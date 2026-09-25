Samsung Хитой бозоридан мониторларни ҳам олиб чиқиб кетмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Хитой бозоридан мониторлар савдосини якуний босқичга олиб чиқмоқда ва бу жараён 2026-йил ноябр ойининг охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган.
- Ушбу қадам компаниянинг Хитойдаги маиший электроника бозоридан босқичма-босқич чиқиб кетиш стратегиясининг бир қисмидир.
- Миллий дистрибюторлар ва корпоратив ҳамкорлар аллақачон Samsung мониторларини етказиб беришни тўхтатган.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг Хитой материгидаги мониторлар савдосини якуний босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, омборлар ва савдо тармоқларини тозалаш ишлари ҳамда маҳсулот қолдиғини сотиш 2026-йилнинг ноябрь ойи охиригача тўлиқ якунланиши режалаштирилган. Бу қарор компаниянинг Хитойдаги маиший электроника бозоридан босқичма-босқич чиқиб кетиш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, миллий дистрибюторлар ва корпоратив ҳамкорлар аллақачон Samsung мониторларини етказиб беришни тўхтатган. Ҳозирги вақтда компания қолган маҳсулотларни инвентаризация қилмоқда ҳамда сотилмаган маҳсулотлар ҳажмига қараб ҳамкорларга тегишли компенсацияларни тайёрламоқда. Ушбу ўзгаришлар Хитой истеъмол бозоридаги рақобат муҳити кескинлашгани фонида юз бермоқда.
Маиший электроникадан воз кечиш стратегиясиЖорий йилнинг 6-май куни Samsung (Чина) Инвестмент компанияси Хитойда телевизорлар, мониторлар, тижорий дисплейлар, кондиционерлар, музлатгичлар, кир ювиш машиналари, проекторлар, аудиоуткушлар ва бошқа истеъмол техникаларини сотишни тўхтатишини расман эълон қилган эди. Шундан сўнг, Хитой бозорида бренд номидан фақатгина Samsung смартпҳонес (смартфонлар) савдоси қолиши белгиланди.
Қизиғи шундаки, мониторлар йўналиши Samsung компаниясининг Хитойдаги истеъмол бизнесидаги энг муваффақиятли тармоқларидан бири сифатида баҳоланиб келинган эди. Бироқ, ташкилий жиҳатдан ушбу бўлинма компания воз кечишга қарор қилган бошқа маиший электроника тоифалари билан битта умумий тузилмага кирганлиги сабабли ёпилиш жараёнига тушиб қолди.
Бозордаги ўзгаришлар ва хизмат кўрсатиш кафолатлариРасмий эълон қилинганидан кейин ҳам етказиб беришлар дарҳол тўхтагани йўқ. Май ойида Хитойнинг Ҳанлинҳуи дистрибютори ассортиментга 15 та янги монитор моделини қўшишга улгурган эди. Бироқ 23-июн куни Samsung компанияси WeChat ижтимоий тармоғидаги расмий маиший электроника аккаунтини ёпди, бу эса бизнеснинг чинакамига қисқараётганидан далолат берувчи муҳим қадам бўлди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, Хитой қонунчилигига мувофиқ, илгари сотиб олинган қурилмалар учун кафолат ва сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш тўлиқ ҳажмда сақланиб қолади. Мижозлар учун ҳеч қандай хизмат кўрсатиш мажбуриятлари бузилмайди ва барча шартномалар бажарилади.
1992-йилдан бери давом этиб келган тарихSamsung Хитой бозорида 1992-йилдан буён фаолият юритиб келмоқда. Бироқ сўнгги икки ўн йиллик мобайнида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг кескин кучайиши фонида компаниянинг мазкур мамлакатдаги мавқейи сезиларли даражада пасайиб кетди. Хитой брендлари маиший техника бозорида устунликни қўлга киритгани корейс гигантини ўз стратегиясини ўзгартиришга мажбур қилди.
Манбаларга кўра, кенг кўламли реструктризациядан сўнг Samsung Хитойда фақат иккита асосий йўналиш — смартфонлар ва хотира чиплари (меморй) сегментларидагина ўзининг тўлақонли мавжудлигини сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Қолган маиший электроника йўналишлари эса босқичма-босқич ёпилмоқда.
Изоҳлар 0
…