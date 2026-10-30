Бир мем сабаб Мбаппе Хитойда бойкотга учради: ҳомийлар ҳамкорликни бекор қилди
Франциялик футбол юлдузи Килиан Мбаппенинг Хитойнинг собиқ раҳбари Мао Сзедун тасвирланган интернет меми ҳақидаги ҳазили мамлакатда кескин норозиликларга сабаб бўлди. Видео ижтимоий тармоқларда тарқалгач, бир нечта йирик Хитой компаниялари футболчи билан ҳамкорликни бекор қилди.
Гап Мбаппенинг ўзи тасвирланган мем ҳақидаги суҳбатда айтган ҳазили ҳақида бормоқда. Унда футболчи ўз юзини Хитой диктатори деб таърифлаган шахс тасвирига жойлаштирилган мемни энг кулгили деб билишини айтган. Ушбу тасвир Мао Сзедунга ишора қилгани англанганидан сўнг Хитой ижтимоий тармоқларида танқидлар кучайди.
Оқибатда Dongpeng, Mengniu ва Milkground каби компаниялар Мбаппе билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилди. Шунингдек, футболчининг Хитойдаги айрим ижтимоий тармоқ саҳифаларида янги кузатувчиларни қўшиш имконияти чеклангани хабар қилинди. Хитой давлат телевидениеси Ла Лига ўйинлари трансляциясини ҳам вақтинча тўхтатгани ҳақида маълумотлар тарқалди.
27 октябрь куни Мбаппе ўз изоҳининг ноўрин бўлганини тан олиб, Хитой халқи ва унинг сўзларидан ранжиган барча инсонлардан узр сўради. Футболчи бундай муносабатни келтириб чиқариш нияти бўлмаганини ва Хитой халқи ҳамда унинг тарихига ҳурмат билан қарашини билдирди.
Шу тариқа, интернетдаги бир ҳазил машҳур футболчининг Хитойдаги тижорий ҳамкорликларига ҳам таъсир кўрсатди.
Изоҳлар 0
…