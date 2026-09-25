Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқди
Ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe келгуси авлод флагмани саналган Xiaomi 18 Pro ҳамда аввалги Xiaomi 17 Ultra смартфонларининг экран имкониятларини ўзаро таққослади. Мутахассис янги қурилма дисплейида қўлланилган махсус технология туфайли ёрқинлик ва контент кўриниши сезиларли даражада пасайганига эътибор қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилчининг кузатувларига кўра, Xiaomi 18 Pro экранида ўрнатилган махфийлик режими — Привакй Моде ўчирилган ҳолатнинг ўзида ҳам тасвир сифати ва ўқиш даражаси аввалги Ultra моделидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳолат айниқса экранга тўғри бурчак остида эмас, балки қия ҳолатда қаралганда яққол кўзга ташланиши таъкидланди.
Махфийлик технологиясининг кундалик фойдаланишга таъсириМазкур технология дастлаб смартфон эгасининг шахсий маълумотларини атрофдагиларнинг қизиқишидан ҳимоя қилиш ва уларнинг кўринишини чеклаш мақсадида ишлаб чиқилган эди. Бироқ, амалдаги таққослашлар шуни кўрсатдики, ҳимоя функцияси фаол бўлмаган одатий фойдаланиш шароитида ҳам экран сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Инсайдернинг фикрича, бундай инновацион ечимлар кундалик режимда контентни томоша қилишни қийинлаштириб, фойдаланувчи тажрибасига путур етказади. Натижада, махфийликни таъминлаш афзалликлари экран сифатининг пасайиши каби сезиларли муросалар эвазига қўлга киритилмоқда.
Келгусидаги флагманлар учун тавсияларМутахассислар бундай технологик ечимларни жорий этишда фойдаланувчиларнинг кундалик қулайликларини ҳам инобатга олиш муҳимлигини таъкидлашмоқда. Ice Universe ўз хулосаларида Xiaomi компаниясига келгусидаги флагман смартфонларни ишлаб чиқиш жараёнида ушбу тажрибани ҳисобга олишни тавсия қилди.
Ҳозирги кунда смартфон бозорида экранларнинг ёрқинлиги ва кўриш бурчаклари асосий рақобат устунликларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу боисдан ҳам, ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик ва визуал қулайлик ўртасидаги мувозанатни топиш устида жиддий бош қотиришларига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…