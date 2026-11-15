АҚШ авиация тизимидаги йирик узилиш сабаби маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- L3Harris компанияси томонидан ўрнатилган роутерлар АҚШ авиация тизимида қарийб беш соат давом этган узилишга ва 20 мингдан ортиқ рейснинг кечикиши ёки бекор қилинишига сабаб бўлган.
- Ҳодиса 13 ноябр куни юз бериб, янги қурилмаларнинг ҳар 4-5 сонияда 1000 дан ортиқ уланиш сўровини юбориши натижасида самолётлар ва радарлар маълумот алмашинувида беқарорлик юзага келди.
АҚШ авиация тизимида қарийб беш соат давом этган узилиш ва 20 мингдан ортиқ рейснинг кечикиши ёки бекор қилинишига давлат пудратчиси L3Harris томонидан ўрнатилган роутер сабаб бўлган бўлиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, янги қурилма бошқа роутерларга ҳаддан ташқари кўп уланиш сўровларини юбориб, алоқа тизимига ортиқча юклама туширган. Бу ҳақда «Reuters» хабар берди.
Ҳодиса 13 ноябрь куни юз берган. АҚШ Федерал авиация маъмурияти (FAA) хавфсизлик нуқтаи назаридан мамлакат бўйлаб парвозларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлган. Муаммо мамлакатдаги 22 та парвозларни бошқариш марказининг 17 тасида кузатилган.
АҚШ транспорт вазири Шон Даффининг айтишича, L3Harris компанияси эски мис симли алоқа линияларини оптик толали тизимга алмаштириш бўйича режали техник ишларни олиб бораётган бўлган. Муаммолар Арканзас ва Техас штатларидаги объектларга ўрнатилган роутерлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Даффининг тушунтиришича, янги роутерлар ҳар 4–5 сонияда бошқа қурилмаларга 1 000 дан ортиқ уланиш сўровини юборган. Натижада FAA марказларида самолётлар ва радарлар билан боғлиқ маълумотлар алмашинувида беқарорлик юзага келган.
Ҳозирча носозлик роутерларнинг ўзидаги нуқсон сабабли юз берганми ёки уларни ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатиш жараёнида хатога йўл қўйилганми, аниқланмаган. Даффи компания вакиллари билан биргаликда ҳодиса сабабларини ўрганиш давом этаётганини билдирган.
L3Harris компанияси ҳодисани жиддий қабул қилаётганини ва текширувда FAAга ёрдам бераётганини маълум қилган. Компания эски мис симли алоқа тизимини оптик толали тармоққа ўтказиш бўйича режалаштирилган ишларнинг 70 фоиздан ортиғини бажарган.
Маълум қилинишича, алмаштирилиши режалаштирилган роутерлар қарийб 25 йилдан бери ишлатилган. Уларни 2006 йилдаёқ янгилаш кўзда тутилган эди. АҚШ Федерал авиация маъмурияти эса эскирган алоқа тизимларини сақлаш учун йилига қарийб 1 миллиард доллар сарфлайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…