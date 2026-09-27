Xiaomi 18 Pro смартфонларида профессионал суратга олиш функцияси тақдим этилди

·5·Техно
Xiaomi 18 Pro смартфонларида профессионал суратга олиш функцияси тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro смартфонларида миллионлаб суратларда ўқитилган яхлит тасвирни қайта ишлаш моделига асосланган «Легендар момент» функсияси тақдим этилди.
  • Ушбу технология мобил фотография имкониятларини профессионал камералар даражасига яқинлаштириб, турли ссенарийлар учун кадрларни автоматик тарзда оптималлаштиради ҳамда чуқурлик ва бокеҳ эффектини табиий оптик қонуниятларга максимал даражада яқинлаштиради.

Xiaomi компаниясининг камера бўлинмаси маҳсулот менежери янги Xiaomi 18 Pro сериясида тақдим этилган «Легендар момент» функциясининг имкониятлари ҳақида батафсил маълумот берди. ixbt.com хабар беришича, ушбу янги технология миллионлаб суратларда ўқитилган яхлит тасвирни қайта ишлаш моделига асосланган бўлиб, мобил фотография имкониятларини профессионал камералар даражасига яқинлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция турли сценарийлар учун кадрларни автоматик тарзда оптималлаштириш баробарида, чуқурлик ва бокеҳ эффектини табиий оптик қонуниятларга максимал даражада яқинлаштирган ҳолда таъминлайди. Бунда йирик моделларга асосланган илғор алгоритмлар муҳим рол ўйнайди.

Илғор оптика ва булутли технологиялар

Тақдим этилган технологиянинг асосий афзалликларидан бири шундаки, дастлабки тасвир маълумотлари сифатни йўқотмаган ҳолда булутли хизматларга юкланиши ва у ерда автоматик равишда янада такомиллаштирилиши мумкин. Бу эса оддий фойдаланувчиларга ҳам профессионал даражадаги суратларни тезкор қўлга киритиш имконини беради.

Xiaomi 18 Pro туркумидаги қурилмалар Леика билан ҳамкорликдаги илк қўшалоқ 200 мегапикселли тасвирни қайта ишлаш тизими билан жиҳозланганлиги билан ҳам эътиборга молик. Смартфонларнинг иккаласи ҳам 1/1,56 дюймли йирик сенсор ва перископик конструкцияга эга янги 200 мегапикселли модулни қабул қилиб олган.

Имкониятлар ва телефото потенциали

Қурилмадаги янги модул эквивалент 75 мм фокус масофасига эга бўлиб, у 3,2 каррали оптик яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, сифатни йўқотмаган ҳолда 12,8 каррали катталаштириш имконияти ҳам мавжудлиги фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.

Технологик янгиликлар сирасига икки линзали сузувчи фокуслаш тизими ҳам киритилган. Ушбу тизим телефото объективдан фойдаланган ҳолда 12 см масофагача бўлган масофадан туриб макрос суратга олиш жараёнини амалга оширишга шароит яратади.

Компаниянинг таъкидлашича, ушбу функциялар мажмуи мобил қурилмаларда профессионал даражадаги суратлар яратиш стандартларини бутунлай янги босқичга кўтаради. Айниқса, портрет ва макросуратқисчилар учун мазкур янгиланишлар чинакам технологик ютуқ бўлиши кутилмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ProЛеикаСмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қилади23 сентябр 13:29Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади25 сентябр 00:55Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқардиXiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқарди25 сентябр 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди