Ашраф Ҳакими зўрлаш айблови бўйича суд қилинади

·13·Спорт
Ашраф Ҳакими зўрлаш айблови бўйича суд қилинади

Франция Кассация суди «Пари Сен-Жермен» ва Марокаш терма жамоаси ҳимоячиси Ашраф Ҳакимининг зўрлаш айблови бўйича судга юборилишига қарши берган сўнгги шикоятини қаноатлантирмади. Шу тариқа футболчининг иши О-де-Сен департаменти жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилади.

Кассация суди 2026 йил 23 сентябрь куни Ҳакимининг шикоятини қабул қилиш учун етарли асослар йўқ, деган хулосага келган. Мазкур суд ишнинг моҳияти бўйича Ҳакимининг айбдор ёки айбсизлигини белгиламайди, балки қуйи судлар қарорларининг қонунийлиги ва процессуал жиҳатларини кўриб чиқади.

Иш 2023 йил 25 февралида содир бўлган воқеа билан боғлиқ. Париж яқинидаги Булонь-Бийанкур шаҳрида Ҳакимининг уйига борган ёш аёл футболчини зўрлашда айблаган. Ҳакими эса тергов бошидан бери барча айбловларни рад этиб келмоқда.

2026 йил 24 февраль куни ишни тергов қилган судья Ҳакимини судга юбориш учун етарли асослар мавжуд, деган хулосага келган. Футболчи мазкур қарорга нисбатан апелляция берган, аммо 19 июнь куни Версаль апелляция суди қуйи суд қарорини ўз кучида қолдирган. Шундан сўнг Ҳакими Франциянинг энг юқори суд инстанцияси бўлган Кассация судига мурожаат қилган.

Жабрланувчи томон адвокати Бертран Перенинг сўзларига кўра, Кассация суди Ҳакимининг шикоятини қабул қилиш учун жиддий асослар мавжуд эмас, деган қарорга келган. Жабрланувчининг яна бир адвокати Рейчел-Флор Пардо эса уч ярим йилдан бери давом этаётган суд жараёнидан сўнг мижозининг адолат қарор топиши учун курашишда давом этишини билдирган.

Ҳакимининг адвокати Фанни Колин эса футболчи айбловларни қатъиян рад этаётганини ва Кассация суди ишнинг моҳиятини кўриб чиқмаганини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, ҳимоя томонининг далиллари бўладиган суд жараёнида тақдим этилади.

Суд жараёнининг аниқ санаси ҳозирча белгиланмаган. Ҳакимнинг айбдор ёки айбсизлиги бўладиган судда аниқланади.

Маълумот учун, Ашраф Ҳакими 2021 йилдан буён «Пари Сен-Жермен» сафида тўп тепмоқда.

Ашраф ҲакимиПари Сен-ЖерменФранция Кассация судиВерсаль апелляция суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ашраф Хакими: Луис Энрике PSJда оилавий муҳитни шакллантирдиАшраф Хакими: Луис Энрике PSJда оилавий муҳитни шакллантирди21 май 00:13Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритди17 август 08:50Ҳарри Кейн Европа мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Европа мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилди23 май 09:35Марокаш Жаҳон чемпионати учун якуний таркибини эълон қилдиМарокаш Жаҳон чемпионати учун якуний таркибини эълон қилди27 май 04:49Арсенал билан финал олдидан PSJда жиддий йўқотишлар: Дембеле ва Ҳакими хавф остидаАрсенал билан финал олдидан PSJда жиддий йўқотишлар: Дембеле ва Ҳакими хавф остида25 май 22:16Усмон Дембеле Чемпионлар лигаси финалига тайёрлигини маълум қилдиУсмон Дембеле Чемпионлар лигаси финалига тайёрлигини маълум қилди30 май 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?