«Сумерки» юлдузи Тейлор Лотнер илк бор ота бўлди
«Сумерки» фильми орқали бутун дунёга танилган актёр Тейлор Лотнер ва унинг рафиқаси Тейлор Доум ҳаётида қувончли воқеа юз берди. Жуфтлик илк бор ота-она бўлди.
Тейлор ва унинг рафиқасининг қиз фарзанди дунёга келди. Янги туғилган чақалоққа Ленон исми берилди.
Қизиғи, эр-хотиннинг ҳар иккиси ҳам Тейлор исмини олиб юради. Шу сабабли улар қизига ҳам Тейлор деб исм қўйиш вариантини кўриб чиққан. Бироқ якунда Ленон исмида тўхтамга келишган.
Тейлор Доумнинг ҳомиладор экани ҳақида 2026 йил март ойида маълум бўлган эди. Орадан кўп ўтмай, ёз бошида жуфтлик махсус гендер-пати ўтказиб, фарзанди қиз эканини билиб олган.
Шу тариқа, Лотнерлар оиласи яна бир аъзога кўпайди. Энди Тейлор Лотнер ва Тейлор Доум учун ота-оналик даври бошланди.
Изоҳлар 0
…