Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади

·6·Техно
Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади

Xiaomi компанияси бўллажак флагманлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max смартфонларининг халқаро бозорга мўлжалланган версияларида кичикроқ сиғимли аккумуляторлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўзгаришлар қурилмаларнинг ички бозор учун мўлжалланган моделлари билан солиштирганда сезиларли даражада фарқ қилишини кўрсатади ва бу технология ихлосмандлари орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер ва тадқиқотчи Какпер Скрзйпек HyperOS операцион тизими кодларини ўрганиш чоғида глобал ва маҳаллий моделлар ўртасидаги батарея сиғимидаги фарқларни аниқлади. Унга кўра, Хитой ички бозори учун чиқариладиган Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max мос равишда 7000 ва 8500 мА·ч сиғимли улкан батареялар билан жиҳозланади. Бироқ халқаро харидорлар учун тақдим этиладиган қурилмалар бундан бироз камтарона энергия захирасига эга бўлади.

Глобал версиялар қандай кўринишга эга бўлади?

HyperOS кодларидаги маълумотларга таянилса, 2609BPN61G рақамли глобал Xiaomi 18 Pro модели 6000 мА·ч ли аккумуляторни олади. Смартфонларнинг энг юқори версияси бўлган Xiaomi 18 Pro Max'нинг халқаро талқини (2611FPNFAG рақами билан) эса 7050 мА·ч сиғимли батарея билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу Хитойдаги 8500 мА·ч кўрсаткичидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.

Шунга қарамай, глобал моделлар тезкор қувватлаш имкониятларидан мосуво қилинмаган. Дастлабки маълумотларга кўра, халқаро бозорга чиқариладиган қурилмалар 90–100 ваттли симли қувватлаш қувватини қўллаб-қувватлашда давом этади. Бу эса фойдаланувчиларга батарея ҳажми қисқарган бўлса-да, уни қисқа фурсатда тўлдириш имкониятини тақдим этади.

Xiaomi тажрибасидаги одатий амалиёт

Таъкидлаш жоизки, Xiaomi учун Хитой ва глобал бозор версиялари ўртасида батарея ҳажмида фарқ қилиш биринчи марта кузатилмаётгани йўқ. Аввалроқ тақдим этилган Xiaomi 17 модели Хитойда 7000 мА·ч батарея олган бўлса, унинг глобал версияси 6330 мА·ч сиғим билан чекланганди. Худди шундай, Xiaomi 17 Ultra флагмани ҳам мамлакат ташқарисига чиққанда 6800 мА·ч ўрнига 6000 мА·ч ли аккумулятор билан сотувга чиққан эди.

Ҳозирча Xiaomi расмийлари ушбу сиёсат сабаблари бўйича аниқ изоҳ бергани йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, бундай қарорга халқаро логистика ва литий-ион аккумуляторларини ҳаво ҳамда қуруқликда ташиш бўйича қатъий халқаро хавфсизлик талаблари сабаб бўлиши мумкин.

Компания Xiaomi 18 сериясининг халқаро бозорга чиқишини аллақачон тасдиқлаган бўлса-да, релиз санаси, аниқ нархлари ва қайси мамлакатларда сотувга чиқиши сир сақланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва глобал харидорлар учун ушбу флагманларнинг тақдимоти яқин ойларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонБатареяТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиКеча 03:56Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқда23 сентябр 16:25Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади20 сентябр 16:55Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди