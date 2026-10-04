Ҳиндистондаги меҳмонхонада қонунга хилоф фаолият аниқланди: ўзбекистонлик аёл ҳам қутқарилди

·8·Дунё
Ҳиндистондаги меҳмонхонада қонунга хилоф фаолият аниқланди: ўзбекистонлик аёл ҳам қутқарилди

Ҳиндистоннинг Ҳайдаробод шаҳрида полиция одам савдосига қарши кураш бўлинмаси билан биргаликда меҳмонхоналардан бирида рейд ўтказди. Натижада ноқонуний фаолият билан боғлиқ ҳолат аниқланиб, бир неча нафар хорижлик аёл қутқарилди.

The Hans India нашрининг хабар беришича, полиция Раммохан Редди ва Нихил исмли икки эркакни қўлга олган. Улар меҳмонхонадан хоналар олиб, ноқонуний фаолиятни ташкил қилиш ва турли штатлардан мижозларни жалб этишда гумонланмоқда.

Дастлабки хабарларда қутқарилган аёлларнинг барчаси Ўзбекистон фуқаролари экани айтилган. Бироқ кейинчалик Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонаси ва маҳаллий полиция ўтказган текширув натижасида улар орасида фақат бир нафар Ўзбекистон фуқароси борлиги аниқлаштирилди.

Ўзбекистон фуқаросининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида элчихона Ҳайдаробод полицияси билан алоқа ўрнатган. Аёл шаҳарнинг Кукатпалли ҳудудидаги ижтимоий хизматлар муассасасига жойлаштирилган. Ҳозирда уни Ўзбекистонга қайтариш масаласи устида иш олиб борилмоқда.

Ҳодиса юзасидан Ҳиндистон қонунчилигига мувофиқ жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ҲайдарободОдам савдосиЎзбекистон элчихонасиҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиҲиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиКеча 20:13Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)11 сентябр 16:26Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарланди22 июл 15:17Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилди17 сентябр 15:52Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)30 сентябр 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота