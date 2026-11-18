Фабио Каннаваро Ўзбекистон терма жамоасида нималарни ўзгартирмоқчи?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Саудия Арабистони устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдан кейин бош мураббий Фабио Каннаваро нафақат муҳим ғалабадан мамнунлигини билдирди, балки жамоада ҳали бартараф этилиши керак бўлган камчиликларни ҳам очиқ айтди. Италиялик мураббий ҳимоячилардан нимани талаб қилмоқда, нима учун рақиб қизил карточка олганидан кейин футболчиларимиз ўйин темпини пасайтирди ва Шерзод Эсановнинг дубли ортида қандай тактик қарор турибди?
Каннаваро учун бу ғалаба нима сабабдан муҳим эди?
Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши ўртоқлик учрашувида 2:3 ҳисобида мағлуб бўлганидан кейин Саудия Арабистонига қарши баҳсга тушди. Каннаваро бу мағлубият жамоа руҳиятига таъсир қилганини яширмади. Унинг таъкидлашича, Россия билан ўйинда яхши ҳаракат қилинган бўлса-да, якунда ғалаба қўлдан бой берилгани футболчилар кайфиятига салбий таъсир кўрсатган.
Саудия Арабистонига қарши баҳсда эса таркибдаги жиддий йўқотишларга қарамай, жамоавий ҳаракатга алоҳида эътибор қаратилди. Мураббий футболчилардан майдонда бир бутун жамоа сифатида ўйнашни сўраган ва унинг фикрича, йигитлар бу вазифани уддалашган.
«Футболчиларим учун ва ушбу ғалабадан жуда ҳам хурсандман. Бугун таркибимизда бир қатор жиддий йўқотишлар бўлишига қарамасдан, йигитлардан майдонда яхлит жамоа сифатида ҳаракат қилишни сўрадим. Улар чиндан ҳам бир жамоа бўлиб ўйнашди ва Осиёнинг энг кучли терма жамоаларидан бирини мағлубиятга учратишди. Биринчи бўлимда жуда ажойиб ўйин намойиш этдик», — деди Каннаваро.
Бироқ мураббийни учрашувнинг айрим дақиқаларида футболчиларнинг ортиқча хотиржамликка берилиши хавотирга солган. Саудиялик футболчи майдондан четлатилганидан кейин Ўзбекистон терма жамоаси ўйин суръатини пасайтирган. Каннаваро бу ҳолат биринчи марта кузатилаётгани йўқлигини таъкидлади.
«Бир киши кам бўлиб ўйнашни афзал кўраман»: қизил карточкадан кейинги муаммо
Каннаваронинг фикрича, рақиб жамоа бир футболчисидан айрилганида майдонда қолган ўйинчиларнинг мотивацияси янада ортади. Улар шеригининг ўрнини тўлдириш, ўзини кўрсатиш ва жамоани қийин вазиятдан олиб чиқиш учун кўпроқ куч сарфлайди.
Аксинча, сон жиҳатдан устунликка эга бўлган жамоа баъзан ўйинни назорат қилаётганини ҳис қилиб, хотиржамликка берилиши мумкин. Италиялик мураббий айнан шу ҳолатни хавфли деб ҳисоблайди.
«Баъзида футболда бир ўйинчи кўп бўлиб ўйнагандан кўра, тенг таркибда ёки ҳатто бир киши кам бўлиб ҳаракат қилишни афзал кўраман. Чунки камчиликда қолганда футболчилар кўпроқ характер ва шижоат кўрсатишади, кўпчилик бўлиб қолганда эса хотиржамликка берилишади», — деди мураббий.
У Саудия Арабистони терма жамоаси ўн киши бўлиб ҳам хавфли вазиятлар ярата олишини яхши билгани учун учрашувнинг охирги қисмида майдон четида хавотирланганини ҳам яширмади.
Шунга қарамай, Каннаваро футболчиларнинг меҳнатини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, жамоа аъзолари охиригача курашган, кўп югурган ва ғалабага муносиб ўйин кўрсатган.
Каннаваро Ўзбекистон футболида нимани ўзгартирмоқда?
Матбуот анжуманида мураббийга Россия ва Саудия Арабистонига қарши учрашувларда кузатилган ўхшаш ҳолат — иккинчи бўлимда ўйин суръатининг пасайиши ҳақида савол берилди.
Каннаваро бу икки учрашувни бир-бирига қиёслаш тўғри эмаслигини айтди. Унинг фикрича, Саудия Арабистонига қарши баҳсдаги ўзгаришга рақибнинг қизил карточка олиши ҳам таъсир кўрсатган.
Шу билан бирга, италиялик мутахассис Ўзбекистон терма жамоасининг ўйин услубидаги ўзгаришларга ҳам тўхталди. У жамоа рақиб ким бўлишидан қатъи назар, майдонда ўз ўйинини намойиш этишга интилишини таъкидлади.
«Авваллари Ўзбекистон терма жамоаси кўпроқ эҳтиёткор футбол намойиш этиб, асосий эътиборни ҳимояга қаратган ва ўз вазиятини кутиб ўйнаган. Аммо менга бундай услуб ёқмайди. Мен жамоам ўйинни ўз назоратида ушлашини ва кўплаб хавфли вазиятлар яратишини хоҳлайман», — деди Каннаваро.
Бу фикрлар мураббийнинг жамоадан кутаётган талабларини яққол кўрсатади: фақат ҳимояланиш ва рақиб хатосини кутиш эмас, балки тўпни назорат қилиш, ҳужумда фаол бўлиш ва ўйин ташаббусини қўлга олиш.
Собиқ жаҳон чемпиони ҳимоячиларга қандай талаб қўймоқда?
Каннаваро футболчилик фаолияти давомида дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири бўлган. Шу боис матбуот анжуманида ундан Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоясидаги хатолар ва етакчи футболчиларнинг йўқлиги ҳақида ҳам сўрашди.
Мураббий бу муаммони фақат асосий ҳимоячиларнинг сафга қайтиши билан боғламади. У терма жамоа мураббийи учун энг катта қийинчиликлардан бири футболчилар билан мунтазам ишлаш имконияти чекланганида эканини тушунтирди.
Клубларда мураббийлар футболчилар билан ҳар куни шуғулланиб, хатоларни таҳлил қилиш ва уларни бартараф этиш имконига эга. Миллий терма жамоада эса йиғинлар қисқа бўлади. Шунинг учун ҳар бир машғулотдан унумли фойдаланишга тўғри келади.
Каннаваронинг айтишича, ҳимоячиларнинг ўрганишга бўлган иштиёқи уни қувонтиради. Бироқ у ҳимоядаги энг муҳим сифат жисмоний куч ёки тезлик эмас, балки диққатни бир лаҳза ҳам йўқотмаслик эканини алоҳида таъкидлади.
«Ҳимоячи ҳеч қачон бир сонияга ҳам диққат-эътиборини йўқотмаслиги, ақлли бўлиши ва майдондаги вазиятни ҳис қила олиши шарт. Қачон шеригини ёпиш, қачон прессингга чиқиш ва қачон шунчаки тўпни жарима майдончасидан узоқлаштириш кераклигини билиши лозим», — деди Италия терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган мутахассис.
Демак, Каннаваро ҳимоячилардан фақат жисмоний тайёргарликни эмас, балки ўйинни ўқиш, вазиятни олдиндан баҳолаш ва тўғри қарор қабул қилиш қобилиятини ҳам талаб қилмоқда.
Мураббий қайси футболчилардан кўпроқ нарса кутмоқда?
Каннаваро ноябрь ойидаги йиғин якунлари ҳақида гапирар экан, жамоада индивидуал камчиликлар ҳали етарлича эканини тан олди. У бир нечта позициядаги футболчиларга алоҳида вазифалар белгилаб берди.
Ҳимоячилар оддий вазиятларда тўпни йўқотмасликлари керак.
Таянч ярим ҳимоячилари тўпни қабул қилишдан олдин атрофни кўздан кечириб, кейинги ҳаракатни олдиндан режалаштиришлари лозим.
Қанот футболчилари бирга-бир вазиятларда рақибни алдаб ўтишдан қўрқмасликлари зарур.
Мураббийнинг фикрича, бу камчиликлар устида ишлаш жамоанинг умумий савиясини оширишда муҳим аҳамиятга эга.
Шу билан бирга, Каннаваро ёш футболчиларга кучли рақибларга қарши ўйнаш имкониятини бериш тарафдори. Унинг учун ўртоқлик учрашувларидаги натижадан кўра, футболчиларнинг тажриба тўплаши ва ўсиши муҳимроқ.
«Агар биз майдонда яхлит бир жамоа бўлиб ҳаракат қилсак, ҳар қандай рақибга қарши муносиб ўйнай оламиз ва ҳар қандай жамоа дарвозасига йўл топа оламиз. Албатта, ғалаба қозониш муҳим, мен ҳам ютишни яхши кўраман. Лекин баъзи вазиятларда ютқазмаслик ҳам муҳим эканини тушуниш керак», — деди у.
Каннаваро ёш футболчилар кучли терма жамоаларга қарши баҳсларда катта тажриба орттиришини таъкидлади. Шу сабабли у жамоанинг фақат битта тактик тизимга боғланиб қолишини истамайди.
Шерзод Эсановнинг дубли ва Каннаваронинг янги тактик режаси
Саудия Арабистонига қарши учрашувда Элдор Шомуродов йўқлигида Ҳусайн Норчаевга имконият берилди. Шерзод Эсанов эса ҳужумчилар ортида ҳаракат қилди ва дубль қайд этиб, ғалабага катта ҳисса қўшди.
Каннаваро Норчаевнинг ҳаракатларидан ҳам мамнун эканини билдирди. Унинг фикрича, ҳужумчи майдонда бор кучини сарфлади, кўп югурди ва жамоа учун охиригача курашди. Бироқ унга гол етишмади.
Эсанов ҳақида гапирар экан, мураббий унинг универсаллигини алоҳида эътироф этди. Каннаваро футболчининг имкониятларини илк бор кўрганидаёқ юқори баҳолаганини айтди.
«У майдон марказида ҳам, бошқа исталган чизиқда ҳам ўйнай оладиган универсал ижрочи. Бугун биз янги тактик схемада — икки ҳужумчи билан ҳаракат қилишга қарор қилдик ва Шерзодни ҳужумчилар ортига жойлаштирдик. Бунинг натижасида унда олдинги чизиққа кўпроқ қўшилиш имконияти пайдо бўлди», — деди бош мураббий.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоаси фақат битта схемага боғланиб қолмаслиги керак. Футболчиларнинг имкониятлари ва хусусиятларидан келиб чиқиб, турли тактик тизимларда ўйнай олиш жамоа учун муҳим устунлик бўлади.
Каннаваро олдидаги асосий вазифа — натижа ва ўйин сифати ўртасидаги мувозанат
Саудия Арабистони устидан қозонилган ғалаба Ўзбекистон терма жамоаси учун Россиядан учралган мағлубиятдан кейинги муҳим руҳий таянч бўлди. Аммо Каннаваронинг матбуот анжуманидаги фикрлари шуни кўрсатдики, мураббий учун битта ғалаба билан чекланиш етарли эмас.
У ҳимоядаги индивидуал хатоларни камайтириш, футболчиларнинг майдондаги қарор қабул қилиш қобилиятини ошириш, ҳужумда фаолроқ бўлиш ва тактик жиҳатдан турли тизимларга мослаша оладиган жамоа шакллантиришни мақсад қилган.
Энг муҳими, Каннаваро футболчилардан рақибга қараб ўзгариб кетадиган эмас, балки ҳар қандай терма жамоага қарши ўз ўйинини ўтказа оладиган жамоа бўлишни талаб қилмоқда. Бу йўлда ҳали иш кўп, аммо Саудия Арабистонига қарши ғалаба янги мураббий қураётган жамоа учун муҳим қадам бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…