«Сумерки» юлдузи Тейлор Лотнер илк бор ота бўлди

·0·Маданият
«Сумерки» юлдузи Тейлор Лотнер илк бор ота бўлди

«Сумерки» фильми орқали бутун дунёга танилган актёр Тейлор Лотнер ва унинг рафиқаси Тейлор Доум ҳаётида қувончли воқеа юз берди. Жуфтлик илк бор ота-она бўлди.

Тейлор ва унинг рафиқасининг қиз фарзанди дунёга келди. Янги туғилган чақалоққа Ленон исми берилди.

Қизиғи, эр-хотиннинг ҳар иккиси ҳам Тейлор исмини олиб юради. Шу сабабли улар қизига ҳам Тейлор деб исм қўйиш вариантини кўриб чиққан. Бироқ якунда Ленон исмида тўхтамга келишган.

Тейлор Доумнинг ҳомиладор экани ҳақида 2026 йил март ойида маълум бўлган эди. Орадан кўп ўтмай, ёз бошида жуфтлик махсус гендер-пати ўтказиб, фарзанди қиз эканини билиб олган.

Шу тариқа, Лотнерлар оиласи яна бир аъзога кўпайди. Энди Тейлор Лотнер ва Тейлор Доум учун ота-оналик даври бошланди.

Тейлор ЛотнерТейлор ДоумЛенонСумерки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди28 июн 22:47Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)21 сентябр 19:24Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиТўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратди3 июл 02:19Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)Бугун 14:39Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун 11:58Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Кеча 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди