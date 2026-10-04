Хитойда она 2 ёшда йўқотган ўғлини 32 йил давом этган изланиш орқали топди

·0·Дунё
Хитойда она 2 ёшда йўқотган ўғлини 32 йил давом этган изланиш орқали топди

1988 йилда Хитойда 2 ёшли Мао Йин отаси сув олиб келаётган пайтда меҳмонхона кириш қисмидан ғойиб бўлади. Ўғлидан айрилган она — Ли Жингжи эса уни топиш умидида бутун ҳаётини қидирувга бағишлайди.

У ишини ташлаб, 32 йил давомида ўғлининг изидан боради. Шу вақт ичида 100 мингдан ортиқ варақа тарқатиб, турли ҳудудларга боради ва ўғли ҳақида маълумот излайди.

Қидирув жараёнида Ли Жингжи нафақат ўз фарзандини излайди, балки бошқа оилаларга ҳам ёрдам беради. У бедарак йўқолган 29 нафар боланинг ўз оилалари билан қайта учрашишига кўмаклашади.

Маълум бўлишича, Мао Йин болалигида бошқа оилага сотилган ва ўзининг асл келиб чиқиши ҳақида ҳеч нарса билмасдан улғайган.

Ниҳоят, 2020 йилда, 32 йиллик айрилиқдан сўнг она ва ўғил бир-бирини топади. Уларнинг узоқ кутилган учрашуви йиллар давомида умидини йўқотмаган онанинг сабр-тоқати ва фарзандига бўлган чексиз меҳрининг рамзига айланди.

Мао ЙинЛи ЖингжиХитойбедарак йўқолган болалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди21 сентябр 09:11Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота9 сентябр 15:16Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиАёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирди30 август 11:10Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!14 август 06:21Японияда ота 7 ёшли ўғлини Фудзияма тоғида қолдириб кетдиЯпонияда ота 7 ёшли ўғлини Фудзияма тоғида қолдириб кетди23 август 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота