Тьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Футбол афсонаси Терри Анри Испания терма жамоасининг жамоавий ўйин услуби ва тактик маҳоратини юқори баҳолади.
- Унинг фикрича, испанияликларнинг ўзига хос ўйин фалсафаси уларни жаҳон футболидаги энг қийин рақибга айлантирган.
- Испания терма жамоасининг асосий кучи юлдузли футболчиларда эмас, балки жамоавий бирдамлик ва мукаммал тизимда бўлиб, улар тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам ўйинни тўлиқ назорат қилади.
Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Испания терма жамоасининг сўнгги йиллардаги тарихий ғалабаларига юқори баҳо бериб, уларнинг жамоавий ўйин услубини тактик маҳорат чўққиси деб атади. Ас нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи испанияликларнинг ўзига хос ўйин фалсафаси уларни жаҳон футболидаги энг қийин рақибга айлантирганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Анрининг фикрича, Испания терма жамоасининг асосий кучи юлдузли футболчиларда эмас, балки жамоавий бирдамлик ва мукаммал тизимда. Узоқ йиллар давомида испаниялик футболчиларга қарши майдонда курашган собиқ ҳужумчи уларнинг ўйин услуби, ўзига хос идентлиги ва қадриятлари якунда ўз мевасини берганини қайд этди.
Тактик мукаммаллик ва ҳимоядаги ишончлиликИспания терма жамоаси нафақат ёрқин ҳужумкор ўйин ва тўп назорати, балки мустаҳкам ҳимояси билан ҳам барчани ҳайратда қолдирди. Турнир давомида майдонга тушган Ла Рожа ўз дарвозасидан атиги битта гол ўтказиб юборди, бу гол чорак финалда Белгияга қарши кечган баҳсда киритилганди.
Тьерри Анри рақиблар Испаниянинг ҳимоядаги статистик кўрсаткичларига кўпинча эътибор бермаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бутун мусобақа давомида испанлар дарвозасига атиги ўнтагача зарба берилган бўлиб, бу юқори прессинг ва рақибни ўз дарвозасидан иложи борича узоқроқда ушлаб туриш эвазига эришилган.
Майдондаги икки томонлама устунликФранциялик собиқ футболчи рақиблар Испанияга қарши ўйнашда қандай тактикадан фойдаланиш кераклигини кўп гапиришини, бироқ амалда тўпсиз ҳаракат қилиш қанчалик оғир эканини тан олди. Анри Испания жамоаси тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам ўйинни тўлиқ назорат қилишини ва уларни мағлуб этиш ота жиддий синов эканини айтди.
Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоасининг Франция терма жамоасига қарши сўнгги ўйинлардаги устунлиги ҳам яққол сезилиб турибди. Хусусан, Евро-2024 ярим финалидаги 2:1 ҳисобидаги ғалаба, Миллатлар лигасининг 2024/25 йилги мавсумидаги 5:4 ҳисобли шиддатли учрашув ҳамда жаҳон чемпионатидаги ярим финал баҳси бунга яққол мисол бўла олади.
Тьерри Анрининг таъкидлашича, айнан ана шундай тизимли ёндашув ва жамоавий руҳ Испания термасига нафақат натижа, балки мухлислар меҳрини ҳам олиб келди. Собиқ ҳужумчи уларнинг ўйинини томоша қилиш чинакам завқ эканини ва турнирдаги энг кучли жамоа ҳақли равишда ғалаба қозонганини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…