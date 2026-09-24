Жанлуиджи Доннарумма: ЖЧдан қолиш оғриғи ҳалигача улкан

·6·Спорт
Жанлуиджи Доннарумма: ЖЧдан қолиш оғриғи ҳалигача улкан

Италия терма жамоаси дарвозабони Жанлуиджи Доннарумма жамоа 2026-йилги жаҳон чемпионатига чиқа олмаганидан кейинги чуқур руҳий тушкунлик ҳақида гапирди. Goal.com хабар беришича, тўрт карра жаҳон чемпионлари учун мундиалдан четда қолиш оғриқли зарба бўлган ва футболчилар бу мавзуни ҳали ҳам ўзаро муҳокама қилишдан қочишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, аззуррилар плей-офф финалида Босния ва Hzеговинага қарши кечган ўйинда пеналтилар сериясига кўра мағлуб бўлган эди. Алессандро Бастонининг учрашув бошидаёқ қизил карточка олиб, жамоани кўпчилик бўлиб қолдиргани бу оғриқли мағлубиятнинг таъсирини янада кучайтирди. Натижада Италия ўз тарихида кетма-кет учинчи марта жаҳон чемпионатидан четда қолди.

Яраларни даволаш ва Роберто Мансинининг қайтиши

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Доннарумма жамоа ичида мазкур муваффақиятсизлик нима сабабдан юз бергани ҳақида деярли гаплашилмаганини тан олди. «Ҳақиқат шуки, ўртамизда деярли ҳеч қандай муҳокама бўлмади, чунки ярани қайта очиш учун оғриқ ҳали ҳам жуда катта», – деди дарвозабон.

Луциано Спаллетти ва Геннаро Гаттусонинг истеъфосидан сўнг Италия терма жамоасига бош мураббий сифатида Роберто Мансини қайтди. Тажрибали мутахассис қўл остида жамоа энди Миллатлар лигасидаги баҳсларга тайёргарлик кўрмоқда. Италияликлар A1 гуруҳида Белгия, Франция ҳамда Винсензо Монтелла бошчилигидаги Туркия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади.

Келажакка назар ва ёш иқтидорлар

Доннарумма янги мураббий қўл остида жамоа ўйин услубида ижобий ўзгаришлар бўлишига ишонч билдирди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонда фаол, тажовузкор ва ўйинни тўлиқ назорат қиладиган футбол намойиш этишни мақсад қилишган. Евро-2024 сабоқларини ўзлаштирган жамоа мухлисларнинг ишончини қайта қозониш ниятида.

Оғир даврни бошдан кечираётган жамоага янги қон қуйиш мақсадида таркибга ёш футболчилар жалб этилмоқда. Хусусан, Каляри ярим ҳимоячиси Алессандро Романо дарвозабонда катта таассурот қолдирган. Доннарумм таъкидлашича, тажрибали футболчилар ёшларга қийин дамларда кўмаклашиб, терма жамоанинг келажагини барпо этишда асосий таянч бўлишади.

Жанлуиджи ДоннаруммаИталия терма жамоасиРоберто МансиниМиллатлар лигасиЖЧ-2026
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиГианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди16 сентябр 18:59Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманСамуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман23 сентябр 01:34Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди19 сентябр 01:36«Манчестер Сити»: Империяни сақлаб қолиш ва Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси«Манчестер Сити»: Империяни сақлаб қолиш ва Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси31 июл 11:37Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддият10 август 15:34«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!29 июл 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?