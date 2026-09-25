Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max глобал версиялари батареясида ўзгариш бўлади

·9·Техно
Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max глобал версиялари батареясида ўзгариш бўлади

Жорий йилнинг 23-сентябрь санасида Хитой бозорида тақдим этилган Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max флагман смартфонлари юқори технологик хусусиятлари, хусусан, улкан аккумуляторлари билан технология оламида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмаларнинг халқаро бозор учун мўлжалланган глобал версиялари Хитойда сотувга чиқарилган моделларга қараганда кичикроқ ҳажмдаги батареялар билан жиҳозланиши маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Глобал версиялар қанча қувват йўқотади?

Таниқли инсайдер Какпер Скрзйпек HyperOS тизим кодларини ўрганиш жараёнида ушбу фарқларни аниқлаган. Унга кўра, Хитой бозори учун мўлжалланган Xiaomi 18 Pro смартфони 7000 мА•ч сиғимли аккумуляторга эга бўлса, унинг глобал версияси 6000 мА•ч батарея билан таъминланади. Натижада, халқаро харидорлар ўз қурилмасида дастлабки қувватнинг қарийб 14 фоизини, яни 1000 мА•ч ҳажмини йўқотишига тўғри келади.

Янада сезиларли ўзгариш Xiaomi 18 Pro Max моделида кузатилади. Хитойда 8500 мА•ч аккумулятор билан тақдим этилган ушбу илғор смартфоннинг глобал версияси 7050 мА•ч батареяни олади. Бу ерда фарқ нақд 1450 мА•ч ёки тахминан 17 фоизни ташкил этади. Шунга қарамай, дастлабки маълумотларга кўра, қурилмаларнинг симли тезкор қувватлаш қуввати ўзгаришсиз қолади — мос равишда 90 В ва 100 В даражасида сақланиб қолади.

Бундай қарорга нима сабаб бўлмоқда?

Ҳозирча компания аккумулятор ҳажмининг қисқариши сабабларини расман изоҳлагани йўқ. Мутахассислар ва соҳа таҳлилчиларининг фикрича, асосий омиллардан бири халқаро транспорт ва логистика компанияларининг литий-ишон батареяларини ташиш бўйича белгиланган қатъий хавфсизлик талабларидир. Кўпинча ишлаб чиқарувчилар шу каби қоидалар ва божхона регламентлари туфайли глобал бозорлар учун батарея тузилмаларини ўзгартиришга мажбур бўлишади.

Мазкур ҳолат Xiaomi брендининг илк бор дуч келаётган ҳолати эмас. Ўтган авлод Xiaomi 17 сериясида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилган эди: ўшанда халқаро версия Хитойдаги 7000 мА•ч ўрнига 6330 мА•ч батареяни олган, Xiaomi 17 Ultra модели эса 6800 мА•ч ўрнига 6000 мА•ч сиғим билан чекланганди. Шунинг учун ҳам янги флагманларни харид қилишни режалаштираётган халқаро истеъмолчилар ушбу техник тафовутларни инобатга олишлари муҳим ҳисобланади.

XiaomiСмартфонБатареяHyperOSТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиXiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилди17 сентябр 22:53Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиБугун 00:55Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди20 август 11:53Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтди27 август 21:54Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотилади6 сентябр 03:22Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқардиXiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқардиБугун 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди