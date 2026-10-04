Эквадорда йўқолиб кетиш хавфи остидаги митти заҳарли қурбақа тури аниқланди

·3·Дунё
Эквадорда йўқолиб кетиш хавфи остидаги митти заҳарли қурбақа тури аниқланди

Эквадор жанубида олимлар қурбақаларнинг янги турини аниқлади. Excidobates perplexus деб номланган ушбу амфибия атиги 15,1–18,3 миллиметр узунликда бўлиб, яшаш муҳити ва ноқонуний савдо сабаб хавф остида қолмоқда. Бу ҳақда мамлакат Миллий биохилма-хиллик институти (Inabio) маълум қилди.

Тадқиқотчилар янги турнинг икки популяциясини аниқлаган. Улардан бири Пауте дарёси ҳавзасида, иккинчиси эса жанубдаги Кондор тоғ тизмасининг шимолий қисмида яшайди. Қурбақаларнинг ранги ҳам бир-биридан фарқ қилади: бир популяция вакилларининг орқаси қора фонда қизил, бошқасиники эса зайтунсимон яшил ва сариқ доғли. Генетик таҳлиллар уларнинг бир турга мансублигини тасдиқлаган.

Олимлар янги тур яшайдиган ҳудудларда мис, олтин ва молибден қазиб олиш лойиҳалари унинг табиий муҳитига хавф туғдираётганини таъкидламоқда. Бундан ташқари, қурбақаларга коллекция учун сақланадиган ҳайвон сифатида қора бозорда талаб борлиги ҳам хавотир уйғотмоқда.

Маълумот учун, Эквадорда амфибияларнинг 703 тури қайд этилган. Excidobates perplexus эса заҳарли қурбақалар гуруҳига киради.

O'rmon bargida bir-biriga qarab turgan ikki xil rangli zaharli qurbaqa.
Excidobates perplexusInabioПауте дарёсиКондор тоғ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)11 август 17:02Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиЭквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиБугун 14:34Аёл қора танли фарзанди учун эрининг кўп қаҳва ичишини айбладиАёл қора танли фарзанди учун эрининг кўп қаҳва ичишини айбладиБугун 13:07Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиКолумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиБугун 12:0171 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлдиБугун 11:49Дунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайдиДунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайдиБугун 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота