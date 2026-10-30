Бир мем сабаб Мбаппе Хитойда бойкотга учради: ҳомийлар ҳамкорликни бекор қилди

·53·Дунё
Бир мем сабаб Мбаппе Хитойда бойкотга учради: ҳомийлар ҳамкорликни бекор қилди

Франциялик футбол юлдузи Килиан Мбаппенинг Хитойнинг собиқ раҳбари Мао Сзедун тасвирланган интернет меми ҳақидаги ҳазили мамлакатда кескин норозиликларга сабаб бўлди. Видео ижтимоий тармоқларда тарқалгач, бир нечта йирик Хитой компаниялари футболчи билан ҳамкорликни бекор қилди.

Гап Мбаппенинг ўзи тасвирланган мем ҳақидаги суҳбатда айтган ҳазили ҳақида бормоқда. Унда футболчи ўз юзини Хитой диктатори деб таърифлаган шахс тасвирига жойлаштирилган мемни энг кулгили деб билишини айтган. Ушбу тасвир Мао Сзедунга ишора қилгани англанганидан сўнг Хитой ижтимоий тармоқларида танқидлар кучайди.

Оқибатда Dongpeng, Mengniu ва Milkground каби компаниялар Мбаппе билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилди. Шунингдек, футболчининг Хитойдаги айрим ижтимоий тармоқ саҳифаларида янги кузатувчиларни қўшиш имконияти чеклангани хабар қилинди. Хитой давлат телевидениеси Ла Лига ўйинлари трансляциясини ҳам вақтинча тўхтатгани ҳақида маълумотлар тарқалди.

27 октябрь куни Мбаппе ўз изоҳининг ноўрин бўлганини тан олиб, Хитой халқи ва унинг сўзларидан ранжиган барча инсонлардан узр сўради. Футболчи бундай муносабатни келтириб чиқариш нияти бўлмаганини ва Хитой халқи ҳамда унинг тарихига ҳурмат билан қарашини билдирди.

Шу тариқа, интернетдаги бир ҳазил машҳур футболчининг Хитойдаги тижорий ҳамкорликларига ҳам таъсир кўрсатди.

Килиан МбаппеМао СзедунХитойDongpeng
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шартномалар бекор бўлди, энди ўйинлардан ҳам олиб ташланди: Мбаппенинг Хитойдаги йўқотишлариШартномалар бекор бўлди, энди ўйинлардан ҳам олиб ташланди: Мбаппенинг Хитойдаги йўқотишлари28 октябр 20:22Хитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилдиХитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилди27 октябр 14:02Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18Қонга беланган юзлар ва кийимлар: Арманистон парламентидаги тўполон тафсилоти (видео)Қонга беланган юзлар ва кийимлар: Арманистон парламентидаги тўполон тафсилоти (видео)Бугун 16:11Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Бугун 15:26Қозоғистонда «Барселона» эмблемаси туширилган мато билан пол ювилгани муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)Қозоғистонда «Барселона» эмблемаси туширилган мато билан пол ювилгани муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)Бугун 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда