Дунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайди

·60·Дунё
Дунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёдаги мамлакатларнинг учдан икки қисмидан ортиғида туғилиш даражаси аҳоли сонини барқарор сақлаш учун зарур бўлган 2,1 кўрсаткичидан пастга тушган.
  • Бу тенденсия нафақат ривожланган, балки ривожланаётган мамлакатларда ҳам, масалан, Таиландда (0,78) ва Мексикада (1,2) яққол намоён бўлмоқда.

Аҳоли сонини барқарор даражада сақлаб қолиш учун зарур бўлган туғилиш кўрсаткичи дунёнинг кўплаб мамлакатларида пасайиб кетди. Бу тенденция энди нафақат бадавлат давлатларда, балки ривожланаётган мамлакатларда ҳам тобора яққол намоён бўлмоқда.

Аҳоли сонини бир маромда ушлаб туриш учун ҳар бир аёлга ўртача 2,1 нафар фарзанд тўғри келиши керак. Бироқ сўнгги ҳисоб-китобларга кўра, дунёдаги мамлакатларнинг ярмидан кўпида, аниқроғи, 195 та давлатнинг учдан икки қисмидан ортиғида туғилиш даражаси ушбу кўрсаткичдан пастга тушган. Бу ҳақда Financial Times маълумотларига таяниб, Bild нашри хабар берди.

Туғилиш даражасининг кескин пасайиши бугун фақат бой мамлакатларга хос ҳолат бўлиб қолмаяпти. Аксинча, ривожланаётган давлатларда ҳам мазкур тенденция янги демографик трендга айланмоқда.

Бу ҳолат айниқса Таиландда яққол кўзга ташланади. Мамлакатда туғилиш даражаси ҳар бир аёлга ўртача 0,78 нафар болани ташкил қилмоқда. Агар мавжуд вазият шу тарзда давом этса, юз йил ичида Таиланд аҳолиси деярли йўқолиб кетиши мумкин.

Мексикада ҳам сўнгги 25 йил давомида туғилиш кўрсаткичи икки бараварга қисқарган. 2024 йилга келиб, мамлакатда ҳар бир аёлга ўртача 1,2 нафар бола тўғри келган. Худди шундай тенденция Африка мегаполисларида ҳам кузатилмоқда.

Иқтисодчи Ҳесус Фернандес-Виляверде демографик пасайишни вақтинчалик ҳодиса сифатида баҳолаб бўлмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, мазкур жараён бир неча авлод давом этиши мумкин. Бу эса келажакда жиддий ва хавфли оқибатларни келтириб чиқариши эҳтимоли бор.

Мутахассиснинг таъкидлашича, гап фақат дунё аҳолисининг 8 миллиарддан 6 миллиардга қисқариши ҳақида бораётгани йўқ. Ушбу жараён узоқ муддатда аҳолининг бутунлай йўқолиб кетишига ҳам олиб келиши мумкин. Ҳесус Фернандес-Виляверде прогнозларига кўра, дунё аҳолиси 2050-йилларда ўзининг энг юқори нуқтасига етиб, шундан кейин узлуксиз равишда камайиб бориши мумкин.

Шу билан бирга, кўплаб мамлакатлар иқтисодий жиҳатдан етарлича бойиб улгурмасидан олдин қарий бошлайди. Масалан, Мексика ва Таиланд каби давлатлар Германия ёки Япония сингари бойлик тўплашга улгурмасдан, кекса аҳоли улуши ортиб бораётган жамият харажатларини қоплаш муаммосига дуч келиши мумкин.

Синсиннати университети (АҚШ) тадқиқотига кўра, туғилиш даражасининг пасайишида смартфонларнинг кенг тарқалиши ҳам асосий омиллардан бири бўлиши мумкин. Ёшлар интернет ва рақамли қурилмалардан фойдаланишга кўпроқ вақт сарфлаётгани сабабли, бир-бири билан юзма-юз мулоқот қилишга камроқ вақт ажратмоқда.

Бундан ташқари, иқтисодий инқирозлар, уй-жой етишмовчилиги ва молиявий қийинчиликлар ҳам туғилиш кўрсаткичининг пасайишини янада кучайтирмоқда.

Аввалроқ Сингапурда ҳам туғилиш даражаси кескин камайиб кетгани сабабли давлат хизматчилари учун совчилик хизмати йўлга қўйилгани хабар қилинган эди. Мамлакатда сўнгги 60 йил ичида илк бор 2025 йилда 30 мингдан кам чақалоқ дунёга келган.

Шу билан бирга, Сингапур аҳолиси ҳам тобора қариб бормоқда. Мамлакатда вафот этганлар сони барқарор равишда ошиб, 2025 йилда тахминан 26 500 нафарга етган.

Туғилиш кўрсаткичиМексикаТаиландХесус Фернандес-Виляверде
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар берилади25 август 20:46АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилди30 июн 22:31Олимлар Ер аҳолисини икки баравар камайтиришни таклиф қилдиОлимлар Ер аҳолисини икки баравар камайтиришни таклиф қилди5 август 16:02Сингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиСингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратади25 август 16:38Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайди29 июл 16:01Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекорд19 июн 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота