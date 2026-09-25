Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 Ultra модели 5700 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади, бу компания учун сўнгги йиллардаги сезиларли ўзгаришдир.
- Қурилма 60 W қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
- Galaxy S27 Pro модели эса 5200 мА•соат сиғимли аккумулятор ва 60 W қувватлаш имкониятига эга бўлади.
- Ultra версияси 16 GB тезкор хотира билан таъминланиши кутилмоқда.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонларида қувват манбаи сиғимини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги регулятор ҳужжатларида Galaxy S27 Ultra ҳамда Galaxy S27 Pro моделларининг баъзи техник тавсилотлари ошкор этилган бўлиб, улар орасида аккумулятор ва тезкор қувват олиш имкониятлари диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, сериянинг энг илғор вакили ҳисобланган Samsung Galaxy S27 Ultra 5700 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич компания учун сўнгги йиллардаги сезиларли ўзгариш бўлиб, фойдаланувчилар кутган янгиликлардан бири бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилма 60 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Флагманлар сериясидаги узоқ кутилган ўзгаришларЭслатиб ўтамиз, Samsung анъанавий тарзда ўзининг Ultra сериясидаги энг юқори тоифали смартфонларига бир неча йилдан бери 5000 мА•соат сиғимли батарея ўрнатиб келар эди. Янги маълумотлар тасдиқланса, аккумулятор сиғимининг 5700 мА•соатга етказилиши флагман смартфонларнинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада узайтиришга хизмат қилади. Бу эса бозордаги рақобат шароитида муҳим қадам ҳисобланади.
Қаторнинг яна бир вакили — Galaxy S27 Pro модели эса 5200 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Кичикроқ версия ҳам каттаси каби 60 В қувват олиш қувватига эга бўлади. Бу эса компания ўз қурилмаларининг қувват олиш тезлигини босқичма-босқич яхшилаб бораётганини кўрсатади.
Техник имкониятлар ва хотираБундан ташқари, инсайдерлар аввалроқ Samsung Galaxy S27 Pro ва Ultra моделлари энг сўнгги авлод хотира турларига — LPDDR6 ҳамда UFS 5.1 стандартларига ўтиши ҳақида хабар беришганди. Бироқ, тақдим этилган маълумотларга кўра, фақатгина Ultra версиясигина 16 GB тезкор хотира (ОЗЖ) билан таъминланади. Бу эса қурилманинг умумий унумдорлиги ва кўп вазифали режимдаги имкониятларини янада оширади.
Ҳозирча Samsung расмий равишда янги флагман серияси ҳақида батафсил маълумот бермаган ва тақдимот санасини эълон қилмаган. Шунга қарамай, регулятор органларидан сизиб чиқаётган бундай маълумотлар келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган қурилмалар бозорга қандай ўзгаришлар олиб келишини олдиндан баҳолаш имконини беради.
Изоҳлар 0
…