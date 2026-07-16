Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаган
Германиянинг Берлин шаҳри прокуратураси 68 ёшли эркакка нисбатан зўрлаш билан боғлиқ жиноят иши юзасидан расмий айблов эълон қилди. Tagesschau нашрининг хабар беришича, гумонланувчи узоқ вақт давомида онлайн танишув иловалари орқали аёллар билан танишиб, уларга нисбатан оғир жиноятларни содир этиб келган.
Тергов маълумотларига кўра, электрик бўлиб ишлаган эркак интернет орқали аёллар билан танишган. Учрашувлар давомида у жабрланувчиларга спиртли ичимликлар ва уйқу келтирувчи дорилар бериб, уларни беҳуш ҳолатга келтирган. Шундан кейин эса аёлларни зўрлаб, содир этган жиноятларини видеотасвирга олган.
Энг даҳшатли жиҳати шундаки, жабрланувчи аёллар ўзларига нисбатан жиноят содир этилганини умуман билмаган. Улар воқеалардан фақат тергов ҳаракатлари давомида хабардор бўлган.
Ҳозирга қадар 68 ёшли эркак 14 нафар аёлни зўрлаганликда айбланмоқда. Бироқ прокуратура маълумотига кўра, унинг қурбонлари сони анча кўп бўлиши мумкин. Терговчилар жами 58 нафар аёл жабрланган бўлиши эҳтимолини истисно қилмаяпти. Айни пайтда улардан 30 нафарининг шахси аниқланган бўлса, қолган эҳтимолий жабрланувчиларни аниқлаш ишлари давом этмоқда.
Маълум қилинишича, Берлин полицияси мазкур эркакка 2025 йилда худди шундай жинсий жиноятларда гумон қилинган бошқа шахс бўйича тергов жараёнида чиққан. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг уйида тинтув ўтказиб, турли электрон маълумот ташувчи воситаларни мусодара қилган.
2026 йил февраль ойида ушбу қурилмалар ўрганилганда, уларда жинсий жиноятларга оид видеотасвирлар аниқланган. Бу далиллар асосида тергов янада кенгайтирилган ва 2026 йил март ойида гумонланувчи ҳибсга олинган. Ҳозирда иш бўйича қўшимча ҳолатлар ҳамда эҳтимолий бошқа жабрланувчиларни аниқлаш ишлари давом этмоқда.
…