Халқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлди
Халқаро космик станция (ХКС) 2026-йилги Тинчлик учун Нобел мукофотининг қисқа рўйхатига киритилди. Осло тинчлик тадқиқотлари институти (PRИО) мазкур орбитал лойиҳани нуфузли мукофотга даъвогар сифатида эълон қилди ва унинг инсоният бирлигидаги ўрнини юқори баҳолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, институтнинг ижрочи директори вазифасини бажарувчи Хокон Герлёв журналистларга янгиланган номзодлар рўйхатини тақдим этди. Унга кўра, аввалги баҳорги рўйхатдаги Жаҳон савдо ташкилоти ўрнини Халқаро космик станция эгаллади.
Илмий ҳамкорлик ва геосиёсий барқарорликPRИО вакиллари ХКС чорак асрдан зиёд вақт давомида Ер юзидаги муносабатлар ёмонлашган пайтда ҳам геосиёсий рақиблар умумий тинч иш йўлида ҳамкорлик қила олишини амалда исботлаб келаётганини таъкидладилар. Станция бу даврда улкан илмий натижаларга эришишга муваффақ бўлди.
Экспертларнинг фикрича, станциянинг 2030-йилларнинг бошида ўз фаолиятини якунлаши кутилаётган даврда коинот янада гавжум, тижорий ва ҳатто потенциал қуролланган маконга айланиб бормоқда. Бундай шароитда ХКСга Тинчлик учун Нобел мукофотининг берилиши инсоният биргаликда ишлаганда қандай ютуқларга эриша олишини яққол кўрсатиб берган бўларди.
Келажак истиқболлариИнститут таҳлилчиларининг қўшимча қилишича, ушбу мукофот Хитойнинг «Тянсун» станцияси ва бошқа космик лойиҳалар билан ҳам келгусида шундай тинчона ҳамкорлик қилишга илҳом бағриши мумкин. Бу эса коинотни тадқиқ этишда тинчлик руҳини сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир.
Маълумот учун, 2026-йилги Тинчлик учун Нобел мукофоти ғолиби жорий йилнинг 9-октабр куни расман эълон қилинади. Анъанавий тақдирлаш маросими эса Алфред Нобел вафот этган кун — 12-декабрда Осло шаҳрида бўлиб ўтади.
Изоҳлар 0
…