳида йиғиш ва қайта ишлашга йўналтириш учун хизмат қилади.

Маълумотларга кўра, фендоматомга пластик, шиша ва алюминий бутилкаларни топшириш мумкин. Ҳар бир идиш учун 150 сўмдан мукофот берилиши айтилмоқда.

Йиғилган маблағ фойдаланувчининг ҳисобига ўтказилади. Уни хайрия учун йўналтириш имконияти ҳам мавжуд.

Қурилманинг тақдимоти 23-сентябрь куни Чилонзор туманидаги Бунёдкор кўчаси, 7А-манзилда, Экология миллий қўмитаси биноси олдида ўтказилгани хабар қилинди. Бундай қурилмалар аҳолининг чиқиндиларни саралаб йиғишга қизиқишини ошириш ва қайта ишланадиган материалларни оддий ахлатдан ажратишга хизмат қилади.

ФендоматомЧилонзор туманиЭкология миллий қўмитасиҚайта ишлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?3 сентябр 06:10Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқланди17 июл 11:41Ипотека субсидияси учун аризалар 27 июлда очиладиИпотека субсидияси учун аризалар 27 июлда очилади24 июл 00:17«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди11 сентябр 13:33P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолди13 июл 13:48Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топширилади6 июл 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ