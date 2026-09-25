Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқди

·2·Техно
Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқди

Ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe келгуси авлод флагмани саналган Xiaomi 18 Pro ҳамда аввалги Xiaomi 17 Ultra смартфонларининг экран имкониятларини ўзаро таққослади. Мутахассис янги қурилма дисплейида қўлланилган махсус технология туфайли ёрқинлик ва контент кўриниши сезиларли даражада пасайганига эътибор қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилчининг кузатувларига кўра, Xiaomi 18 Pro экранида ўрнатилган махфийлик режими — Привакй Моде ўчирилган ҳолатнинг ўзида ҳам тасвир сифати ва ўқиш даражаси аввалги Ultra моделидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳолат айниқса экранга тўғри бурчак остида эмас, балки қия ҳолатда қаралганда яққол кўзга ташланиши таъкидланди.

Махфийлик технологиясининг кундалик фойдаланишга таъсири

Мазкур технология дастлаб смартфон эгасининг шахсий маълумотларини атрофдагиларнинг қизиқишидан ҳимоя қилиш ва уларнинг кўринишини чеклаш мақсадида ишлаб чиқилган эди. Бироқ, амалдаги таққослашлар шуни кўрсатдики, ҳимоя функцияси фаол бўлмаган одатий фойдаланиш шароитида ҳам экран сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Инсайдернинг фикрича, бундай инновацион ечимлар кундалик режимда контентни томоша қилишни қийинлаштириб, фойдаланувчи тажрибасига путур етказади. Натижада, махфийликни таъминлаш афзалликлари экран сифатининг пасайиши каби сезиларли муросалар эвазига қўлга киритилмоқда.

Келгусидаги флагманлар учун тавсиялар

Мутахассислар бундай технологик ечимларни жорий этишда фойдаланувчиларнинг кундалик қулайликларини ҳам инобатга олиш муҳимлигини таъкидлашмоқда. Ice Universe ўз хулосаларида Xiaomi компаниясига келгусидаги флагман смартфонларни ишлаб чиқиш жараёнида ушбу тажрибани ҳисобга олишни тавсия қилди.

Ҳозирги кунда смартфон бозорида экранларнинг ёрқинлиги ва кўриш бурчаклари асосий рақобат устунликларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу боисдан ҳам, ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик ва визуал қулайлик ўртасидаги мувозанатни топиш устида жиддий бош қотиришларига тўғри келади.

XiaomiСмартфонларТехнологияларГаджетларIce Universe
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro флагманининг Galaxy Блуе номли янги ранги ошкор этилдиXiaomi 18 Pro флагманининг Galaxy Блуе номли янги ранги ошкор этилдиКеча 19:25Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди9 сентябр 13:52Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилди8 сентябр 12:58Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиXiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўлади3 сентябр 10:52Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиКеча 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди