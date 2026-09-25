Хитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясади

·11·Дунё
Хитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясади

Хитойнинг Цзянси провинциясида фан ўқитувчиси Ван Ин ўқувчилари билан баландлиги 4 метрга етадиган кўп босқичли сув ракетасини яратди. Қурилма парвоз вақтида кучайтиргичларини ажратиши ва парашют ёрдамида ерга қайтиши билан эътибор қозонди.

Маълум бўлишича, ракета пластик челаклар, ичимлик идишлари ва бошқа оддий материаллардан йиғилган. У сув ҳамда сиқилган ҳаво босими ёрдамида ҳаракатланади. Парвоз давомида ракетанинг ён кучайтиргичлари, шунингдек, биринчи ва иккинчи босқичлари кетма-кет ажралади. Шундан сўнг ракета қисмларида парашютлар очилиб, улар хавфсиз тарзда ерга қайтарилади.

Ван Ин бундай тажрибалар орқали ўқувчиларга дарсликдаги назарий билимларни амалий тарзда тушунтиришни мақсад қилган. Ўқувчилар ракетани лойиҳалаш, йиғиш ва синовдан ўтказиш жараёнида механика, ҳаво босими ҳамда парвоз тамойилларини амалда ўрганади.

Ўқитувчи сув ракеталари билан ишлашни бир неча йилдан бери давом эттирмоқда. The Paper маълумотига кўра, унинг тажрибаси бошқа педагогларга ҳам таъсир кўрсатган ва Хитой бўйлаб қарийб 3 минг нафар ўқитувчи сув ракеталарини дарс жараёнига олиб кирган.

Ван Ин ва ўқувчиларининг ракетани муваффақиятли учиришдан олдин 60 мартадан ортиқ муваффақиятсиз синовларни бошдан кечиргани ҳам қайд этилган. Ўқитувчи бундай тажрибалар нафақат илмий билим, балки хатолардан сабоқ олиш ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беришини таъкидлайди.

Ван ИнЦзянси провинциясисув ракеталарисув ракеталари таълимда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди15 сентябр 00:00Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?6 август 09:48Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...21 сентябр 18:212,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди4 сентябр 13:56Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотди5 сентябр 14:29АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайди18 июл 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота