Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқори

·5·Жамият
Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқори

2010–2025 йилларда Ўзбекистонда қарийб 12,5 миллион чақалоқ туғилган. Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, уларнинг 6,48 миллион нафарга яқини ўғил, 6 миллионга яқини эса қиз болалардир.

Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу даврда ҳар 100 нафар қиз болага ўртача 108 нафар ўғил бола тўғри келган.

Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Қашқадарё вилоятида қайд этилган. 2010–2025 йиллар давомида вилоятда 100 нафар қиз болага қарийб 109 нафар ўғил бола тўғри келган.

Наманган ва Жиззах вилоятларида ҳам ўғил болалар сони қизларга нисбатан юқори бўлган. Мазкур даврда Наманганда ҳар 100 нафар қизга қарийб 108 нафар, Жиззахда эса 108 нафар ўғил бола тўғри келган.

Қайд этиш керакки, мазкур рақамлар 2010–2025 йиллар бўйича жами туғилишлар асосида ҳисобланган нисбатни билдиради.

Миллий статистика қўмитасиҚашқадарё вилоятиНаманганЖиззах
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етдиЎзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етдиКеча 19:10Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?17 сентябр 17:08Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!17 сентябр 17:05Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?15 сентябр 16:32Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайн14 сентябр 11:37Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етдиЎзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етди14 июл 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ