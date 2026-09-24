Жанлуиджи Доннарумма: ЖЧдан қолиш оғриғи ҳалигача улкан
Италия терма жамоаси дарвозабони Жанлуиджи Доннарумма жамоа 2026-йилги жаҳон чемпионатига чиқа олмаганидан кейинги чуқур руҳий тушкунлик ҳақида гапирди. Goal.com хабар беришича, тўрт карра жаҳон чемпионлари учун мундиалдан четда қолиш оғриқли зарба бўлган ва футболчилар бу мавзуни ҳали ҳам ўзаро муҳокама қилишдан қочишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, аззуррилар плей-офф финалида Босния ва Hzеговинага қарши кечган ўйинда пеналтилар сериясига кўра мағлуб бўлган эди. Алессандро Бастонининг учрашув бошидаёқ қизил карточка олиб, жамоани кўпчилик бўлиб қолдиргани бу оғриқли мағлубиятнинг таъсирини янада кучайтирди. Натижада Италия ўз тарихида кетма-кет учинчи марта жаҳон чемпионатидан четда қолди.
Яраларни даволаш ва Роберто Мансинининг қайтишиSky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Доннарумма жамоа ичида мазкур муваффақиятсизлик нима сабабдан юз бергани ҳақида деярли гаплашилмаганини тан олди. «Ҳақиқат шуки, ўртамизда деярли ҳеч қандай муҳокама бўлмади, чунки ярани қайта очиш учун оғриқ ҳали ҳам жуда катта», – деди дарвозабон.
Луциано Спаллетти ва Геннаро Гаттусонинг истеъфосидан сўнг Италия терма жамоасига бош мураббий сифатида Роберто Мансини қайтди. Тажрибали мутахассис қўл остида жамоа энди Миллатлар лигасидаги баҳсларга тайёргарлик кўрмоқда. Италияликлар A1 гуруҳида Белгия, Франция ҳамда Винсензо Монтелла бошчилигидаги Туркия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади.
Келажакка назар ва ёш иқтидорларДоннарумма янги мураббий қўл остида жамоа ўйин услубида ижобий ўзгаришлар бўлишига ишонч билдирди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонда фаол, тажовузкор ва ўйинни тўлиқ назорат қиладиган футбол намойиш этишни мақсад қилишган. Евро-2024 сабоқларини ўзлаштирган жамоа мухлисларнинг ишончини қайта қозониш ниятида.
Оғир даврни бошдан кечираётган жамоага янги қон қуйиш мақсадида таркибга ёш футболчилар жалб этилмоқда. Хусусан, Каляри ярим ҳимоячиси Алессандро Романо дарвозабонда катта таассурот қолдирган. Доннарумм таъкидлашича, тажрибали футболчилар ёшларга қийин дамларда кўмаклашиб, терма жамоанинг келажагини барпо этишда асосий таянч бўлишади.
Изоҳлар 0
…