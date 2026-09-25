Samsung Хитой бозоридан мониторларни ҳам олиб чиқиб кетмоқда

·29·Техно
Samsung Хитой бозоридан мониторларни ҳам олиб чиқиб кетмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Хитой бозоридан мониторлар савдосини якуний босқичга олиб чиқмоқда ва бу жараён 2026-йил ноябр ойининг охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган.
  • Ушбу қадам компаниянинг Хитойдаги маиший электроника бозоридан босқичма-босқич чиқиб кетиш стратегиясининг бир қисмидир.
  • Миллий дистрибюторлар ва корпоратив ҳамкорлар аллақачон Samsung мониторларини етказиб беришни тўхтатган.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг Хитой материгидаги мониторлар савдосини якуний босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, омборлар ва савдо тармоқларини тозалаш ишлари ҳамда маҳсулот қолдиғини сотиш 2026-йилнинг ноябрь ойи охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган. Бу қарор компаниянинг Хитойдаги маиший электроника бозоридан босқичма-босқич чиқиб кетиш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, миллий дистрибюторлар ва корпоратив ҳамкорлар аллақачон Samsung мониторларини етказиб беришни тўхтатган. Ҳозирги вақтда компания қолган маҳсулотларни инвентаризация қилмоқда ҳамда сотилмаган маҳсулотлар ҳажмига қараб ҳамкорларга тегишли компенсацияларни тайёрламоқда. Ушбу ўзгаришлар Хитой истеъмол бозоридаги рақобат муҳити кескинлашгани фонида юз бермоқда.

Маиший электроникадан воз кечиш стратегияси

Жорий йилнинг 6-май куни Samsung (Чина) Инвестмент компанияси Хитойда телевизорлар, мониторлар, тижорий дисплейлар, кондиционерлар, музлатгичлар, кир ювиш машиналари, проекторлар, аудиоуткушлар ва бошқа истеъмол техникаларини сотишни тўхтатишини расман эълон қилган эди. Шундан сўнг, Хитой бозорида бренд номидан фақатгина Samsung смартпҳонес (смартфонлар) савдоси қолиши белгиланди.

Қизиғи шундаки, мониторлар йўналиши Samsung компаниясининг Хитойдаги истеъмол бизнесидаги энг муваффақиятли тармоқларидан бири сифатида баҳоланиб келинган эди. Бироқ, ташкилий жиҳатдан ушбу бўлинма компания воз кечишга қарор қилган бошқа маиший электроника тоифалари билан битта умумий тузилмага кирганлиги сабабли ёпилиш жараёнига тушиб қолди.

Бозордаги ўзгаришлар ва хизмат кўрсатиш кафолатлари

Расмий эълон қилинганидан кейин ҳам етказиб беришлар дарҳол тўхтагани йўқ. Май ойида Хитойнинг Ҳанлинҳуи дистрибютори ассортиментга 15 та янги монитор моделини қўшишга улгурган эди. Бироқ 23-июн куни Samsung компанияси WeChat ижтимоий тармоғидаги расмий маиший электроника аккаунтини ёпди, бу эса бизнеснинг чинакамига қисқараётганидан далолат берувчи муҳим қадам бўлди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, Хитой қонунчилигига мувофиқ, илгари сотиб олинган қурилмалар учун кафолат ва сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш тўлиқ ҳажмда сақланиб қолади. Мижозлар учун ҳеч қандай хизмат кўрсатиш мажбуриятлари бузилмайди ва барча шартномалар бажарилади.

1992-йилдан бери давом этиб келган тарих

Samsung Хитой бозорида 1992-йилдан буён фаолият юритиб келмоқда. Бироқ сўнгги икки ўн йиллик мобайнида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг кескин кучайиши фонида компаниянинг мазкур мамлакатдаги мавқейи сезиларли даражада пасайиб кетди. Хитой брендлари маиший техника бозорида устунликни қўлга киритгани корейс гигантини ўз стратегиясини ўзгартиришга мажбур қилди.

Манбаларга кўра, кенг кўламли реструктризациядан сўнг Samsung Хитойда фақат иккита асосий йўналиш — смартфонлар ва хотира чиплари (меморй) сегментларидагина ўзининг тўлақонли мавжудлигини сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Қолган маиший электроника йўналишлари эса босқичма-босқич ёпилмоқда.

SamsungХитойМониторларТехнологияБизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширади5 сентябр 20:52Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқда15 сентябр 23:22Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилди4 сентябр 16:29Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилинди21 август 02:58Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқадиSamsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқадиКеча 14:28Samsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқардиSamsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқарди23 сентябр 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди