Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“
Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямал ўзининг ноёб ўйин услуби ва кўрсатган натижалари эвазига „Олтин тўп“ мукофотига муносиб даъвогар эканини очиқ эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли қанот ҳужумчиси Европа футболида мухлисларга ҳақиқий завқ улашадиган ўйинчилар жуда камлигини таъкидлаб, ўзининг шахсий амбициялари ва мавсумдаги улкан муваффақиятларига тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда халқаро танаффус давом этар экан, дунёнинг энг нуфузли индивидуал соврини атрофидаги муҳокамалар қизғин паллага кирди. Ажойиб мавсумни ўтказган Ямал асосий фавориторлар қаторидан жой олди. У ўтган мавсумда каталонияликлар сафида Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди, шунингдек, Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини нишонлади.
Ноёб услуб ва бутунлай ўзгача ўйин фелсефасиТВE телеканалига берган интервюсида ёш иқтидор эгаси ўзининг футбол оламидаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтди. унинг сўзларига кўра, замонавий футболда айнан мухлисларни ҳайратга соладиган ва ўйин давомида завқ бағишлайдиган футболчилар саноқлидир. Ямал болалигида айнан шунинг учун Неймар унинг кумири бўлганини ва „Олтин тўп“ аслида мухлисларга завқ улашиш ҳамда бошқалардан бир қадам олдинда туриш эканини қайд этди.
Ушбу даъвони қўллаб-қувватловчи омиллардан бири бу унинг майдондаги кўрсаткичларидир. Ўтган мавсумда Барселона сафида 24 та гол уриб, 18 та голли узатмани амалга оширган футболчи жорий мавсумда ҳам ўзининг сермаҳсул ўйинини давом эттирмоқда. У жорий мавсумдаги дастлабки саккизта учрашувнинг ўзидаёқ 8 та голга муаллифлик қилиб, 6 та голли узатмани амалга оширди ва жами 14 та голли вазиятда бевосита қатнашди.
Танқидларга муносабат ва Лондон саҳнасиЯмал ва Килиан Мбаппе ўзларининг „Олтин тўп“ни ютиш истагини очиқчасига билдиришгани учун дуч келаётган танқидларга ҳам муносабат билдирди. Ўсмир футболчи ўз фикрини яширмаслигини ва бу борадаги баёнотларидан сира афсусланмаслигини айтди. унинг фикрича, агар футболчилар ўз амбициялари ҳақида очиқ гапирмаса, одамлар бунинг сабабини сўрашган бўларди.
Мазкур нуфузли мукофот учун овоз бериш жараёни душанба, 28-сентябрь куни ўз якунига етиши белгиланган. Шу боис, Ямал ва унинг жамоадошлари олдида ҳакамлар ҳайъатига сўнгги таассурот қолдириш учун жуда муҳим имконият турибди. Шанба оқшомида Уембли стадионида Англияга қарши кечадиган Миллатлар лигасининг марказий баҳси футболчи учун ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…