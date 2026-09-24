Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ўзбекистон терма жамоасида янги давр бошланганини эълон қилди.
- Бош мураббий эндиликда фақат тайёр ва муносиб футболчилар майдонга тушишини, ўтмишдаги хизматлар учун ҳеч қандай имтиёз бўлмаслигини таъкидлади.
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида Эрон миллий терма жамоаси устидан қозонилган шов-шувли 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этди. Италиялик афсонавий мутахассис ўйиндан кейинги чиқишида шунчаки ҳиссиётларга берилмасдан, жамоадаги ички муҳит, таркиб танлови ва миллий жамоага чақирув мезонлари бўйича чинакам кескин ва инқилобий талабларни илгари сурди. Тайёргарлик учун бор-йўғи 3 кун вақт бўлганига қарамай, шогирдлари тактик кўрсатмаларни аниқ бажарганини ва улар билан фахрланишини билдирган Каннаваро, шу билан бирга хатоларни ҳам аяб ўтирмади: «Эрон бизнинг хатоларимиздан тўлиқ фойдалана олмаган бўлиши мумкин, лекин бошқа гранд рақиблар бундай совғаларни асло кечирмайди!».
Бош мураббий Неъматовнинг ўйин олдидан олган кутилмаган жароҳати, Назаровнинг ишончли дебюти ва энг муҳими — таркибдаги эски қолипларга чек қўйилиши ҳақида очиқ гапирди: «Миллий жамоа эшиклари барча учун очиқ. Аввал саралашдаги ёрдами ёки меҳнати учун бонус бериб чақирилган бўлса, эндиликда ҳеч қандай имтиёз бўлмайди! Ким тайёр ва муносиб бўлса, ўша ўйнайди!». Ушбу баёнот Каннаваронинг Ўзбекистон термасида қатъий рақобат ва темир интизомга асосланган янги даврни бошлаганини расман эълон қилди. Хўш, италиялик мутахассис жамоа хатоларини нега бу қадар очиқ айтди, 1 ойлик тайёргарлик Осиё кубоги олдидан термамизни қандай ўзгартиради ва «бонуслар бекор бўлиши» қайси футболчиларга огоҳлантириш бўлди?
«3 кунлик тайёргарлик, бонусларнинг бекор бўлиши ва Назаров маҳорати»: Каннаваро баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Фабио Каннаваронинг матбуот анжуманида билдирган энг муҳим ва стратегик фикрлари:
«Бонуслар ва имтиёзлар даври тугади»: Аввалги хизматлари ёки номи учун таркибдан жой олиш амалиёти тўхтатилди; эндиликда фақат айни дамда муносиб ва тайёр футболчилар майдонга тушади;
3 кунлик тайёргарликдаги ғалаба: Эрондек номдор рақиб билан учрашувга тайёрланиш учун бор-йўғи уч кун бўлганига қарамай, жамоавий бирдамлик ҳал қилувчи омил бўлди;
Неъматовнинг жароҳати ва Назаров танлови: Абдувоҳид Неъматовнинг тўсатдан жароҳат олиши режаларни бузмади; Элит ОЧЛ баҳсларида ўзини кўрсатган Владимир Назаровга тўлиқ ишонч билдирилди;
Хатолар бўйича кескин танқид: Жарима майдони яқинида қоида бузмаслик сўралганига қарамай, айнан шундай хато ортидан гол ўтказиб юборилгани мураббийни жиддий ўйга солди;
Осиё кубогига бир ойлик лагерь: Каннаваро олдинда кутаётган қитъа биринчилигига тўлиқ тайёр бўлиш учун бир ойлик машғулотлар цикли энг юқори талаблар асосида ўтишини эълон қилди.
Каннаваро талаблари: Ўзбекистон термасидаги эски тартиб ва янги фалсафа таққоси
Миллий жамоа бошқаруви ва танлов мезонларидаги туб ўзгаришлар таҳлили:
Кўрсаткичлар ва йўналишлар
Аввалги стандарт ёндашув
Фабио Каннаваро жорий этган янги тизим
Таркибга танлов мезони
Ўтмишдаги хизматлар ва саралашдаги тажриба учун бонуслар
«Ҳеч қандай бонус йўқ»: Фақат айни вақтда тайёр бўлганлар
Дарвозабон муаммоси ва жароҳатлар
Асосий посбон сафдан чиқса, хавотир ва мувозанат йўқолиши
Барчага бирдек ишонч: Назаровнинг ОЧЛ тажрибаси ишга солинди
Хатоларга муносабат
Ғалаба фонида камчиликларни хаспўшлаш
Қаттиқ таҳлил: «Бошқа рақиблар бу хатоларни кечирмайди»
Тактик интизом ва вазифалар
Вазиятга қараб мослашиш, эркин хатоларга йўл қўйиш
Жарима майдончаси атрофида қоида бузишни қатъий тақиқлаш
Йиғинлар ва мусобақага тайёргарлик
Қисқа муддатли машғулотлар
Осиё кубоги олдидан 1 ойлик тўлиқ ва қаттиқ йиғин режими
Жамоавий психологик руҳ
Шахсий маҳорат ва индивидуал юлдузларга суяниш
«Ғалабами ё мағлубият — бирдамлик» ва темир жамоавий руҳ
Тактик ва экспертлик экспертизаси: Нега Каннаваронинг талаблари терма жамоани янги босқичга олиб чиқади?
Халқаро футбол таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:
«Бонуссиз рақобат» — профессионализм гарови: Кўплаб терма жамоаларда номдор футболчилар формада бўлмаса ҳам ўтмишдаги обрўси ҳисобига чақирилади ва майдонга тушади; Каннаваронинг бу тизимни кесиб ташлаши Суперлига ва хорижда тўп сураётган ҳар бир ўзбек футболчисига катта мотивация беради: энди фақат ҳақиқий меҳнат ва спорт формаси гапиради;
Назаров мисолида ротация муваффақияти: Асосий посбон Неъматовнинг кутилмаганда сафдан чиқиши ва Каннаваронинг иккиланмасдан Назаровга ишониши захира ўриндиғидаги ҳар бир футболчида ўзига бўлган юксак ишончни шакллантиради; клублардаги халқаро ўйинлар (Элит ОЧЛ) мураббийлар штаби диққатида экани тасдиқланди;
«Эрон кечирди, бошқалар кечирмайди» огоҳлантириши: 3:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабага қарамай, бош мураббийнинг камчиликларни очиқ танқид қилиши — жамоада «юлдузлик касали» ва хотиржамликка берилишнинг олдини олади; Каннаваро ҳимоячи бўлгани учун жарима майдончаси атрофидаги ҳар бир кераксиз фолни катта хавф деб билади;
Осиё кубоги олдидан стратегик пойдевор: Олдинда кутилаётган қитъа турнирига бир ойлик тайёргарлик Каннаварога ўз тактик схемаларини (прессинг, тўпсиз ҳаракат, блок қўйиш) футболчилар қонига синдириш учун етарли имконият яратади.
Фабио Каннаваронинг Эрон билан ўйиндан кейинги дадил баёнотлари Ўзбекистон миллий терма жамоасида фақат натижа ва сифат учун ишлайдиган муросасиз тизим бошланганини исботлади.
Сизнингча, Фабио Каннаваронинг «ўтмишдаги хизматлари учун ҳеч кимга бонус берилмайди» деган қатъий қарори миллий термамиз таркибидаги рақобатни қанчалик кучайтиради? Италиялик мураббийнинг 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ҳам камчиликларни очиқ айтганига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг янги даврига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…