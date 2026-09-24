Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили

·50·Спорт
Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Каннаваро Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ўзбекистон терма жамоасида янги давр бошланганини эълон қилди.
  • Бош мураббий эндиликда фақат тайёр ва муносиб футболчилар майдонга тушишини, ўтмишдаги хизматлар учун ҳеч қандай имтиёз бўлмаслигини таъкидлади.

Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида Эрон миллий терма жамоаси устидан қозонилган шов-шувли 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этди. Италиялик афсонавий мутахассис ўйиндан кейинги чиқишида шунчаки ҳиссиётларга берилмасдан, жамоадаги ички муҳит, таркиб танлови ва миллий жамоага чақирув мезонлари бўйича чинакам кескин ва инқилобий талабларни илгари сурди. Тайёргарлик учун бор-йўғи 3 кун вақт бўлганига қарамай, шогирдлари тактик кўрсатмаларни аниқ бажарганини ва улар билан фахрланишини билдирган Каннаваро, шу билан бирга хатоларни ҳам аяб ўтирмади: «Эрон бизнинг хатоларимиздан тўлиқ фойдалана олмаган бўлиши мумкин, лекин бошқа гранд рақиблар бундай совғаларни асло кечирмайди!».

Бош мураббий Неъматовнинг ўйин олдидан олган кутилмаган жароҳати, Назаровнинг ишончли дебюти ва энг муҳими — таркибдаги эски қолипларга чек қўйилиши ҳақида очиқ гапирди: «Миллий жамоа эшиклари барча учун очиқ. Аввал саралашдаги ёрдами ёки меҳнати учун бонус бериб чақирилган бўлса, эндиликда ҳеч қандай имтиёз бўлмайди! Ким тайёр ва муносиб бўлса, ўша ўйнайди!». Ушбу баёнот Каннаваронинг Ўзбекистон термасида қатъий рақобат ва темир интизомга асосланган янги даврни бошлаганини расман эълон қилди. Хўш, италиялик мутахассис жамоа хатоларини нега бу қадар очиқ айтди, 1 ойлик тайёргарлик Осиё кубоги олдидан термамизни қандай ўзгартиради ва «бонуслар бекор бўлиши» қайси футболчиларга огоҳлантириш бўлди?

«3 кунлик тайёргарлик, бонусларнинг бекор бўлиши ва Назаров маҳорати»: Каннаваро баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Фабио Каннаваронинг матбуот анжуманида билдирган энг муҳим ва стратегик фикрлари:

  • «Бонуслар ва имтиёзлар даври тугади»: Аввалги хизматлари ёки номи учун таркибдан жой олиш амалиёти тўхтатилди; эндиликда фақат айни дамда муносиб ва тайёр футболчилар майдонга тушади;

  • 3 кунлик тайёргарликдаги ғалаба: Эрондек номдор рақиб билан учрашувга тайёрланиш учун бор-йўғи уч кун бўлганига қарамай, жамоавий бирдамлик ҳал қилувчи омил бўлди;

  • Неъматовнинг жароҳати ва Назаров танлови: Абдувоҳид Неъматовнинг тўсатдан жароҳат олиши режаларни бузмади; Элит ОЧЛ баҳсларида ўзини кўрсатган Владимир Назаровга тўлиқ ишонч билдирилди;

  • Хатолар бўйича кескин танқид: Жарима майдони яқинида қоида бузмаслик сўралганига қарамай, айнан шундай хато ортидан гол ўтказиб юборилгани мураббийни жиддий ўйга солди;

  • Осиё кубогига бир ойлик лагерь: Каннаваро олдинда кутаётган қитъа биринчилигига тўлиқ тайёр бўлиш учун бир ойлик машғулотлар цикли энг юқори талаблар асосида ўтишини эълон қилди.

Каннаваро талаблари: Ўзбекистон термасидаги эски тартиб ва янги фалсафа таққоси

Миллий жамоа бошқаруви ва танлов мезонларидаги туб ўзгаришлар таҳлили:

Кўрсаткичлар ва йўналишлар

Аввалги стандарт ёндашув

Фабио Каннаваро жорий этган янги тизим

Таркибга танлов мезони

Ўтмишдаги хизматлар ва саралашдаги тажриба учун бонуслар

«Ҳеч қандай бонус йўқ»: Фақат айни вақтда тайёр бўлганлар

Дарвозабон муаммоси ва жароҳатлар

Асосий посбон сафдан чиқса, хавотир ва мувозанат йўқолиши

Барчага бирдек ишонч: Назаровнинг ОЧЛ тажрибаси ишга солинди

Хатоларга муносабат

Ғалаба фонида камчиликларни хаспўшлаш

Қаттиқ таҳлил: «Бошқа рақиблар бу хатоларни кечирмайди»

Тактик интизом ва вазифалар

Вазиятга қараб мослашиш, эркин хатоларга йўл қўйиш

Жарима майдончаси атрофида қоида бузишни қатъий тақиқлаш

Йиғинлар ва мусобақага тайёргарлик

Қисқа муддатли машғулотлар

Осиё кубоги олдидан 1 ойлик тўлиқ ва қаттиқ йиғин режими

Жамоавий психологик руҳ

Шахсий маҳорат ва индивидуал юлдузларга суяниш

«Ғалабами ё мағлубият — бирдамлик» ва темир жамоавий руҳ

Тактик ва экспертлик экспертизаси: Нега Каннаваронинг талаблари терма жамоани янги босқичга олиб чиқади?

Халқаро футбол таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Бонуссиз рақобат» — профессионализм гарови: Кўплаб терма жамоаларда номдор футболчилар формада бўлмаса ҳам ўтмишдаги обрўси ҳисобига чақирилади ва майдонга тушади; Каннаваронинг бу тизимни кесиб ташлаши Суперлига ва хорижда тўп сураётган ҳар бир ўзбек футболчисига катта мотивация беради: энди фақат ҳақиқий меҳнат ва спорт формаси гапиради;

  • Назаров мисолида ротация муваффақияти: Асосий посбон Неъматовнинг кутилмаганда сафдан чиқиши ва Каннаваронинг иккиланмасдан Назаровга ишониши захира ўриндиғидаги ҳар бир футболчида ўзига бўлган юксак ишончни шакллантиради; клублардаги халқаро ўйинлар (Элит ОЧЛ) мураббийлар штаби диққатида экани тасдиқланди;

  • «Эрон кечирди, бошқалар кечирмайди» огоҳлантириши: 3:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабага қарамай, бош мураббийнинг камчиликларни очиқ танқид қилиши — жамоада «юлдузлик касали» ва хотиржамликка берилишнинг олдини олади; Каннаваро ҳимоячи бўлгани учун жарима майдончаси атрофидаги ҳар бир кераксиз фолни катта хавф деб билади;

  • Осиё кубоги олдидан стратегик пойдевор: Олдинда кутилаётган қитъа турнирига бир ойлик тайёргарлик Каннаварога ўз тактик схемаларини (прессинг, тўпсиз ҳаракат, блок қўйиш) футболчилар қонига синдириш учун етарли имконият яратади.

Фабио Каннаваронинг Эрон билан ўйиндан кейинги дадил баёнотлари Ўзбекистон миллий терма жамоасида фақат натижа ва сифат учун ишлайдиган муросасиз тизим бошланганини исботлади.

Сизнингча, Фабио Каннаваронинг «ўтмишдаги хизматлари учун ҳеч кимга бонус берилмайди» деган қатъий қарори миллий термамиз таркибидаги рақобатни қанчалик кучайтиради? Италиялик мураббийнинг 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ҳам камчиликларни очиқ айтганига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг янги даврига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиИстиқлол стадиониОсиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Бугун 20:38Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Бугун 21:07Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиМиллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиБугун 07:14Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиКеча 18:15Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшдиКаннаваро Ўзбекистон миллий жамоаси штабига италиялик икки топ-мутахассисни қўшди21 сентябр 19:09Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...30 июн 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?