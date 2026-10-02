Дунё бўйлаб тез ёрдам чақириш қанча туради?

·3·Дунё
Дунё бўйлаб тез ёрдам чақириш қанча туради?

Тез ёрдам хизмати дунёнинг турли давлатларида турлича молиялаштирилади. Айрим мамлакатларда фавқулодда тиббий ёрдам давлат томонидан қопланади, бошқаларида эса бемор ёки унинг суғуртаси хизмат учун тўлов қилади.

Буюк Британия — 999 рақамига қўнғироқ қилиб, фавқулодда вазиятда тез ёрдам чақириш ва касалхонага олиб борилиш учун алоҳида тўлов олинмайди. Хизмат NHS тизими орқали молиялаштирилади.

АҚШ — тез ёрдам хизмати пулли бўлиши мумкин. Якуний сумма чақирув, транспорт масофаси, кўрсатилган тиббий ёрдам ва суғурта шартларига қараб ўзгаради. Масалан, Medicare қамровидаги беморлар учун Medicare тасдиқлаган сумманинг 80 фоизи қопланади, қолган қисми эса бемор зиммасида қолиши мумкин.

Австралия — Medicare тез ёрдам хизмати харажатини қопламайди. Тўлов тартиби штат ва ҳудудга қараб фарқ қилади. Масалан, Квинсленд ва Тасманияда доимий резидентлар учун шошилинч тез ёрдам хизмати давлат томонидан қопланади. Айрим бошқа ҳудудларда эса бемор тўлаши ёки суғуртадан фойдаланиши мумкин.

Шу сабабли “тез ёрдам чақириш бепул” ёки “тез ёрдам ҳар доим қиммат” деган ягона қоида йўқ. Бир хил фавқулодда ҳолатда ҳам беморнинг суғуртаси, яшаш жойи ва хизмат кўрсатиш тизимига қараб харажат кескин фарқ қилиши мумкин.

Энг муҳими, фавқулодда вазиятда тез ёрдам чақиришни нархдан қўрқиб кечиктирмаслик керак. Тўлов тартиби ва суғурта қопламаси мамлакат ҳамда ҳудудга қараб алоҳида белгиланади.

NHSMedicareтез ёрдам хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очдиТизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очди25 сентябр 09:41Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаЕвропанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқда16 сентябр 08:29Нью-Йорк аэропортида кутилмаган меҳмон: шифтдан енот қулаб тушди (видео)Нью-Йорк аэропортида кутилмаган меҳмон: шифтдан енот қулаб тушди (видео)26 июл 18:42Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиТрамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот берди8 июн 11:32Киевда даҳшатли ҳужум оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлдиКиевда даҳшатли ҳужум оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлди15 май 10:03Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғизди19 сентябр 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота