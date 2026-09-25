Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси

·16·Спорт
Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигаси доирасидаги баҳсда Норвегия Данияни 3:2 ҳисобида мағлуб этди, бунда Эрлинг Холанд дубл қайд этди.
  • Ўйин тақдирини ҳал қилган Холанднинг маҳоратига юқори баҳо берган Дания терма жамоаси бош мураббийи Бриан Риемер уни дунёдаги энг яхши марказий ҳужумчи деб атади.
  • Риемернинг сўзларига кўра, Холанд каби футболчига қарши 90 дақиқа давомида диққатни жамлаб туриш қийин, чунки у майдонда кўздан ғойиб бўлиб, имконият туғилганда гол ура олади.

Миллатлар лигаси доирасида кечган Скандинавия дербисида Норвегия терма жамоаси Данияни 3:2 ҳисобида таслим этди. Мазкур баҳсда дубл қайд этиб, жамоасига ғалаба келтирган Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўйин тақдирини ҳал қилган асосий фигурага айланди. Учрашувдан сўнг Дания терма жамоаси бош мураббийи Бриан Риемер рақиб етакчисининг маҳоратига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com хабар қилишича, шиддатли кечган ўйинда норвегияликлар Оскар Бобб ва Эрлинг Холанднинг голлари эвазига дастлаб ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ иккинчи бўлимда данияликлар фаоллашиб, мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди. Шунга қарамай, майдон эгаларининг асосий тўпурари ўта муҳим палла ўз сўзини айтиб, жамоасига уч очкони тақдим этди.

Майдонда ғойиб бўлиб, ҳал қилувчи паллада пайдо бўладиган ҳужумчи

Дания устози Бриан Риемер ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Эрлинг Холандни дунёдаги энг зўр марказий ҳужумчи деб атади. Унинг фикрича, бундай даражадаги футболчига қарши 90 дақиқа давомида диққатни бир жойга жамлаб туриш ўта мушкул вазифа ҳисобланади.

«Мен ўйламайманки, унинг ўйинини янада яхшилашнинг иложи бўлса. Эрлинг — ўйин давомида маълум муддатга кўздан ғойиб бўла оладиган ҳужумчи. Уни умуман сезмайсиз. Аммо унга чорак имконият берсангиз бас — у дарҳол гол уради», — деди Риемер Дагбладет нашрига таяниб.

Ҳимоядаги хатолар ва стандарт вазиятлар

Дания бош мураббийи жамоасининг мағлубиятига изоҳ берар экан, ҳимоядаги содда хатоларга, хусусан, стандарт вазиятлардаги эътиборсизликка алоҳида тўхталди. Ҳал қилувчи гол бурчак тўпидан кейин урилди ва бу вазиятда меҳмонлар ҳимоячилари Холандни бутунлай эътиборсиз қолдирганди.

Риемер шундай вазиятларда Мартин Эдегор каби етакчиларнинг индивидуал маҳорати ўйин тақдирини ҳал қилишини тан олди. Шунга қарамай, мутахассис ўз жамоаси Норвегиядан кескин ортда қолмаётганини ва ҳали ўз сўзини айтишини қўшимча қилди.

Эрлинг ХоландБриан РиемерМиллатлар лигасиНорвегияМанчестер Ситй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиКеча 09:38Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиБугун 01:54Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиБугун 13:15Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаБугун 12:34Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?