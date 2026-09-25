Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди

·0·Маданият
Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди

Хонанда Сардор Мамадалиев интервюларидан бирида уни ҳит даражасига олиб чиққан ва бутун Ўзбекистонга танитган қўшиғи қайси эканини маълум қилди.

Санъаткор “Сизни ҳит даражасига олиб чиққан ва машҳур қилган қўшиғингиз қайси?” деган саволга қисқа ва аниқ жавоб берди.

“Ўша менинг энг биринчи ашулам. Менга омад олиб келган — 'Сени ҳеч ким севолмайди менингдек'”, — деди хонанда.

Сардор Мамадалиев санъатга эндигина кириб келган даврларини ҳам эслаб, ўша пайтларда ижод қилишга иштиёқи юқори бўлганини таъкидлади.

“Санъатга энди кириб келган пайтларда иштиёқ баланд бўлади. Кўп ижод қилганмиз ва шу беш-олти ой ичида шунақа бўлиб кетган”, — дея қўшимча қилди санъаткор.

Хонанданинг ушбу қўшиғи унинг ижодий фаолиятида муҳим ўрин тутиб, кенг оммага танилишига сабаб бўлган.

Сардор МамадалиевСени ҳеч ким севолмайди менингдекЎзбекистон қўшиғиСардор Мамадалиев интервью
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд қўшиқдан рухсатсиз фойдаланган Сардор Мамадалиевни жаримага тортдиСуд қўшиқдан рухсатсиз фойдаланган Сардор Мамадалиевни жаримага тортди31 март 15:18«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамасиБугун 15:02Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Бугун 12:55Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Бугун 02:49Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиКерем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиБугун 02:07Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Кеча 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди