34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди

·5·Дунё
34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди

Швейцария Альп тоғларида 34 йил аввал бедарак йўқолган икки белгиялик альпинистнинг жасади топилди. Уларга тегишли қолдиқлар музликнинг эриши ортидан муз остида қолган жойидан юзага чиққан. Бу ҳақда CBS News хабар берди.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 26 июль куни Швейцариянинг Италия чегарасига яқин, Вале кантони ҳудудида жойлашган Трифт музлигида сайёҳ икки кишининг жасадига дуч келган.

Топилган қолдиқлар шахсини аниқлаш ва экспертиза ўтказиш мақсадида Сион шаҳридаги Вале касалхонасининг суд-тиббиёт институтига юборилган.

Ўтказилган ДНК таҳлили натижасида жасадлар 1992 йилда Вайсмиc ҳудудида бедарак йўқолган икки альпинистга тегишли экани тасдиқланган. Улар ғойиб бўлган вақтда 39 ва 41 ёшда бўлган.

Ўнлаб йиллик сир ДНК орқали очилди

Полиция маълумотларига кўра, Вале кантони 1925 йилдан бери бедарак йўқолган шахслар рўйхатини юритиб келади. Ушбу рўйхатга киритилганларнинг аксарияти баланд тоғлар ва дарёлар ҳудудида бедарак йўқолган.

Йиллар давомида айрим шахсларнинг тақдири номаълумлигича қолиб кетган. Бироқ сўнгги йилларда иқлим ўзгариши ва ҳароратнинг кўтарилиши натижасида тоғлардаги музликлар чекина бошлагани туфайли ўнлаб йиллар аввал йўқолган одамларнинг жасадлари ва қолдиқлари аста-секин юзага чиқмоқда.

Мутахассислар музликларнинг эриши натижасида илгари қалин муз қатлами остида қолиб кетган инсон қолдиқлари тобора кўпроқ очилиб қолаётганини қайд этмоқда.

Шу тариқа, 34 йил аввал бедарак йўқолган икки альпинистнинг тақдири ҳам музликнинг чекиниши ва замонавий ДНК экспертизаси ёрдамида ниҳоят аниқланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 10:02Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиҚиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 09:41Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиБугун, 09:3338 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгиладиБугун, 09:28Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Бугун, 08:21Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимБугун, 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди