Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“

·6·Спорт
Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“

Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямал ўзининг ноёб ўйин услуби ва кўрсатган натижалари эвазига „Олтин тўп“ мукофотига муносиб даъвогар эканини очиқ эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли қанот ҳужумчиси Европа футболида мухлисларга ҳақиқий завқ улашадиган ўйинчилар жуда камлигини таъкидлаб, ўзининг шахсий амбициялари ва мавсумдаги улкан муваффақиятларига тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда халқаро танаффус давом этар экан, дунёнинг энг нуфузли индивидуал соврини атрофидаги муҳокамалар қизғин паллага кирди. Ажойиб мавсумни ўтказган Ямал асосий фавориторлар қаторидан жой олди. У ўтган мавсумда каталонияликлар сафида Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди, шунингдек, Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини нишонлади.

Ноёб услуб ва бутунлай ўзгача ўйин фелсефаси

ТВE телеканалига берган интервюсида ёш иқтидор эгаси ўзининг футбол оламидаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтди. унинг сўзларига кўра, замонавий футболда айнан мухлисларни ҳайратга соладиган ва ўйин давомида завқ бағишлайдиган футболчилар саноқлидир. Ямал болалигида айнан шунинг учун Неймар унинг кумири бўлганини ва „Олтин тўп“ аслида мухлисларга завқ улашиш ҳамда бошқалардан бир қадам олдинда туриш эканини қайд этди.

Ушбу даъвони қўллаб-қувватловчи омиллардан бири бу унинг майдондаги кўрсаткичларидир. Ўтган мавсумда Барселона сафида 24 та гол уриб, 18 та голли узатмани амалга оширган футболчи жорий мавсумда ҳам ўзининг сермаҳсул ўйинини давом эттирмоқда. У жорий мавсумдаги дастлабки саккизта учрашувнинг ўзидаёқ 8 та голга муаллифлик қилиб, 6 та голли узатмани амалга оширди ва жами 14 та голли вазиятда бевосита қатнашди.

Танқидларга муносабат ва Лондон саҳнаси

Ямал ва Килиан Мбаппе ўзларининг „Олтин тўп“ни ютиш истагини очиқчасига билдиришгани учун дуч келаётган танқидларга ҳам муносабат билдирди. Ўсмир футболчи ўз фикрини яширмаслигини ва бу борадаги баёнотларидан сира афсусланмаслигини айтди. унинг фикрича, агар футболчилар ўз амбициялари ҳақида очиқ гапирмаса, одамлар бунинг сабабини сўрашган бўларди.

Мазкур нуфузли мукофот учун овоз бериш жараёни душанба, 28-сентябрь куни ўз якунига етиши белгиланган. Шу боис, Ямал ва унинг жамоадошлари олдида ҳакамлар ҳайъатига сўнгги таассурот қолдириш учун жуда муҳим имконият турибди. Шанба оқшомида Уембли стадионида Англияга қарши кечадиган Миллатлар лигасининг марказий баҳси футболчи учун ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.

Ламин ЯмалОлтин топБарселонаИспанияфутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди14 сентябр 14:16Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди10 сентябр 12:50Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди15 сентябр 13:15Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?