Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади

·38·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 Ultra модели 5700 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади, бу компания учун сўнгги йиллардаги сезиларли ўзгаришдир.
  • Қурилма 60 W қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
  • Galaxy S27 Pro модели эса 5200 мА•соат сиғимли аккумулятор ва 60 W қувватлаш имкониятига эга бўлади.
  • Ultra версияси 16 GB тезкор хотира билан таъминланиши кутилмоқда.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонларида қувват манбаи сиғимини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги регулятор ҳужжатларида Galaxy S27 Ultra ҳамда Galaxy S27 Pro моделларининг баъзи техник тавсилотлари ошкор этилган бўлиб, улар орасида аккумулятор ва тезкор қувват олиш имкониятлари диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, сериянинг энг илғор вакили ҳисобланган Samsung Galaxy S27 Ultra 5700 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич компания учун сўнгги йиллардаги сезиларли ўзгариш бўлиб, фойдаланувчилар кутган янгиликлардан бири бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилма 60 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Флагманлар сериясидаги узоқ кутилган ўзгаришлар

Эслатиб ўтамиз, Samsung анъанавий тарзда ўзининг Ultra сериясидаги энг юқори тоифали смартфонларига бир неча йилдан бери 5000 мА•соат сиғимли батарея ўрнатиб келар эди. Янги маълумотлар тасдиқланса, аккумулятор сиғимининг 5700 мА•соатга етказилиши флагман смартфонларнинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада узайтиришга хизмат қилади. Бу эса бозордаги рақобат шароитида муҳим қадам ҳисобланади.

Қаторнинг яна бир вакили — Galaxy S27 Pro модели эса 5200 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Кичикроқ версия ҳам каттаси каби 60 В қувват олиш қувватига эга бўлади. Бу эса компания ўз қурилмаларининг қувват олиш тезлигини босқичма-босқич яхшилаб бораётганини кўрсатади.

Техник имкониятлар ва хотира

Бундан ташқари, инсайдерлар аввалроқ Samsung Galaxy S27 Pro ва Ultra моделлари энг сўнгги авлод хотира турларига — LPDDR6 ҳамда UFS 5.1 стандартларига ўтиши ҳақида хабар беришганди. Бироқ, тақдим этилган маълумотларга кўра, фақатгина Ultra версиясигина 16 GB тезкор хотира (ОЗЖ) билан таъминланади. Бу эса қурилманинг умумий унумдорлиги ва кўп вазифали режимдаги имкониятларини янада оширади.

Ҳозирча Samsung расмий равишда янги флагман серияси ҳақида батафсил маълумот бермаган ва тақдимот санасини эълон қилмаган. Шунга қарамай, регулятор органларидан сизиб чиқаётган бундай маълумотлар келгуси йилда тақдим этилиши кутилаётган қурилмалар бозорга қандай ўзгаришлар олиб келишини олдиндан баҳолаш имконини беради.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонАккумуляторТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланади19 сентябр 21:28Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқда17 сентябр 20:25Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин31 август 20:54Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкин29 август 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди