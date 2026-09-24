Садио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқда
Сенегаллик футболчи Садио Мане туғилиб ўсган Бамбали қишлоғида 20 миллион долларга яқин агросаноат лойиҳасини амалга оширмоқда. SM10 Agro деб номланган лойиҳанинг тамал тоши 19 сентябрь куни қўйилган. Бу ҳақда Сенегал миллий телеканали RTS хабар берди.
11,7 миллиард Ғарбий Африка CFA франкига баҳоланаётган лойиҳа тахминан 500 гектар майдонни эгаллайди. Унда 78 мингга яқин манго дарахти экиладиган плантация, меваларни қайта ишлаш корхоналари, шунингдек, қишлоқ хўжалиги бўйича таълим ва тадқиқот маркази ташкил этилиши режалаштирилган.
Корхоналарда мангодан пюре, қуритилган мева ва манго ёғи каби маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Лойиҳа йилига тахминан 8,5 минг тонна мангони қайта ишлаш қувватига эга бўлиши режалаштирилган.
Ташаббуснинг дастлабки босқичида 1 мингдан ортиқ тўғридан-тўғри иш ўрни яратилиши, кейинчалик эса иш ўринлари сони 2,5 мингтагача етиши кутилмоқда.
Мане ушбу лойиҳа орқали Бамбали ва унинг атрофидаги ҳудудларда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, меваларни маҳаллий шароитда қайта ишлаш ҳамда аҳоли, айниқса, ёшлар учун янги иш ва таълим имкониятларини яратишни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…