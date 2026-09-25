Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max глобал версиялари батареясида ўзгариш бўлади
Жорий йилнинг 23-сентябрь санасида Хитой бозорида тақдим этилган Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max флагман смартфонлари юқори технологик хусусиятлари, хусусан, улкан аккумуляторлари билан технология оламида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмаларнинг халқаро бозор учун мўлжалланган глобал версиялари Хитойда сотувга чиқарилган моделларга қараганда кичикроқ ҳажмдаги батареялар билан жиҳозланиши маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Глобал версиялар қанча қувват йўқотади?Таниқли инсайдер Какпер Скрзйпек HyperOS тизим кодларини ўрганиш жараёнида ушбу фарқларни аниқлаган. Унга кўра, Хитой бозори учун мўлжалланган Xiaomi 18 Pro смартфони 7000 мА•ч сиғимли аккумуляторга эга бўлса, унинг глобал версияси 6000 мА•ч батарея билан таъминланади. Натижада, халқаро харидорлар ўз қурилмасида дастлабки қувватнинг қарийб 14 фоизини, яни 1000 мА•ч ҳажмини йўқотишига тўғри келади.
Янада сезиларли ўзгариш Xiaomi 18 Pro Max моделида кузатилади. Хитойда 8500 мА•ч аккумулятор билан тақдим этилган ушбу илғор смартфоннинг глобал версияси 7050 мА•ч батареяни олади. Бу ерда фарқ нақд 1450 мА•ч ёки тахминан 17 фоизни ташкил этади. Шунга қарамай, дастлабки маълумотларга кўра, қурилмаларнинг симли тезкор қувватлаш қуввати ўзгаришсиз қолади — мос равишда 90 В ва 100 В даражасида сақланиб қолади.
Бундай қарорга нима сабаб бўлмоқда?Ҳозирча компания аккумулятор ҳажмининг қисқариши сабабларини расман изоҳлагани йўқ. Мутахассислар ва соҳа таҳлилчиларининг фикрича, асосий омиллардан бири халқаро транспорт ва логистика компанияларининг литий-ишон батареяларини ташиш бўйича белгиланган қатъий хавфсизлик талабларидир. Кўпинча ишлаб чиқарувчилар шу каби қоидалар ва божхона регламентлари туфайли глобал бозорлар учун батарея тузилмаларини ўзгартиришга мажбур бўлишади.
Мазкур ҳолат Xiaomi брендининг илк бор дуч келаётган ҳолати эмас. Ўтган авлод Xiaomi 17 сериясида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилган эди: ўшанда халқаро версия Хитойдаги 7000 мА•ч ўрнига 6330 мА•ч батареяни олган, Xiaomi 17 Ultra модели эса 6800 мА•ч ўрнига 6000 мА•ч сиғим билан чекланганди. Шунинг учун ҳам янги флагманларни харид қилишни режалаштираётган халқаро истеъмолчилар ушбу техник тафовутларни инобатга олишлари муҳим ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…