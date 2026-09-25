Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади
Xiaomi компанияси бўллажак флагманлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max смартфонларининг халқаро бозорга мўлжалланган версияларида кичикроқ сиғимли аккумуляторлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўзгаришлар қурилмаларнинг ички бозор учун мўлжалланган моделлари билан солиштирганда сезиларли даражада фарқ қилишини кўрсатади ва бу технология ихлосмандлари орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер ва тадқиқотчи Какпер Скрзйпек HyperOS операцион тизими кодларини ўрганиш чоғида глобал ва маҳаллий моделлар ўртасидаги батарея сиғимидаги фарқларни аниқлади. Унга кўра, Хитой ички бозори учун чиқариладиган Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max мос равишда 7000 ва 8500 мА·ч сиғимли улкан батареялар билан жиҳозланади. Бироқ халқаро харидорлар учун тақдим этиладиган қурилмалар бундан бироз камтарона энергия захирасига эга бўлади.
Глобал версиялар қандай кўринишга эга бўлади?HyperOS кодларидаги маълумотларга таянилса, 2609BPN61G рақамли глобал Xiaomi 18 Pro модели 6000 мА·ч ли аккумуляторни олади. Смартфонларнинг энг юқори версияси бўлган Xiaomi 18 Pro Max'нинг халқаро талқини (2611FPNFAG рақами билан) эса 7050 мА·ч сиғимли батарея билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу Хитойдаги 8500 мА·ч кўрсаткичидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.
Шунга қарамай, глобал моделлар тезкор қувватлаш имкониятларидан мосуво қилинмаган. Дастлабки маълумотларга кўра, халқаро бозорга чиқариладиган қурилмалар 90–100 ваттли симли қувватлаш қувватини қўллаб-қувватлашда давом этади. Бу эса фойдаланувчиларга батарея ҳажми қисқарган бўлса-да, уни қисқа фурсатда тўлдириш имкониятини тақдим этади.
Xiaomi тажрибасидаги одатий амалиётТаъкидлаш жоизки, Xiaomi учун Хитой ва глобал бозор версиялари ўртасида батарея ҳажмида фарқ қилиш биринчи марта кузатилмаётгани йўқ. Аввалроқ тақдим этилган Xiaomi 17 модели Хитойда 7000 мА·ч батарея олган бўлса, унинг глобал версияси 6330 мА·ч сиғим билан чекланганди. Худди шундай, Xiaomi 17 Ultra флагмани ҳам мамлакат ташқарисига чиққанда 6800 мА·ч ўрнига 6000 мА·ч ли аккумулятор билан сотувга чиққан эди.
Ҳозирча Xiaomi расмийлари ушбу сиёсат сабаблари бўйича аниқ изоҳ бергани йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, бундай қарорга халқаро логистика ва литий-ион аккумуляторларини ҳаво ҳамда қуруқликда ташиш бўйича қатъий халқаро хавфсизлик талаблари сабаб бўлиши мумкин.
Компания Xiaomi 18 сериясининг халқаро бозорга чиқишини аллақачон тасдиқлаган бўлса-да, релиз санаси, аниқ нархлари ва қайси мамлакатларда сотувга чиқиши сир сақланмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва глобал харидорлар учун ушбу флагманларнинг тақдимоти яқин ойларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…