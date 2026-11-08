Дунё аҳолисининг ярмидан кўпи яшайдиган етти давлат маълум бўлди

·29·Дунё
Дунё аҳолисининг ярмидан кўпи яшайдиган етти давлат маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БМТ маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг 4 миллиарддан ортиқ қисми ёки 51,2 фоизи Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Индонезия, Покистон, Нигерия ва Бразилия каби етти давлатда истиқомат қилади.
  • Аҳоли сони бўйича 1,48 миллиард киши билан Ҳиндистон биринчи ўринни эгаллаб, 1,41 миллиард аҳолига эга Хитойни ортда қолдирди.

Бугунги кунда дунё аҳолиси сони мамлакатлар кесимида бир хил тақсимланмаган. Айрим давлатларда аҳоли сони жадал суръатларда ортиб бораётган бўлса, бошқаларида, аксинча, камайиш тенденцияси кузатилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) маълумотлари асосида тайёрланган янги ҳисоботда сайёрамиз аҳолисининг катта қисми жамланган етти давлат номи маълум қилинди. Қизиғи, Ер юзидаги ҳар икки кишидан бирига яқини айнан шу мамлакатларда истиқомат қилади.

БМТ маълумотлари асосида DataReportal томонидан эълон қилинган ҳисоб-китобларга кўра, дунё аҳолисининг 4 миллиарддан ортиқ қисми атиги етти мамлакат ҳудудида яшайди. Ушбу кўрсаткич мазкур давлатларнинг жаҳон демографик манзарасида қанчалик катта ўрин эгаллашини яққол намоён этади.

Аҳоли сони бўйича тузилган рейтингда биринчи ўринни Ҳиндистон банд этган. Мамлакатда қарийб 1,48 миллиард киши истиқомат қилади. Иккинчи поғонадан эса 1,41 миллиард аҳолига эга Хитой жой олган. Шу тариқа, дунёнинг энг кўп аҳоли яшайдиган ушбу икки Осиё давлати ҳиссасига жаҳон аҳолисининг қарийб 35 фоизи тўғри келади.

Рейтингнинг учинчи ўрнида 349 миллион аҳоли билан Америка Қўшма Штатлари қайд этилган. Кейинги поғоналарни Индонезия ва Покистон эгаллаган бўлиб, уларда мос равишда 288 миллион ва 260 миллион киши яшайди.

Африка қитъасининг энг кўп аҳолига эга давлати ҳисобланган Нигерия 243 миллион аҳоли билан олтинчи ўриндан жой олган. Еттилик рўйхатини эса 213 миллион аҳолига эга Бразилия якунлаган.

Шундай қилиб, Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Индонезия, Покистон, Нигерия ва Бразилияда жами Ер юзи аҳолисининг тахминан 51,2 фоизи истиқомат қилади. Бошқача айтганда, дунё аҳолисининг ярмидан кўпроғи бор-йўғи етти мамлакат ҳудудида жамланган.

Дунё аҳолисининг ярмидан кўпи яшайдиган етти давлат маълум бўлди

БМТ ҳисоб-китоблари асосида шакллантирилган DataReportal Digital 2026 Global Overview Report ҳисоботига мувофиқ, 2025 йил октябрь ойида жаҳон аҳолиси сони тахминан 8,25 миллиард кишига етган. Ҳисоботда, шунингдек, Ҳиндистон аҳоли сони бўйича Хитойни ортда қолдириб, дунёнинг энг кўп аҳолига эга давлатига айлангани ҳам алоҳида қайд этилган.

Бироқ мазкур етти мамлакатда демографик жараёнлар бир хил кечмаяпти. Хусусан, Ҳиндистон, Покистон ва Нигерияда аҳоли сони ўсишда давом этаётган бўлса, Хитойда бу борада тескари ҳолат, яъни аҳоли сонининг қисқариши кузатилмоқда.

DataReportal маълумотларига кўра, 2025 йил октябригача бўлган бир йил давомида Хитой аҳолиси қарийб 3,25 миллион кишига камайган. Ҳиндистонда эса бу даврда аҳоли сони деярли 12,9 миллион кишига ошган. Бу эса икки энг йирик аҳолига эга мамлакат ўртасидаги демографик фарқ тобора яққол намоён бўлаётганини кўрсатади.

Умуман олганда, келтирилган рақамлар дунё аҳолисининг мамлакатлар бўйича нотекис тақсимланганини, шунингдек, турли минтақаларда демографик ўзгаришлар бир-биридан фарқ қилишини тасдиқлайди. Айрим давлатларда аҳоли сонининг тез ўсиши кузатилса, бошқаларида камайиш жараёни давом этмоқда. Бу ҳолат эса келгуси йилларда жаҳон аҳолисининг географик тақсимоти ва демографик манзарасида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.

БМТDataReportalДемографияЖаҳон аҳолиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда ҳар 5 дақиқада битта чақалоқ дунёга келмоқдаҚашқадарёда ҳар 5 дақиқада битта чақалоқ дунёга келмоқда4 ноябр 09:09Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?31 октябр 09:12Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?Аҳолини рўйхатга олиш учун ҳар бир фуқарога қанча сарфланди?30 июн 11:10Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқди30 июн 10:29Буғдой ва пахта фойда бермади: Афғон деҳқонларини тақиқни бузишга нима мажбур қиляпти?Буғдой ва пахта фойда бермади: Афғон деҳқонларини тақиқни бузишга нима мажбур қиляпти?30 октябр 15:14Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)16 октябр 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди