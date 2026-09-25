Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади

·7·Спорт
Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Зинедин Зидан 2012-йилда «Реал Мадрид» базасида 14 ёшли Килиан Мбаппе билан илк бор учрашганини эслади.
  • Ўшанда Зидан ёш футболчининг майдондаги улкан салоҳиятини пайқаган, аммо келажакда Франсия терма жамоасида бирга ишлашларини тасаввур ҳам қилмаган.
  • «Реал Мадрид» ўша пайтда Мбаппега Сантиаго Бернабеу стадионидан шахсий вахта ажратиб, Криштиану Роналду билан мулоқот қилиш имконини яратган эди.

Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан бундан йиллар олдин, «Реал Мадрид» базасида 14 ёшли Килиан Мбаппе билан илк бор учрашган дамларини илиқлик билан ёдга олди. Ушбу икки футбол афсонасининг тақдири орадан ўн йилдан ортиқ вақт ўтиб, миллий жамоа миқёсида яна кесишгани футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабар беришича, уларнинг илк учрашуви Испания пойтахтида бўлиб ўтган бўлиб, ҳозирда бу муносабат мутлақо янги босқичга кўтарилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Oraдан йиллар ўтиб, икки буюк шахс мураббий ва сардор мақомида Франция миллий жамоасида яна бирга фаолият юритмоқда. Туркия терма жамоасига қарши бўлажак ўйин олдидан фикр билдирар экан, Зинедин Зидан 2012 йилдаги ўша кичик учрашув вақтида уларнинг йўллари келгусида миллий жамоада яна туташишини тасаввур ҳам қилмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда ҳеч қандай режа бўлмаган, бироқ футболчининг майдондаги улкан салоҳияти дарҳол кўзга ташланган.

Мадридга илк ташриф ва болаликдаги синовлар

Ҳозирги кунда Франция футболининг янги даври юзига айланган Зидан ва Мбаппе ўртасидаги илк мулоқот ўша даврда унча узоқ давом этмаган бўлса-да, катта аҳамиятга эга эди. Oraдан кўп йиллар ўтиб, 2024 йилда Килиан Мбаппе профессионал тарзда «Реал Мадрид» сафига қўшилишидан олдин ҳам Испания клуби уни ўз сафига қўшиб олишга жиддий ҳаракат қилган эди. 2012 йилда Клаирефонтаине академиясининг иқтидорли тарбияланувчиси бўлган 14 ёшли футболчини Европанинг етакчи клублари ўз ортидан қуваётган эди.

Ўшанда мадридликлар ўсмир футболчи ва унинг оиласини мактаб таътили вақтида Испанияга таклиф қилишган. Вальдебебас базасида ўтган бир ҳафталик синов давомида Испания гранди барча имкониятларни ишга солиб, ёш иқтидорга Сантиаго Бернабеу стадионидан шахсий вахта ажратган ҳамда уни Криштиану Роналду каби юлдузлар билан мулоқот қилиш имконини яратган эди. Ўша пайтда клуб раҳбариятида фаолият юритган Зинедин Зидан ёш ҳужумчига базани шахсан ўзи таништирган ва экскурсия қилган эди.

Монако лойиҳаси ва якуний бурилиш

Мазкур трансфер охир-оқибат амалга ошмай қолган, чунки Мбаппе ва унинг оиласи Монако клубидаги ривожланиш лойиҳасини устувор деб билган. Шунга қарамай, мазкур қисқа муддатли ташриф ҳар икки томон учун ҳам чуқур таассурот қолдирган. Клуб раҳбарияти ўшаноқ ёш футболчининг ноёб истеъдод эгаси эканини яхши тушуниб етганди.

Зинедин Зидан ўша даврдаги муҳитни эслаб, мадридликлар сафида барчанинг ёш футболчи ўйинидан ҳайратда қолганини таъкидлади. Гарчи ўша пайтда трансфер амалга ошмаган бўлса-да, воқеалар ривожи кейинчалик қандай тус олгани ҳаммага маълум. Бугунги кунда эса ўша кичик синов давридан бошланган устоз-шогирд муносабатлари икки карра жаҳон чемпионлари сафида янада юксак даражага кўтарилди.

Зинедин ЗиданКилиан МбаппеРеал МадридФранцияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"12 сентябр 14:10Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди18 сентябр 14:19Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди22 сентябр 00:52Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқланди22 сентябр 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?