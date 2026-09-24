Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)

·16·Маданият
Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)

Маданият ва Маърифат телеканалининг "Дўстлар даврасида" кўрсатувида Маданият вазири Озодбек Назарбеков меҳмон бўлди. Кўрсатув давомида кутилмаган видеомурожаат намойиш этилди.

Дастурда Назарбековга мактабда унга адабиёт фанидан дарс берган устозидан видео мурожаат йўлланди. Устозининг самимий сўзлари ва хотиралари вазирни чуқур ҳаяжонга солди.

Устозининг мурожаатидан сўнг Озодбек Назарбеков кўзларига ёш олди.

Самимий мурожаат давомида мактаб йиллари ва устоз-шогирд муносабатлари билан боғлиқ хотиралар тилга олинди. Бу лаҳзалар Назарбеков учун ҳам таъсирли кечди.

Устозининг сўзлари санъаткор ва вазирнинг қалбига тегиб, кўрсатувдаги энг таъсирчан лаҳзалардан бирига айланди.

Маданият ва Маърифат телеканалОзодбек НазарбековДўстлар даврасидаустоз-шогирд муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)8 август 09:55Озодбек Назарбеков ўзбек футболи ҳақида қандай фикр билдирди?Озодбек Назарбеков ўзбек футболи ҳақида қандай фикр билдирди?2 июн 20:48Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқлади17 июн 16:12Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)8 август 11:47Озодбек Назарбеков 52 ёшни қарши олдиОзодбек Назарбеков 52 ёшни қарши олди8 май 09:21Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиМаданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди27 июн 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ