Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)
«Манас» халқаро аэропортида Эрон президенти Масъуд Пезешкиённи кутиб олган қирғиз ёшлари учун оддий кутиб олиш маросими кутилмаган тарзда эсда қоларли воқеага айланди.
Президент уларнинг совғасига жавобан ёшларга конвертлар топширди. Конверт ичида нима борлиги эса кейинчалик маълум бўлди.
Аэропортда қандай воқеа юз берди?
31 август куни Эрон президенти Масъуд Пезешкиён Қирғизистонга ишчи ташриф билан келди. Уни «Манас» халқаро аэропортида Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси — президент администрацияси раҳбари Адилбек Қосималиев кутиб олди.
Аэропортда президентни кутиб олиш маросимида қирғиз ёшлари ҳам иштирок этди.
Улар Эрон раҳбарига VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий тимсоли бўлган қор барси кўринишидаги юмшоқ ўйинчоқни тақдим қилди.
Президент совғага қандай жавоб қайтарди?
Пезешкиён ёшларга конвертлар берди. Дастлаб унинг ичида нима борлиги очиқ айтилмаган.
Бироқ кейинчалик конвертларнинг ҳар бирида 100 евродан борлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Қирғизистон оммавий ахборот воситалари хабар тарқатди.
Ёшлар Эрон президентига миллий рамзга айланган тимсолни совға қилди, Пезешкиён эса уларга шахсий совғаси билан жавоб қайтарди.
Президентга қандай совға берилди?
Аэропортда хорижий делегациялар раҳбарларига VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг талисмани — Батай исмли қор барси ўйинчоғи тақдим этилмоқда.
Қирғизистон ҳукумати маълумотига кўра, қор барси мамлакатнинг миллий рамзларидан бири ва VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий тимсоли ҳисобланади.
Талисманнинг номи «ба» — барс ва «тай» — таянч маъноларини англатувчи қисмлардан ташкил топган. У куч, эркинлик, ички барқарорлик ва миллий илдизлар билан боғлиқлик ғояларини ифодалайди.
Пезешкиён Қирғизистонга нима учун келди?
Эрон президентининг ташрифи фақат Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари билан чекланмайди.
Масъуд Пезешкиён Бишкекда:
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида;
«ШҲТ плюс» форматидаги юқори даражадаги учрашувда;
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида
иштирок этиши режалаштирилган.
Бу воқеанинг эътиборли жиҳати нимада?
Аэропортдаги қисқа мулоқот расмий ташрифнинг энг кўп муҳокама қилинган эпизодларидан бирига айланди.
Бир томонда Қирғизистоннинг миллий рамзи акс этган Батай ўйинчоғи, иккинчи томонда эса Эрон президентининг ёшларга берган конвертлари турди.
Конвертлар очилганидан сўнг уларда 100 евродан борлиги маълум бўлиши эса воқеага янада қизиқиш уйғотди.
Шу тариқа Пезешкиённинг Қирғизистонга ташрифи нафақат сиёсий учрашувлар, балки аэропортдаги самимий совға алмашинуви билан ҳам ёдда қоладиган бўлди.
…