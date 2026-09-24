Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларининг бешинчи куни якунлари бўйича Ўзбекистон умумжамоа медаллар рейтингида 5-ўринга кўтарилиб, 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза, жами 26 та медал билан Эронни ортда қолдирди.
- Ўзбекистон умумий медаллар сони бўйича 26 та билан Қозоғистоннинг 25 та медалини ортда қолдириб, 4-ўрин учун кураш олиб бормоқда.
- Мусобақанинг кучли учлигини Хитой, Япония ва Жанубий Корея терма жамоалари эгаллаган.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг бешинчи беллашувлар куни Ўзбекистон спорт делегацияси учун стратегик бурилиш палласи бўлди. Мусобақа давомида кўрсатилган юксак натижалар ва бир кунда қўлга киритилган кетма-кет ғалабалар эвазига вакилларимиз умумжамоа медаллар рейтингида мутлақ 5-ўринга кўтарилиб олди! Делегациямиз ҳисобида айни пайтда 6 та олтин, 12 та кумуш ва 8 та бронза — жами 26 та медаль мавжуд.
Медаллар сифати ва умумий сони бўйича кучли рақобатчимиз бўлган Эрон Ислом Республикасини (6 олтин, 10 кумуш, 4 бронза — жами 20 та) кумуш ва бронзалар устунлиги билан ортда қолдирган вакилларимиз эндиликда бевосита 4-ўринда бораётган Қозоғистон терма жамоасини (8 олтин, 8 кумуш, 9 бронза — жами 25 та) таъқиб этмоқда. Мусобақанинг кучли учлигидан эса мос равишда Хитой (80 та олтин), мезбон Япония (20 та олтин) ва Жанубий Корея (10 та олтин) терма жамоалари мустаҳкам ўрин олган. Эътиборлиси, умумий медаллар жамғармаси бўйича Ўзбекистон 26 та медаль билан қитъанинг нафақат кучли бешлигида, балки тўртинчи ўриндаги Қозоғистонни ҳам умумий сон бўйича (26 га 25) ортда қолдириб улгурди!
Хўш, бешинчи кунги ушбу сакраш қандай таъминланди, олдинда турган оғир ва енгил яккакураш турлари Ўзбекистонни 4-ўринга қандай олиб чиқади ва кучли 10 таликдаги кураш қайси нуқтага қараб кетмоқда?
«5-ўрин, 26 та медаль ва Эрон устидан устунлик»: Бешинчи кун жадвалининг 5 та асосий нуқтаси
«Аичи-Нагоя-2026» расмий медаллар рейтингидан энг муҳим статистик фактлар:
Осиёнинг ТОП-5 элитасига қайтиш: Ўзбекистон термаси 6 олтин, 12 кумуш ва 8 бронза билан расман 5-поғонани банд этди;
Эрон ортда қолдирилди: Олтинлар сони тенг бўлса-да (6 тадан), 12 та кумуш эвазига вакилларимиз принципиал рақиб Эронни 6-ўринга суриб қўйди;
Қозоғистон билан 4-ўрин учун кескин кураш: Қўшни Қозоғистонда 8 та олтин бор, аммо умумий медаллар сонида Ўзбекистон 26 та кўрсаткич билан улардан илгарилаб кетди (Қозоғистонда 25 та);
Кучли учлик гегемонлиги: Хитой (жами 130 та), Япония (91 та) ва Жанубий Корея (50 та) олий шоҳсупаларни мустаҳкам назорат қилмоқда;
Марказий Осиё давлатлари мавқеи: Кучли йигирматаликдан Ўзбекистон (5-ўрин) ва Қозоғистондан (4-ўрин) ташқари Тожикистон ҳам 2 та олтин билан 13-ўриндан жой олди.
«Аичи-Нагоя-2026»: Бешинчи кун якунлари бўйича ТОП-10 ва Марказий Осиё жамоалари жадвали
Мусобақанинг энг кучли терма жамоалари қайд этган медаллар тўлиқ статистикаси:
Ўрни JPGЕщё 1
Давлат / Жамоа номи
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами медаллар
1
Хитой (People's Republic of China)
80
30
20
130
2
Япония (Japan)
20
34
37
91
3
Жанубий Корея (Republic of Korea)
10
12
28
50
4
Қозоғистон (Kazakhstan)
8
8
9
25
5
Ўзбекистон (Uzbekistan)
6
12
8
26
6
Эрон (Islamic Republic of Iran)
6
10
4
20
7
Таиланд (Thailand)
5
4
7
16
8
Гонконг (Hong Kong, China)
4
10
9
23
9
Шимолий Корея (DPR Korea)
3
3
3
9
10
Баҳрайн (Bahrain)
3
2
0
5
...
...
...
...
...
...
=13
Тожикистон (Tajikistan)
2
1
1
4
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Ўзбекистон 4-ўринга чиқиш учун асосий фаворит?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва мусобақа таҳлилчиларининг хулосалари:
12 та кумуш медаль — улкан захира кучи: Ўзбекистон жамғарган 12 та кумуш медаль спортчиларимизнинг деярли барча йўналишларда финалларгача етиб бораётганини англатади; ушбу финал тажрибаси келгуси кунлардаги бошқа дастурларда олтинга айланиш эҳтимолини кескин оширади;
Асосий «медаль конлари» ҳали олдинда: Мусобақанинг илк кунларида эшкак эшиш, ўқ отиш ва гимнастика ўз вазифасини аъло даражада бажарди; олдинда эса Ўзбекистоннинг мутлақ устунлиги кутилаётган бокс, эркин ва юнон-рум кураши, дзюдо, самбо ҳамда таэквондо баҳслари турибди; ушбу йўналишларда кутилаётган олтинлар Қозоғистон билан орадаги 2 та олтинлик фарқни тезда ёпиб, 4-ўринни тортиб олишга имкон беради;
Эрон билан принципиал пойга: Эрон оғир атлетика ва кураш турларида асосий рақобатчимиз бўлса-да, Ўзбекистоннинг сув спорти ва енгил атлетикада ҳам олтин ола бошлагани бизга рақибдан кўра кенгроқ фронт бўйлаб очко жамғариш имтиёзини бермоқда;
Умумий медаллар бўйича кучли тўртликда: Жами медаллар сони бўйича Ўзбекистон (26 та) аллақачон Қозоғистонни (25 та) қувиб ўтди; бу эса делегациянинг комплекс жиҳатдан мусобақага юқори тайёргарлик билан келганини кўрсатади.
«Аичи-Нагоя-2026» мусобақасининг бешинчи куни Ўзбекистон спорт делегациясининг Осиё гигантлари билан бир сафда эканини яна бир бор амалда исботлади.
Сизнингча, олдинда турган кураш, бокс ва дзюдо баҳсларидан сўнг Ўзбекистон делегацияси Қозоғистонни ортда қолдириб, 4-ўринни эгаллай оладими? Спортчиларимизнинг бугунги кунгача жамғарган 26 та медали ва 5-ўринига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг шонли юришига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…