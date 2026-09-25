Россияда сентабрдаёқ илк қор: айрим ҳудудларда табиат кутилмаган сюрприз тайёрлади

·43·Дунё
Россияда сентабрдаёқ илк қор: айрим ҳудудларда табиат кутилмаган сюрприз тайёрлади

Россиянинг айрим ҳудудларида 24-сентабрдаёқ қор ва ҳўл қор кузатилди. Кузнинг илк ойи ҳали тугамаган бўлса-да, мамлакатнинг шимолий ва совуқроқ ҳудудларида қиш нафаси сезила бошлади.

Россия Гидрометеорология маркази маълумотларига кўра, 23–24-сентябрь кунлари Таймир ҳудудида ёмғир, ҳўл қор ва қор кўринишидаги ёғингарчилик қайд этилган. Айрим ҳудудларда эса тунги ҳарорат нолдан пастга тушган.

Бироқ бу Россия бўйлаб қиш тўлиқ кириб келганини англатмайди.

Синоптиклар биринчи қор аввало мамлакатнинг шимолий ва шимоли-шарқий ҳудудларида кузатилишини, бошқа жойларда эса кузги об-ҳаво давом этишини билдирган.

24-сентябрь прогнозларида Россиянинг айрим ҳудудларида совуқ ва ёғингарчилик кутилган бўлса, мамлакат жанубида ҳаво ҳарорати кундуз куни +20…+25 даражагача, айрим жойларда эса +26…+28 даражагача кўтарилиши прогноз қилинган. Шу тариқа, Россиянинг айрим ҳудудларида сентабрдаёқ қор кўриниши ижтимоий тармоқларда эътибор тортган бўлса-да, мамлакатнинг катта қисмида кузги об-ҳаво сақланиб қолмоқда.

РоссияТаймирГидрометеорология маркази24-сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...21 сентябр 18:2114 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди2 август 15:42Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)1 сентябр 07:30Москвада қор ёғмоқда: кучли шамол ҳаётни издан чиқарди (видео)Москвада қор ёғмоқда: кучли шамол ҳаётни издан чиқарди (видео)27 апрел 16:55Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетди21 август 16:18Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаРоссияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остида1 август 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота