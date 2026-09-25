Нью-Йоркда 10 дақиқадан сўнг эшиги автоматик очиладиган ҳожатхоналар пайдо бўлди

·39·Дунё
Нью-Йоркда 10 дақиқадан сўнг эшиги автоматик очиладиган ҳожатхоналар пайдо бўлди

Нью-Йорк шаҳрида 4 миллион долларлик лойиҳа доирасида 17 та замонавий жамоат ҳожатхонасини ўрнатиш бошланди. Улар шаҳарнинг бешта туманидаги аҳоли гавжум ҳудудлар ва жамоат майдонларига жойлаштирилмоқда.

Ҳожатхоналар бепул бўлиб, ҳар куни соат 07:00 дан 22:00 гача ишлайди. Улардан фойдаланиш учун QR-кодни сканерлаш, махсус илова ёки телефон орқали эшикни очиш мумкин.

Қурилмаларнинг ўзига хос жиҳати — уларда фойдаланиш вақти 10 дақиқа билан чекланган. Расмий маълумотларга кўра, 10 дақиқа ўтгач, чироқ ва овозли сигнал ишга тушади ҳамда эшик автоматик равишда очилади.

Фойдаланувчиларга вақт тугашидан олдин ҳам огоҳлантириш берилади. Хусусан, беш дақиқада фойдаланувчига ярим вақт ўтгани, саккиз дақиқада эса вақт якунланаётгани ҳақида хабар берилади.

Шаҳар маъмурияти бу тизим орқали жамоат ҳожатхоналаридан имкон қадар кўпроқ одам фойдаланишини таъминлашни кўзламоқда. Қурилмаларда ногиронлиги бўлган шахслар учун шароит, қўл теккизмасдан фойдаланиладиган кириш тизими, қўл ювиш жойи, чақалоқларни алмаштириш столи ва иқлим назорати мавжуд.

17 та ҳожатхонани ўрнатиш ишлари 2026 йил сентябрь ойининг ўрталаридан бошланган ва октябрь охиригача давом этиши режалаштирилган.

Нью-Йоркжамоат ҳожатхонаQR-код2026 йил сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқда10 июл 15:05Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгаради7 июл 12:24«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди23 сентябр 22:15Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48БМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқдаБМТнинг 81-сессияси: Ўзбекистон делегацияси Нью-Йоркдаги мунозараларда иштирок этмоқда23 сентябр 16:45Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота