Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)

·4·Дунё
Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)

«Манас» халқаро аэропортида Эрон президенти Масъуд Пезешкиённи кутиб олган қирғиз ёшлари учун оддий кутиб олиш маросими кутилмаган тарзда эсда қоларли воқеага айланди.

Президент уларнинг совғасига жавобан ёшларга конвертлар топширди. Конверт ичида нима борлиги эса кейинчалик маълум бўлди.

Аэропортда қандай воқеа юз берди?

31 август куни Эрон президенти Масъуд Пезешкиён Қирғизистонга ишчи ташриф билан келди. Уни «Манас» халқаро аэропортида Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси — президент администрацияси раҳбари Адилбек Қосималиев кутиб олди.

Аэропортда президентни кутиб олиш маросимида қирғиз ёшлари ҳам иштирок этди.

Улар Эрон раҳбарига VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий тимсоли бўлган қор барси кўринишидаги юмшоқ ўйинчоқни тақдим қилди.

Президент совғага қандай жавоб қайтарди?

Пезешкиён ёшларга конвертлар берди. Дастлаб унинг ичида нима борлиги очиқ айтилмаган.

Бироқ кейинчалик конвертларнинг ҳар бирида 100 евродан борлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Қирғизистон оммавий ахборот воситалари хабар тарқатди.

Ёшлар Эрон президентига миллий рамзга айланган тимсолни совға қилди, Пезешкиён эса уларга шахсий совғаси билан жавоб қайтарди.

Президентга қандай совға берилди?

Аэропортда хорижий делегациялар раҳбарларига VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг талисмани — Батай исмли қор барси ўйинчоғи тақдим этилмоқда.

Қирғизистон ҳукумати маълумотига кўра, қор барси мамлакатнинг миллий рамзларидан бири ва VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий тимсоли ҳисобланади.

Талисманнинг номи «ба» — барс ва «тай» — таянч маъноларини англатувчи қисмлардан ташкил топган. У куч, эркинлик, ички барқарорлик ва миллий илдизлар билан боғлиқлик ғояларини ифодалайди.

Пезешкиён Қирғизистонга нима учун келди?

Эрон президентининг ташрифи фақат Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари билан чекланмайди.

Масъуд Пезешкиён Бишкекда:

  • Шанхай ҳамкорлик ташкилоти давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида;

  • «ШҲТ плюс» форматидаги юқори даражадаги учрашувда;

  • VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида

иштирок этиши режалаштирилган.

Бу воқеанинг эътиборли жиҳати нимада?

Аэропортдаги қисқа мулоқот расмий ташрифнинг энг кўп муҳокама қилинган эпизодларидан бирига айланди.

Бир томонда Қирғизистоннинг миллий рамзи акс этган Батай ўйинчоғи, иккинчи томонда эса Эрон президентининг ёшларга берган конвертлари турди.

Конвертлар очилганидан сўнг уларда 100 евродан борлиги маълум бўлиши эса воқеага янада қизиқиш уйғотди.

Шу тариқа Пезешкиённинг Қирғизистонга ташрифи нафақат сиёсий учрашувлар, балки аэропортдаги самимий совға алмашинуви билан ҳам ёдда қоладиган бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиКеча, 23:56Олимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиОлимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиКеча, 23:49Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Кеча, 23:22«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?Кеча, 22:16Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичКеча, 21:46Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиҚулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди