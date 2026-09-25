Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди

·12·Жамият
Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди

Қашқадарёда йўл-патруль хизмати (ЙПХ) ходимининг хизмат фаолиятига оид видеони ижтимоий тармоқда тарқатган фуқарога 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Бу ҳақда Қашқадарё вилояти ИИБ ЖХХ ЙҲХБ ахборот хизмати хабар берди.

Қайд этилишича, фуқаро жорий йил июнь ойида ЙПХ ходимининг тўхташ ҳақидаги ишорасига бўйсунмай, ҳаракатини давом эттирган. Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан тегишли баённома расмийлаштирилган.

Шундан сўнг фуқаро ЙПХ ходимининг хизмат фаолиятига оид видеони ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаштирган.

Ҳолат юзасидан унга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 195-2-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик аломатлари бўйича маъмурий иш қўзғатилган.

Иш Қарши шаҳар жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилган. Суднинг 24 сентябрдаги қарорига кўра, фуқарога 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Суд мажлисида фуқаро қилган ишига иқрор бўлиб, пушаймонлигини билдирган ва бундай ҳолатни бошқа такрорламаслигини айтган.

Қашқадарё вилоятийўл‑патруль хизматимаъмурий қамоқ жазосиИИБ ЖХХ ЙҲХБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда ЙПХ машинасига урилган ҳайдовчи қамалдиҚашқадарёда ЙПХ машинасига урилган ҳайдовчи қамалди23 август 20:02Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)13 август 16:04Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКаналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқарди2 сентябр 18:55ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)6 август 08:59ЙПХ билан тўқнашган Onix ҳайдовчиси ҳам вафот этгани айтилмоқдаЙПХ билан тўқнашган Onix ҳайдовчиси ҳам вафот этгани айтилмоқда27 июл 14:26Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортди6 август 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ