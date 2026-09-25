«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Травматология» номли янги корейс сериали Netflixнинг глобал рейтингида «Калмар ўйини»нинг иккинчи мавсумини ортда қолдириб, иккинчи ўринга кўтарилди.
- Саккиз қисмдан иборат ушбу дорама ИМДб ва «Кинопоиск»да 8,5 балл рейтингга эга бўлди.
- Сериал сюжети травматология марказини ислоҳ қилишга ҳаракат қилаётган тажрибали жарроҳ ҳақида бўлиб, унда тиббиёт воқеаларининг муҳим ўрин тутиши ва анъанавий романтик саҳналарнинг деярли йўқлиги билан ажралиб туради.
Корейс сериалларига қизиқадиган томошабинлар эътиборини янги дорама ўзига жалб қилмоқда. «Травматология» номли сериал қисқа вақт ичида Netflix платформасининг глобал рейтингида юқори поғоналардан бирини эгаллашга улгурди.
Саккиз қисмдан иборат дорама IMDb ва «Кинопоиск»да 8,5 балл рейтинг қайд этган. Премьерадан кейин атиги беш кун ичида сериал бир қатор мамлакатларда Netflix’нинг энг кўп томоша қилинган лойиҳалари қаторига кирган.
Қизиғи, дорама қисқа муддат ичида Netflix глобал рейтингида «Калмар ўйини»нинг иккинчи мавсумини ҳам ортда қолдириб, иккинчи ўринга кўтарилган.
Сюжет марказида тажрибали жарроҳ туради. У травматология маркази ишини ўзгартириш ва уни янада самарали тизимга айлантиришга ҳаракат қилади. Бироқ бу йўлда уни оғир аҳволдаги беморлар, молиявий муаммолар ва ҳамкасбларининг қаршилиги кутади.
Дорама шифокор ҳақидаги машҳур роман асосида суратга олинган. Асар муаллифининг ўзи отоларинголог бўлгани боис, сериал воқеаларида тиббиёт шунчаки фон вазифасини бажармайди. Беморлар билан боғлиқ мураккаб вазиятлар ва шифокорларнинг тезкор қарорлари сюжетнинг асосий қисмини ташкил этади.
Сериалнинг яна бир жиҳати — унда анъанавий романтик саҳналар деярли учрамайди. Томошабин асосан шифокорларнинг шошилинч операциялари, оғир беморлар учун кураши ва бир неча сония ичида қарор қабул қилиш жараёнларига гувоҳ бўлади.
Дорама мухлислари ҳам ижобий фикрларини билдирмоқда. Айрим томошабинлар сериалнинг динамик сюжети, ҳазил ва драманинг уйғунлиги ҳамда қисмларнинг тез ўтиб кетишини алоҳида таъкидлаган.
Саккиз қисмдан иборат бўлган сериалнинг финали эса давомий воқеаларга ишора қилиши билан томошабинларда янги мавсумга қизиқиш уйғотган.
Изоҳлар 0
…