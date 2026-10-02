Дунё бўйлаб тез ёрдам чақириш қанча туради?
Тез ёрдам хизмати дунёнинг турли давлатларида турлича молиялаштирилади. Айрим мамлакатларда фавқулодда тиббий ёрдам давлат томонидан қопланади, бошқаларида эса бемор ёки унинг суғуртаси хизмат учун тўлов қилади.
Буюк Британия — 999 рақамига қўнғироқ қилиб, фавқулодда вазиятда тез ёрдам чақириш ва касалхонага олиб борилиш учун алоҳида тўлов олинмайди. Хизмат NHS тизими орқали молиялаштирилади.
АҚШ — тез ёрдам хизмати пулли бўлиши мумкин. Якуний сумма чақирув, транспорт масофаси, кўрсатилган тиббий ёрдам ва суғурта шартларига қараб ўзгаради. Масалан, Medicare қамровидаги беморлар учун Medicare тасдиқлаган сумманинг 80 фоизи қопланади, қолган қисми эса бемор зиммасида қолиши мумкин.
Австралия — Medicare тез ёрдам хизмати харажатини қопламайди. Тўлов тартиби штат ва ҳудудга қараб фарқ қилади. Масалан, Квинсленд ва Тасманияда доимий резидентлар учун шошилинч тез ёрдам хизмати давлат томонидан қопланади. Айрим бошқа ҳудудларда эса бемор тўлаши ёки суғуртадан фойдаланиши мумкин.
Шу сабабли “тез ёрдам чақириш бепул” ёки “тез ёрдам ҳар доим қиммат” деган ягона қоида йўқ. Бир хил фавқулодда ҳолатда ҳам беморнинг суғуртаси, яшаш жойи ва хизмат кўрсатиш тизимига қараб харажат кескин фарқ қилиши мумкин.
Энг муҳими, фавқулодда вазиятда тез ёрдам чақиришни нархдан қўрқиб кечиктирмаслик керак. Тўлов тартиби ва суғурта қопламаси мамлакат ҳамда ҳудудга қараб алоҳида белгиланади.
Изоҳлар 0
…