Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)

·57·Дунё
Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)

Олмаота тоғларида сайёҳлар камдан-кам учрайдиган қор барсига дуч келди. Нодир йиртқич тоғ сўқмоғида сайёҳлар гуруҳига ҳамроҳ бўлиб келган итни қувиб, кутилмаганда уларнинг кўз ўнгида пайдо бўлган.

Воқеа гувоҳларидан бири бу лаҳзаларни видеога муҳрлашга улгурган.

Олмаотада яшовчи Оксана Перекупконинг сўзларига кўра, сайр давомида гуруҳга маҳаллий ит ҳам қўшилган. Дастлаб ҳайвон сайёҳлар олдида югуриб борган. Бироқ дам олиш пайтида унинг хатти-ҳаракатлари кескин ўзгарган.

Итнинг жуни тикка бўлиб, диққати бир нуқтага қаратилган. Орадан кўп ўтмай, у тўсатдан югуриб кетган. Бир неча сониядан сўнг эса унинг ортидан қор барси пайдо бўлган.

Сайёҳлар ит учун хавотирланиб, бақира бошлаган. Аммо йиртқич одамларга яқинлашмаган. У бир неча сония давомида сайёҳлар томон қараб турган ва сўнг арча ортига ўтиб, кўздан ғойиб бўлган.

Бироз вақт ўтгач, қор барси сўқмоқнинг юқорироқ қисмида яна кўринган. Сайёҳлар йиртқич ўша ерда ўз ўлжасини қўриқлаётган бўлиши мумкин, деб тахмин қилган.

Шундан сўнг гуруҳ аъзолари итни ўзлари билан олиб, яқин аҳоли пунктига тушириб қўйган.

Қор барси Қозоғистоннинг Қизил китобига киритилган ноёб йиртқич ҳисобланади ва давлат муҳофазасида. Мамлакат ҳудудида унинг тахминан 200 га яқин вакили борлиги қайд этилган.

Сайёҳлар тасвирга олган ушбу камёб учрашув эса тоғларда табиат билан юзма-юз келишнинг нақадар кутилмаган бўлишини яна бир бор кўрсатди.

кор барсиОлмаота тоғлариҚозоғистонйиртқич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)1 сентябр 07:30Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолди30 август 19:17Хитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясадиХитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясадиБугун 14:49Нью-Йоркда 10 дақиқадан сўнг эшиги автоматик очиладиган ҳожатхоналар пайдо бўлдиНью-Йоркда 10 дақиқадан сўнг эшиги автоматик очиладиган ҳожатхоналар пайдо бўлдиБугун 14:22Россияда сентабрдаёқ илк қор: айрим ҳудудларда табиат кутилмаган сюрприз тайёрладиРоссияда сентабрдаёқ илк қор: айрим ҳудудларда табиат кутилмаган сюрприз тайёрладиБугун 13:13Равзада покистонлик зиёратчининг сажда ҳолатида вафот этгани ҳақида хабар тарқалдиРавзада покистонлик зиёратчининг сажда ҳолатида вафот этгани ҳақида хабар тарқалдиБугун 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота