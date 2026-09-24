Ашраф Ҳакими зўрлаш айблови бўйича суд қилинади
Франция Кассация суди «Пари Сен-Жермен» ва Марокаш терма жамоаси ҳимоячиси Ашраф Ҳакимининг зўрлаш айблови бўйича судга юборилишига қарши берган сўнгги шикоятини қаноатлантирмади. Шу тариқа футболчининг иши О-де-Сен департаменти жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилади.
Кассация суди 2026 йил 23 сентябрь куни Ҳакимининг шикоятини қабул қилиш учун етарли асослар йўқ, деган хулосага келган. Мазкур суд ишнинг моҳияти бўйича Ҳакимининг айбдор ёки айбсизлигини белгиламайди, балки қуйи судлар қарорларининг қонунийлиги ва процессуал жиҳатларини кўриб чиқади.
Иш 2023 йил 25 февралида содир бўлган воқеа билан боғлиқ. Париж яқинидаги Булонь-Бийанкур шаҳрида Ҳакимининг уйига борган ёш аёл футболчини зўрлашда айблаган. Ҳакими эса тергов бошидан бери барча айбловларни рад этиб келмоқда.
2026 йил 24 февраль куни ишни тергов қилган судья Ҳакимини судга юбориш учун етарли асослар мавжуд, деган хулосага келган. Футболчи мазкур қарорга нисбатан апелляция берган, аммо 19 июнь куни Версаль апелляция суди қуйи суд қарорини ўз кучида қолдирган. Шундан сўнг Ҳакими Франциянинг энг юқори суд инстанцияси бўлган Кассация судига мурожаат қилган.
Жабрланувчи томон адвокати Бертран Перенинг сўзларига кўра, Кассация суди Ҳакимининг шикоятини қабул қилиш учун жиддий асослар мавжуд эмас, деган қарорга келган. Жабрланувчининг яна бир адвокати Рейчел-Флор Пардо эса уч ярим йилдан бери давом этаётган суд жараёнидан сўнг мижозининг адолат қарор топиши учун курашишда давом этишини билдирган.
Ҳакимининг адвокати Фанни Колин эса футболчи айбловларни қатъиян рад этаётганини ва Кассация суди ишнинг моҳиятини кўриб чиқмаганини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, ҳимоя томонининг далиллари бўладиган суд жараёнида тақдим этилади.
Суд жараёнининг аниқ санаси ҳозирча белгиланмаган. Ҳакимнинг айбдор ёки айбсизлиги бўладиган судда аниқланади.
Маълумот учун, Ашраф Ҳакими 2021 йилдан буён «Пари Сен-Жермен» сафида тўп тепмоқда.
Изоҳлар 0
…