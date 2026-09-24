Тьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этди

·17·Спорт
Тьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Футбол афсонаси Терри Анри Испания терма жамоасининг жамоавий ўйин услуби ва тактик маҳоратини юқори баҳолади.
  • Унинг фикрича, испанияликларнинг ўзига хос ўйин фалсафаси уларни жаҳон футболидаги энг қийин рақибга айлантирган.
  • Испания терма жамоасининг асосий кучи юлдузли футболчиларда эмас, балки жамоавий бирдамлик ва мукаммал тизимда бўлиб, улар тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам ўйинни тўлиқ назорат қилади.

Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Испания терма жамоасининг сўнгги йиллардаги тарихий ғалабаларига юқори баҳо бериб, уларнинг жамоавий ўйин услубини тактик маҳорат чўққиси деб атади. Ас нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи испанияликларнинг ўзига хос ўйин фалсафаси уларни жаҳон футболидаги энг қийин рақибга айлантирганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Анрининг фикрича, Испания терма жамоасининг асосий кучи юлдузли футболчиларда эмас, балки жамоавий бирдамлик ва мукаммал тизимда. Узоқ йиллар давомида испаниялик футболчиларга қарши майдонда курашган собиқ ҳужумчи уларнинг ўйин услуби, ўзига хос идентлиги ва қадриятлари якунда ўз мевасини берганини қайд этди.

Тактик мукаммаллик ва ҳимоядаги ишончлилик

Испания терма жамоаси нафақат ёрқин ҳужумкор ўйин ва тўп назорати, балки мустаҳкам ҳимояси билан ҳам барчани ҳайратда қолдирди. Турнир давомида майдонга тушган Ла Рожа ўз дарвозасидан атиги битта гол ўтказиб юборди, бу гол чорак финалда Белгияга қарши кечган баҳсда киритилганди.

Тьерри Анри рақиблар Испаниянинг ҳимоядаги статистик кўрсаткичларига кўпинча эътибор бермаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бутун мусобақа давомида испанлар дарвозасига атиги ўнтагача зарба берилган бўлиб, бу юқори прессинг ва рақибни ўз дарвозасидан иложи борича узоқроқда ушлаб туриш эвазига эришилган.

Майдондаги икки томонлама устунлик

Франциялик собиқ футболчи рақиблар Испанияга қарши ўйнашда қандай тактикадан фойдаланиш кераклигини кўп гапиришини, бироқ амалда тўпсиз ҳаракат қилиш қанчалик оғир эканини тан олди. Анри Испания жамоаси тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам ўйинни тўлиқ назорат қилишини ва уларни мағлуб этиш ота жиддий синов эканини айтди.

Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоасининг Франция терма жамоасига қарши сўнгги ўйинлардаги устунлиги ҳам яққол сезилиб турибди. Хусусан, Евро-2024 ярим финалидаги 2:1 ҳисобидаги ғалаба, Миллатлар лигасининг 2024/25 йилги мавсумидаги 5:4 ҳисобли шиддатли учрашув ҳамда жаҳон чемпионатидаги ярим финал баҳси бунга яққол мисол бўла олади.

Тьерри Анрининг таъкидлашича, айнан ана шундай тизимли ёндашув ва жамоавий руҳ Испания термасига нафақат натижа, балки мухлислар меҳрини ҳам олиб келди. Собиқ ҳужумчи уларнинг ўйинини томоша қилиш чинакам завқ эканини ва турнирдаги энг кучли жамоа ҳақли равишда ғалаба қозонганини қўшимча қилди.

Тьерри АнриИспанияФутболЕвро-2024Жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди22 сентябр 23:37Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди14 сентябр 14:16Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунлади31 август 20:30Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?16 июл 00:10Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилди20 август 12:14Тьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрдиТьерри Анри Франция терма жамоаси кийиниш хонасига кутилмаган ташриф буюрди11 июл 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?