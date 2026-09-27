Xiaomi 18 Pro смартфонларида профессионал суратга олиш функцияси тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro смартфонларида миллионлаб суратларда ўқитилган яхлит тасвирни қайта ишлаш моделига асосланган «Легендар момент» функсияси тақдим этилди.
- Ушбу технология мобил фотография имкониятларини профессионал камералар даражасига яқинлаштириб, турли ссенарийлар учун кадрларни автоматик тарзда оптималлаштиради ҳамда чуқурлик ва бокеҳ эффектини табиий оптик қонуниятларга максимал даражада яқинлаштиради.
Xiaomi компаниясининг камера бўлинмаси маҳсулот менежери янги Xiaomi 18 Pro сериясида тақдим этилган «Легендар момент» функциясининг имкониятлари ҳақида батафсил маълумот берди. ixbt.com хабар беришича, ушбу янги технология миллионлаб суратларда ўқитилган яхлит тасвирни қайта ишлаш моделига асосланган бўлиб, мобил фотография имкониятларини профессионал камералар даражасига яқинлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция турли сценарийлар учун кадрларни автоматик тарзда оптималлаштириш баробарида, чуқурлик ва бокеҳ эффектини табиий оптик қонуниятларга максимал даражада яқинлаштирган ҳолда таъминлайди. Бунда йирик моделларга асосланган илғор алгоритмлар муҳим рол ўйнайди.
Илғор оптика ва булутли технологияларТақдим этилган технологиянинг асосий афзалликларидан бири шундаки, дастлабки тасвир маълумотлари сифатни йўқотмаган ҳолда булутли хизматларга юкланиши ва у ерда автоматик равишда янада такомиллаштирилиши мумкин. Бу эса оддий фойдаланувчиларга ҳам профессионал даражадаги суратларни тезкор қўлга киритиш имконини беради.
Xiaomi 18 Pro туркумидаги қурилмалар Леика билан ҳамкорликдаги илк қўшалоқ 200 мегапикселли тасвирни қайта ишлаш тизими билан жиҳозланганлиги билан ҳам эътиборга молик. Смартфонларнинг иккаласи ҳам 1/1,56 дюймли йирик сенсор ва перископик конструкцияга эга янги 200 мегапикселли модулни қабул қилиб олган.
Имкониятлар ва телефото потенциалиҚурилмадаги янги модул эквивалент 75 мм фокус масофасига эга бўлиб, у 3,2 каррали оптик яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, сифатни йўқотмаган ҳолда 12,8 каррали катталаштириш имконияти ҳам мавжудлиги фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.
Технологик янгиликлар сирасига икки линзали сузувчи фокуслаш тизими ҳам киритилган. Ушбу тизим телефото объективдан фойдаланган ҳолда 12 см масофагача бўлган масофадан туриб макрос суратга олиш жараёнини амалга оширишга шароит яратади.
Компаниянинг таъкидлашича, ушбу функциялар мажмуи мобил қурилмаларда профессионал даражадаги суратлар яратиш стандартларини бутунлай янги босқичга кўтаради. Айниқса, портрет ва макросуратқисчилар учун мазкур янгиланишлар чинакам технологик ютуқ бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…