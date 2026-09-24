Садио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқда

·54·Дунё
Садио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқда

Сенегаллик футболчи Садио Мане туғилиб ўсган Бамбали қишлоғида 20 миллион долларга яқин агросаноат лойиҳасини амалга оширмоқда. SM10 Agro деб номланган лойиҳанинг тамал тоши 19 сентябрь куни қўйилган. Бу ҳақда Сенегал миллий телеканали RTS хабар берди.

11,7 миллиард Ғарбий Африка CFA франкига баҳоланаётган лойиҳа тахминан 500 гектар майдонни эгаллайди. Унда 78 мингга яқин манго дарахти экиладиган плантация, меваларни қайта ишлаш корхоналари, шунингдек, қишлоқ хўжалиги бўйича таълим ва тадқиқот маркази ташкил этилиши режалаштирилган.

Корхоналарда мангодан пюре, қуритилган мева ва манго ёғи каби маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Лойиҳа йилига тахминан 8,5 минг тонна мангони қайта ишлаш қувватига эга бўлиши режалаштирилган.

Ташаббуснинг дастлабки босқичида 1 мингдан ортиқ тўғридан-тўғри иш ўрни яратилиши, кейинчалик эса иш ўринлари сони 2,5 мингтагача етиши кутилмоқда.

Мане ушбу лойиҳа орқали Бамбали ва унинг атрофидаги ҳудудларда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, меваларни маҳаллий шароитда қайта ишлаш ҳамда аҳоли, айниқса, ёшлар учун янги иш ва таълим имкониятларини яратишни мақсад қилган.

Садио МанеSM10 AgroБамбали қишлоғиманго плантацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичАҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқич19 сентябр 19:50Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!26 август 23:42Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинИлон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкин4 июн 17:35Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди 6 июл 22:30“Илонлар маликаси”: 60 минг заҳарли илон билан яшаётган хитойлик қиз ҳикояси“Илонлар маликаси”: 60 минг заҳарли илон билан яшаётган хитойлик қиз ҳикояси23 май 00:18Заҳарли илонлар маликаси: хитойлик қиз 60 мингдан зиёд илон боқмоқдаЗаҳарли илонлар маликаси: хитойлик қиз 60 мингдан зиёд илон боқмоқда25 апрел 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота