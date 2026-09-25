«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси

·5·Маданият
«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Травматология» номли янги корейс сериали Netflixнинг глобал рейтингида «Калмар ўйини»нинг иккинчи мавсумини ортда қолдириб, иккинчи ўринга кўтарилди.
  • Саккиз қисмдан иборат ушбу дорама ИМДб ва «Кинопоиск»да 8,5 балл рейтингга эга бўлди.
  • Сериал сюжети травматология марказини ислоҳ қилишга ҳаракат қилаётган тажрибали жарроҳ ҳақида бўлиб, унда тиббиёт воқеаларининг муҳим ўрин тутиши ва анъанавий романтик саҳналарнинг деярли йўқлиги билан ажралиб туради.

Корейс сериалларига қизиқадиган томошабинлар эътиборини янги дорама ўзига жалб қилмоқда. «Травматология» номли сериал қисқа вақт ичида Netflix платформасининг глобал рейтингида юқори поғоналардан бирини эгаллашга улгурди.

Саккиз қисмдан иборат дорама IMDb ва «Кинопоиск»да 8,5 балл рейтинг қайд этган. Премьерадан кейин атиги беш кун ичида сериал бир қатор мамлакатларда Netflix’нинг энг кўп томоша қилинган лойиҳалари қаторига кирган.

Қизиғи, дорама қисқа муддат ичида Netflix глобал рейтингида «Калмар ўйини»нинг иккинчи мавсумини ҳам ортда қолдириб, иккинчи ўринга кўтарилган.

Сюжет марказида тажрибали жарроҳ туради. У травматология маркази ишини ўзгартириш ва уни янада самарали тизимга айлантиришга ҳаракат қилади. Бироқ бу йўлда уни оғир аҳволдаги беморлар, молиявий муаммолар ва ҳамкасбларининг қаршилиги кутади.

Дорама шифокор ҳақидаги машҳур роман асосида суратга олинган. Асар муаллифининг ўзи отоларинголог бўлгани боис, сериал воқеаларида тиббиёт шунчаки фон вазифасини бажармайди. Беморлар билан боғлиқ мураккаб вазиятлар ва шифокорларнинг тезкор қарорлари сюжетнинг асосий қисмини ташкил этади.

Сериалнинг яна бир жиҳати — унда анъанавий романтик саҳналар деярли учрамайди. Томошабин асосан шифокорларнинг шошилинч операциялари, оғир беморлар учун кураши ва бир неча сония ичида қарор қабул қилиш жараёнларига гувоҳ бўлади.

Дорама мухлислари ҳам ижобий фикрларини билдирмоқда. Айрим томошабинлар сериалнинг динамик сюжети, ҳазил ва драманинг уйғунлиги ҳамда қисмларнинг тез ўтиб кетишини алоҳида таъкидлаган.

Саккиз қисмдан иборат бўлган сериалнинг финали эса давомий воқеаларга ишора қилиши билан томошабинларда янги мавсумга қизиқиш уйғотган.

ТравматологияNetflixКинопоискТиббиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?28 май 14:04Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Бугун 12:55Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Бугун 02:49Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиКерем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиБугун 02:07Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Кеча 22:02Умид Искандаров 46 ёшни қарши олдиУмид Искандаров 46 ёшни қарши олдиКеча 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди