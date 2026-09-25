Халқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлди

·0·Техно
Халқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлди

Халқаро космик станция (ХКС) 2026-йилги Тинчлик учун Нобел мукофотининг қисқа рўйхатига киритилди. Осло тинчлик тадқиқотлари институти (PRИО) мазкур орбитал лойиҳани нуфузли мукофотга даъвогар сифатида эълон қилди ва унинг инсоният бирлигидаги ўрнини юқори баҳолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, институтнинг ижрочи директори вазифасини бажарувчи Хокон Герлёв журналистларга янгиланган номзодлар рўйхатини тақдим этди. Унга кўра, аввалги баҳорги рўйхатдаги Жаҳон савдо ташкилоти ўрнини Халқаро космик станция эгаллади.

Илмий ҳамкорлик ва геосиёсий барқарорлик

PRИО вакиллари ХКС чорак асрдан зиёд вақт давомида Ер юзидаги муносабатлар ёмонлашган пайтда ҳам геосиёсий рақиблар умумий тинч иш йўлида ҳамкорлик қила олишини амалда исботлаб келаётганини таъкидладилар. Станция бу даврда улкан илмий натижаларга эришишга муваффақ бўлди.

Экспертларнинг фикрича, станциянинг 2030-йилларнинг бошида ўз фаолиятини якунлаши кутилаётган даврда коинот янада гавжум, тижорий ва ҳатто потенциал қуролланган маконга айланиб бормоқда. Бундай шароитда ХКСга Тинчлик учун Нобел мукофотининг берилиши инсоният биргаликда ишлаганда қандай ютуқларга эриша олишини яққол кўрсатиб берган бўларди.

Келажак истиқболлари

Институт таҳлилчиларининг қўшимча қилишича, ушбу мукофот Хитойнинг «Тянсун» станцияси ва бошқа космик лойиҳалар билан ҳам келгусида шундай тинчона ҳамкорлик қилишга илҳом бағриши мумкин. Бу эса коинотни тадқиқ этишда тинчлик руҳини сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир.

Маълумот учун, 2026-йилги Тинчлик учун Нобел мукофоти ғолиби жорий йилнинг 9-октабр куни расман эълон қилинади. Анъанавий тақдирлаш маросими эса Алфред Нобел вафот этган кун — 12-декабрда Осло шаҳрида бўлиб ўтади.

ХКСНобел мукофотиКоинотИлм-фанТинчлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларКеча 01:24Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширди20 июн 21:56Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди7 сентябр 16:22Soyuz МС-28 кемаси ХКС экипажини Ерга қайтарди: 2000 даражали иссиқлик ва юмшоқ қўнишSoyuz МС-28 кемаси ХКС экипажини Ерга қайтарди: 2000 даражали иссиқлик ва юмшоқ қўниш26 июл 17:57NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаХалқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқда21 июл 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди