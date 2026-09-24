Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари

·55·Спорт
Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ХХ ёзги Осиё ўйинларининг бешинчи куни якунлари бўйича Ўзбекистон умумжамоа медаллар рейтингида 5-ўринга кўтарилиб, 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза, жами 26 та медал билан Эронни ортда қолдирди.
  • Ўзбекистон умумий медаллар сони бўйича 26 та билан Қозоғистоннинг 25 та медалини ортда қолдириб, 4-ўрин учун кураш олиб бормоқда.
  • Мусобақанинг кучли учлигини Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари эгаллаган.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг бешинчи беллашувлар куни Ўзбекистон спорт делегацияси учун стратегик бурилиш палласи бўлди. Мусобақа давомида кўрсатилган юксак натижалар ва бир кунда қўлга киритилган кетма-кет ғалабалар эвазига вакилларимиз умумжамоа медаллар рейтингида мутлақ 5-ўринга кўтарилиб олди! Делегациямиз ҳисобида айни пайтда 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза — жами 26 та медаль мавжуд.

Медаллар сифати ва умумий сони бўйича кучли рақобатчимиз бўлган Эрон Ислом Республикасини (6 олтин, 10 кумуш, 4 бронза — жами 20 та) кумуш ва бронзалар устунлиги билан ортда қолдирган вакилларимиз эндиликда бевосита 4-ўринда бораётган Қозоғистон терма жамоасини (8 олтин, 8 кумуш, 9 бронза — жами 25 та) таъқиб этмоқда. Мусобақанинг кучли учлигидан эса мос равишда Хитой (80 та олтин), мезбон Япония (20 та олтин) ва Жанубий Корея (10 та олтин) терма жамоалари мустаҳкам ўрин олган. Эътиборлиси, умумий медаллар жамғармаси бўйича Ўзбекистон 26 та медаль билан қитъанинг нафақат кучли бешлигида, балки тўртинчи ўриндаги Қозоғистонни ҳам умумий сон бўйича (26 га 25) ортда қолдириб улгурди!

Хўш, бешинчи кунги ушбу сакраш қандай таъминланди, олдинда турган оғир ва енгил яккакураш турлари Ўзбекистонни 4-ўринга қандай олиб чиқади ва кучли 10 таликдаги кураш қайси нуқтага қараб кетмоқда?

«5-ўрин, 26 та медаль ва Эрон устидан устунлик»: Бешинчи кун жадвалининг 5 та асосий нуқтаси

«Аичи-Нагоя-2026» расмий медаллар рейтингидан энг муҳим статистик фактлар:

  • Осиёнинг ТОП-5 элитасига қайтиш: Ўзбекистон термаси 6 олтин, 12 кумуш ва 8 бронза билан расман 5-поғонани банд этди;

  • Эрон ортда қолдирилди: Олтинлар сони тенг бўлса-да (6 тадан), 12 та кумуш эвазига вакилларимиз принципиал рақиб Эронни 6-ўринга суриб қўйди;

  • Қозоғистон билан 4-ўрин учун кескин кураш: Қўшни Қозоғистонда 8 та олтин бор, аммо умумий медаллар сонида Ўзбекистон 26 та кўрсаткич билан улардан илгарилаб кетди (Қозоғистонда 25 та);

  • Кучли учлик гегемонлиги: Хитой (жами 130 та), Япония (91 та) ва Жанубий Корея (50 та) олий шоҳсупаларни мустаҳкам назорат қилмоқда;

  • Марказий Осиё давлатлари мавқеи: Кучли йигирматаликдан Ўзбекистон (5-ўрин) ва Қозоғистондан (4-ўрин) ташқари Тожикистон ҳам 2 та олтин билан 13-ўриндан жой олди.

«Аичи-Нагоя-2026»: Бешинчи кун якунлари бўйича ТОП-10 ва Марказий Осиё жамоалари жадвали

Мусобақанинг энг кучли терма жамоалари қайд этган медаллар тўлиқ статистикаси:

Ўрни JPGЕщё 1

Давлат / Жамоа номи

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами медаллар

1

Хитой (People's Republic of China)

80

30

20

130

2

Япония (Japan)

20

34

37

91

3

Жанубий Корея (Republic of Korea)

10

12

28

50

4

Қозоғистон (Kazakhstan)

8

8

9

25

5

Ўзбекистон (Uzbekistan)

6

12

8

26

6

Эрон (Islamic Republic of Iran)

6

10

4

20

7

Таиланд (Thailand)

5

4

7

16

8

Гонконг (Hong Kong, China)

4

10

9

23

9

Шимолий Корея (DPR Korea)

3

3

3

9

10

Баҳрайн (Bahrain)

3

2

0

5

...

...

...

...

...

...

=13

Тожикистон (Tajikistan)

2

1

1

4

Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Ўзбекистон 4-ўринга чиқиш учун асосий фаворит?

Халқаро спорт шарҳловчилари ва мусобақа таҳлилчиларининг хулосалари:

  • 12 та кумуш медаль — улкан захира кучи: Ўзбекистон жамғарган 12 та кумуш медаль спортчиларимизнинг деярли барча йўналишларда финалларгача етиб бораётганини англатади; ушбу финал тажрибаси келгуси кунлардаги бошқа дастурларда олтинга айланиш эҳтимолини кескин оширади;

  • Асосий «медаль конлари» ҳали олдинда: Мусобақанинг илк кунларида эшкак эшиш, ўқ отиш ва гимнастика ўз вазифасини аъло даражада бажарди; олдинда эса Ўзбекистоннинг мутлақ устунлиги кутилаётган бокс, эркин ва юнон-рум кураши, дзюдо, самбо ҳамда таэквондо баҳслари турибди; ушбу йўналишларда кутилаётган олтинлар Қозоғистон билан орадаги 2 та олтинлик фарқни тезда ёпиб, 4-ўринни тортиб олишга имкон беради;

  • Эрон билан принципиал пойга: Эрон оғир атлетика ва кураш турларида асосий рақобатчимиз бўлса-да, Ўзбекистоннинг сув спорти ва енгил атлетикада ҳам олтин ола бошлагани бизга рақибдан кўра кенгроқ фронт бўйлаб очко жамғариш имтиёзини бермоқда;

  • Умумий медаллар бўйича кучли тўртликда: Жами медаллар сони бўйича Ўзбекистон (26 та) аллақачон Қозоғистонни (25 та) қувиб ўтди; бу эса делегациянинг комплекс жиҳатдан мусобақага юқори тайёргарлик билан келганини кўрсатади.

«Аичи-Нагоя-2026» мусобақасининг бешинчи куни Ўзбекистон спорт делегациясининг Осиё гигантлари билан бир сафда эканини яна бир бор амалда исботлади.

Сизнингча, олдинда турган кураш, бокс ва дзюдо баҳсларидан сўнг Ўзбекистон делегацияси Қозоғистонни ортда қолдириб, 4-ўринни эгаллай оладими? Спортчиларимизнинг бугунги кунгача жамғарган 26 та медали ва 5-ўринига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг шонли юришига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Аичи-Нагоя-2026Ўзбекистон спорт делегациясиҚозоғистон терма жамоасиМедаллар рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларКеча 12:30Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБугун 18:59Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:36Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаБугун 17:27Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиБугун 17:24Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?