Трамп 20 миллиондан ортиқ америкаликка 90 доллардан бир марталик тўлов берилишини эълон қилди

·5·Дунё
Трамп 20 миллиондан ортиқ америкаликка 90 доллардан бир марталик тўлов берилишини эълон қилди

АҚШ президенти Дональд Трамп 20 миллиондан ортиқ Medicare бенефициарига тиббий суғурта харажатларини қоплашга ёрдам бериш учун 90 доллардан бир марталик тўлов берилишини маълум қилди. Бу ҳақда у Truth Social ижтимоий тармоғида ёзди.

АҚШ Medicare ва Medicaid хизматлари маркази маълум қилишича, тўлов Medicare Part B дастурининг айрим иштирокчиларига октябрь ойида берилади. Кўпчилик маблағни тўғридан-тўғри банк ҳисоб рақамига олади, айрим бенефициарларга эса чек юборилади.

Маблағлар Конгресс томонидан ажратилган, қарийб 2 миллиард долларга эга Medicare Improvement Fund ҳисобидан берилади. Бироқ тўлов барча кекса америкаликларга тегишли эмас: айрим Medicare бенефициарлари, жумладан Medicare Advantage режасидагилар, ундан фойдалана олмайди.

Бу Трампнинг сайловлар олдидан америкаликларга молиявий ёрдам бериш ҳақидаги сўнгги ташаббусларидан бири бўлди. Президент, шунингдек, ноябрь ойидаги оралиқ сайловларда республикачилар Конгрессда назоратни сақлаб қолса, барча катта ёшли америкаликларга 5 минг доллардан бериш режасини илгари сурган. Бироқ бу ҳозирча амалга оширилган тўлов эмас, балки таклиф ҳисобланади.

Трамп маъмурияти шу кунларда яна қарийб 1 миллион америкаликка 500 доллардан Obamacare билан боғлиқ қайтаримларни ҳам юбормоқда. Бу дастур Medicare тўловларидан алоҳида ҳисобланади.

Дональд ТрампMedicareАҚШ тиббий суғуртасиObamacare
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё бўйлаб тез ёрдам чақириш қанча туради?Дунё бўйлаб тез ёрдам чақириш қанча туради?2 октябр 19:56Тизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очдиТизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очди25 сентябр 09:41Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда берди10 сентябр 16:35Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди2 октябр 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота