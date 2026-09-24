Сингапурда китоб ўқиганларга пул берилади

·38·Дунё
Сингапурда китоб ўқиганларга пул берилади

Сингапурда аҳолини мунтазам китоб ўқишга ундаш мақсадида янги дастур ишга туширилди. ReadSG деб номланган ташаббус Сингапур Миллий кутубхона кенгаши (NLB) томонидан 2026 йил 6 сентябрда йўлга қўйилган. Дастур доирасида фуқаролар кунига камида 15 дақиқа китоб ўқиб, бунинг учун виртуал тангалар тўплаши мумкин. Бу ҳақда The Times маълум қилди.

ReadSG Challenge дастурида иштирокчилар ўқиган вақтини ҳукуматнинг CrowdTask SG платформасида қайд этади. Ҳар бир 15 дақиқалик мутолаа учун 20 та виртуал танга берилади. 1000 та танга тўплаган иштирокчи уларни 1 Сингапур долларига алмаштириши мумкин.

Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, ташаббуснинг асосий мақсади одамларни қисқа ва тезкор рақамли контентдан чалғитиб, мунтазам ва диққатни жамлаган ҳолда китоб ўқиш одатини шакллантиришдир. NLB раҳбари Мелисса Тамнинг сўзларига кўра, кунига 15 дақиқалик мутолаа одатни шакллантириш учун оддий бошланғич мақсад сифатида танланган.

ReadSG беш йилга мўлжалланган миллий ҳаракат бўлиб, аввалги National Reading Movement дастурининг ўрнини эгаллаган. Ташкилотчилар қисқа видеолар ва ижтимоий тармоқлардаги тезкор контент оммалашиб бораётган бир пайтда аҳолида чуқурроқ ва мунтазам мутолаа қилиш кўникмасини ривожлантиришни кўзламоқда.

2024 йилда NLB томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, Сингапурдаги катта ёшли аҳолининг 28 фоизи ҳафтасига китоб ўқиган. Янгиланган ReadSG дастури эса китобхонликни кундалик одатга айлантиришга қаратилган.

ReadSGNLBCrowdTask SGСингапур Миллий кутубхона кенгаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилдиҲар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилди17 сентябр 15:27Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофотКитоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофот19 сентябр 18:23Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтди2 август 12:55Сингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилдиСингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилди6 май 23:28Швецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилдиШвецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилдиБугун 15:33Садио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқдаСадио Мане туғилган қишлоғига 20 миллион доллар сармоя киритмоқдаБугун 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота