Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Зинедин Зидан 2012-йилда «Реал Мадрид» базасида 14 ёшли Килиан Мбаппе билан илк бор учрашганини эслади.
- Ўшанда Зидан ёш футболчининг майдондаги улкан салоҳиятини пайқаган, аммо келажакда Франсия терма жамоасида бирга ишлашларини тасаввур ҳам қилмаган.
- «Реал Мадрид» ўша пайтда Мбаппега Сантиаго Бернабеу стадионидан шахсий вахта ажратиб, Криштиану Роналду билан мулоқот қилиш имконини яратган эди.
Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан бундан йиллар олдин, «Реал Мадрид» базасида 14 ёшли Килиан Мбаппе билан илк бор учрашган дамларини илиқлик билан ёдга олди. Ушбу икки футбол афсонасининг тақдири орадан ўн йилдан ортиқ вақт ўтиб, миллий жамоа миқёсида яна кесишгани футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабар беришича, уларнинг илк учрашуви Испания пойтахтида бўлиб ўтган бўлиб, ҳозирда бу муносабат мутлақо янги босқичга кўтарилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Oraдан йиллар ўтиб, икки буюк шахс мураббий ва сардор мақомида Франция миллий жамоасида яна бирга фаолият юритмоқда. Туркия терма жамоасига қарши бўлажак ўйин олдидан фикр билдирар экан, Зинедин Зидан 2012 йилдаги ўша кичик учрашув вақтида уларнинг йўллари келгусида миллий жамоада яна туташишини тасаввур ҳам қилмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда ҳеч қандай режа бўлмаган, бироқ футболчининг майдондаги улкан салоҳияти дарҳол кўзга ташланган.
Мадридга илк ташриф ва болаликдаги синовларҲозирги кунда Франция футболининг янги даври юзига айланган Зидан ва Мбаппе ўртасидаги илк мулоқот ўша даврда унча узоқ давом этмаган бўлса-да, катта аҳамиятга эга эди. Oraдан кўп йиллар ўтиб, 2024 йилда Килиан Мбаппе профессионал тарзда «Реал Мадрид» сафига қўшилишидан олдин ҳам Испания клуби уни ўз сафига қўшиб олишга жиддий ҳаракат қилган эди. 2012 йилда Клаирефонтаине академиясининг иқтидорли тарбияланувчиси бўлган 14 ёшли футболчини Европанинг етакчи клублари ўз ортидан қуваётган эди.
Ўшанда мадридликлар ўсмир футболчи ва унинг оиласини мактаб таътили вақтида Испанияга таклиф қилишган. Вальдебебас базасида ўтган бир ҳафталик синов давомида Испания гранди барча имкониятларни ишга солиб, ёш иқтидорга Сантиаго Бернабеу стадионидан шахсий вахта ажратган ҳамда уни Криштиану Роналду каби юлдузлар билан мулоқот қилиш имконини яратган эди. Ўша пайтда клуб раҳбариятида фаолият юритган Зинедин Зидан ёш ҳужумчига базани шахсан ўзи таништирган ва экскурсия қилган эди.
Монако лойиҳаси ва якуний бурилишМазкур трансфер охир-оқибат амалга ошмай қолган, чунки Мбаппе ва унинг оиласи Монако клубидаги ривожланиш лойиҳасини устувор деб билган. Шунга қарамай, мазкур қисқа муддатли ташриф ҳар икки томон учун ҳам чуқур таассурот қолдирган. Клуб раҳбарияти ўшаноқ ёш футболчининг ноёб истеъдод эгаси эканини яхши тушуниб етганди.
Зинедин Зидан ўша даврдаги муҳитни эслаб, мадридликлар сафида барчанинг ёш футболчи ўйинидан ҳайратда қолганини таъкидлади. Гарчи ўша пайтда трансфер амалга ошмаган бўлса-да, воқеалар ривожи кейинчалик қандай тус олгани ҳаммага маълум. Бугунги кунда эса ўша кичик синов давридан бошланган устоз-шогирд муносабатлари икки карра жаҳон чемпионлари сафида янада юксак даражага кўтарилди.
Изоҳлар 0
…