Онколог шифокорнинг ғайриодатий газаги барчани ҳайратга солди

·5·Дунё
Онколог шифокорнинг ғайриодатий газаги барчани ҳайратга солди

Саратон касалликлари бўйича шифокор Амит Гаргнинг одатий газаклари ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Айниқса, унинг музлатилган нўхатни ғайриодатий усулларда истеъмол қилиши кўпчиликнинг эътиборини тортди.

45 ёшли доктор Гарг музлатилган нўхатни яхши кўришини айтиб, бундай сабзавотлар янги узилган маҳсулотлар каби озиқавий қийматга эга бўлиши мумкинлигини таъкидлаган. Унинг газаклар ҳақидаги видеоси интернетда тарқалиб, қарийб 30 минг киши унга муносабат билдирган.

Шифокор нўхатни уч хил усулда истеъмол қилади. Унинг биринчи вариантида музлатилган нўхат вино бокалига солиниб, унга пармезан пишлоғи, сариёғ ва туз қўшилади. Яна бир усулда нўхат эзилиб, дип тайёрланади ва нон бўлагига суртилади. Учинчи вариантда эса нўхат грек йогурти, фета пишлоғи, ялпиз ва зайтун ёғи билан аралаштирилади.

Доктор Гарг сабзавот ва меваларга сариёғ қўшишни ҳам ёқтиради. Бу одат черносливга ҳам тааллуқли. Айрим интернет фойдаланувчилари эса бундай газакда калория жуда кўплигидан ҳайратланган.

Шунга қарамай, шифокор ўз танловини ҳимоя қилмоқда. Унинг айтишича, тадқиқотлар янги ва музлатилган нўхат таркибида оқсил, клетчатка, С витамини, ҳамда В гуруҳи витаминлари бўйича ўхшаш кўрсаткичлар мавжудлигини кўрсатади.

«Музлатилган сабзавотлар яхши муқобил ва улар узоқроқ сақланади», — деди 63 минг нафар обуначиси бор шифокор Need To Know нашрига.

Сариёғ таркибида тўйинган ёғлар кўп бўлиб, холестерин миқдорини ошириши мумкин. Зайтун ёғи соғломроқ муқобил саналса-да, доктор Гарг сариёғ сабзавотларга қўшимча таъм бериб, уларни истеъмол қилишни осонлаштириши мумкинлигини таъкидлайди.

Бироқ унинг рецепти барчага ҳам ёқмаган. «Йўқ, нўхат эмас», «Сариёғ қаерда?» ва «Черносливни сариёғ биланми?» каби изоҳлар қолдирилган. Айримлар эса бу ғояни маъқуллаб, нўхатни яхши кўришини билдирган.

Доктор Гаргнинг бошқа севимли газаклари орасида ёнғоқлар, грек йогурти, резавор мевалар, олма, ҳумус ва бодринг каби сабзавотлар бор.

Саратон шифокори сифатида у интернетдаги овқатланишга оид нотўғри маълумотлардан огоҳлантиради. Унинг таъкидлашича, айрим маҳсулотлар саратонни «озиқлантиради» ёки битта маҳсулот касалликнинг олдини олади, деган даъволарга ишониш тўғри эмас.

«Овқатланиш бунчалик оддий эмас. Мукаммал бўлиш шарт эмас, узоқ муддатга мўлжалланган соғлом одатларга эътибор қаратинг», — деди шифокор.

У рационда етарли миқдорда оқсил, мева-сабзавотлар, бутун донли маҳсулотлар, дуккаклилар ва ёнғоқлар бўлишини, юқори даражада қайта ишланган маҳсулотларни эса чеклашни тавсия қилади. Шунингдек, клетчаткага бой овқатланиш йўғон ичак ва тўғри ичак саратони хавфининг пасайиши билан боғлиқ эканини қайд этган.

Амит ГаргСаратон касалликларимузлатилган нўхатNeed To Know
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақлади25 август 15:36Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди17 август 11:02ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашган14 август 22:27Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солди4 сентябр 18:41Туғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солдиТуғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солди23 июл 14:2035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди11 август 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота