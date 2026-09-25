Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди
Хонанда Сардор Мамадалиев интервюларидан бирида уни ҳит даражасига олиб чиққан ва бутун Ўзбекистонга танитган қўшиғи қайси эканини маълум қилди.
Санъаткор “Сизни ҳит даражасига олиб чиққан ва машҳур қилган қўшиғингиз қайси?” деган саволга қисқа ва аниқ жавоб берди.
“Ўша менинг энг биринчи ашулам. Менга омад олиб келган — 'Сени ҳеч ким севолмайди менингдек'”, — деди хонанда.
Сардор Мамадалиев санъатга эндигина кириб келган даврларини ҳам эслаб, ўша пайтларда ижод қилишга иштиёқи юқори бўлганини таъкидлади.
“Санъатга энди кириб келган пайтларда иштиёқ баланд бўлади. Кўп ижод қилганмиз ва шу беш-олти ой ичида шунақа бўлиб кетган”, — дея қўшимча қилди санъаткор.
Хонанданинг ушбу қўшиғи унинг ижодий фаолиятида муҳим ўрин тутиб, кенг оммага танилишига сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…