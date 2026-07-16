Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаган

·50·Дунё
Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаган

Германиянинг Берлин шаҳри прокуратураси 68 ёшли эркакка нисбатан зўрлаш билан боғлиқ жиноят иши юзасидан расмий айблов эълон қилди. Tagesschau нашрининг хабар беришича, гумонланувчи узоқ вақт давомида онлайн танишув иловалари орқали аёллар билан танишиб, уларга нисбатан оғир жиноятларни содир этиб келган.

Тергов маълумотларига кўра, электрик бўлиб ишлаган эркак интернет орқали аёллар билан танишган. Учрашувлар давомида у жабрланувчиларга спиртли ичимликлар ва уйқу келтирувчи дорилар бериб, уларни беҳуш ҳолатга келтирган. Шундан кейин эса аёлларни зўрлаб, содир этган жиноятларини видеотасвирга олган.

Энг даҳшатли жиҳати шундаки, жабрланувчи аёллар ўзларига нисбатан жиноят содир этилганини умуман билмаган. Улар воқеалардан фақат тергов ҳаракатлари давомида хабардор бўлган.

Ҳозирга қадар 68 ёшли эркак 14 нафар аёлни зўрлаганликда айбланмоқда. Бироқ прокуратура маълумотига кўра, унинг қурбонлари сони анча кўп бўлиши мумкин. Терговчилар жами 58 нафар аёл жабрланган бўлиши эҳтимолини истисно қилмаяпти. Айни пайтда улардан 30 нафарининг шахси аниқланган бўлса, қолган эҳтимолий жабрланувчиларни аниқлаш ишлари давом этмоқда.

Маълум қилинишича, Берлин полицияси мазкур эркакка 2025 йилда худди шундай жинсий жиноятларда гумон қилинган бошқа шахс бўйича тергов жараёнида чиққан. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг уйида тинтув ўтказиб, турли электрон маълумот ташувчи воситаларни мусодара қилган.

2026 йил февраль ойида ушбу қурилмалар ўрганилганда, уларда жинсий жиноятларга оид видеотасвирлар аниқланган. Бу далиллар асосида тергов янада кенгайтирилган ва 2026 йил март ойида гумонланувчи ҳибсга олинган. Ҳозирда иш бўйича қўшимча ҳолатлар ҳамда эҳтимолий бошқа жабрланувчиларни аниқлаш ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиТеҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиБугун, 16:16Қозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиҚозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 16:10Ноодатий “жунли круассан”лар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда!Ноодатий “жунли круассан”лар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда!Бугун, 16:03Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБугун, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди