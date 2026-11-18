Ҳоланд Данияни сўнгги дақиқада жазолади: мураббий футболчиларини очиқчасига айблади
Дания терма жамоаси Норвегияга қарши баҳсда 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб, ғалабага жуда яқин келган эди. Аммо мезбонлар устунликни сақлаб қола олмади ва учта гол ўтказиб, 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Эрлинг Ҳоланднинг 90+5-дақиқадаги пенальти голи Данияни нафақат мағлубиятга учратди, балки плей-офф имкониятидан ҳам маҳрум қилди. Учрашувдан кейин бош мураббий Брайан Ример футболчиларини очиқчасига танқид қилди.
«Ўзимиздан бошқа ҳеч кимни айблай олмаймиз»
Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Копенгагенда ўтказилган Дания — Норвегия учрашуви ҳақиқий футбол драмасига айланди.
Мезбонлар баҳсни ажойиб бошлашди. 11-дақиқада Расмус Ҳойлунд ҳисобни очди, орадан уч дақиқа ўтиб Пьер-Эмил Ҳёйберг иккинчи голни киритди. 14-дақиқадаёқ 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олган Дания мухлислари ғалабага ишона бошлаган эди.
Бироқ Норвегия таслим бўлмади. Эрлинг Ҳоланд 37-дақиқада фарқни қисқартирди, Мартин Эдегор эса 83-дақиқада ҳисобни тенглаштирди.
Учрашувнинг энг драматик лаҳзаси қўшимча вақтда юз берди. 90+5-дақиқада Ҳоланд пенальтини аниқ амалга ошириб, Норвегияга 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Баҳсдан кейин Дания бош мураббийи Брайан Ример мағлубиятни футболчиларнинг тактик кўрсатмаларга амал қилмагани билан изоҳлади.
«Ўйиндан сўнг футболчиларга бугун ўзимиздан бошқа ҳеч кимни айблай олмаслигимизни айтдим. Майдонга тушган жуда кўп ўйинчи белгиланган режага амал қилмаса, охир-оқибат шунга яраша натижа оласан», — дея Римернинг сўзларини УЕФА матбуот хизмати келтирди.
Икки голлик устунлик ҳам Данияни қутқармади
Дания терма жамоаси учун бу мағлубиятнинг оғирлиги фақат йўқотилган очколар билан боғлиқ эмас. Жамоа 2:0 ҳисобида олдинда бораётган пайтда учрашувни назорат қилиш имкониятига эга эди. Аммо Норвегиянинг босимига бардош бера олмади.
Натижада Дания гуруҳни Португалия ва Норвегиядан кейин учинчи ўринда якунлади. Бу эса жамоанинг плей-офф босқичига чиқиш имкониятини йўққа чиқарди.
Ҳоланд Норвегиянинг қаҳрамонига айланди
Норвегия учун бу ғалаба жуда муҳим аҳамият касб этди. Ҳоланд нафақат жамоасини мағлубиятдан қутқарди, балки сўнгги дақиқадаги пенальти орқали плей-офф йўлланмасини ҳам таъминлади.
Шундай қилиб, Даниянинг икки голлик устунлиги бир неча дақиқа ичида йўққа чиқди, Норвегия эса ирода ва матонат намойиш этиб, ҳал қилувчи ғалабага эришди. Ример учун эса бу учрашув футболчиларнинг тактик интизоми ва жамоавий масъулиятини қайта кўриб чиқиш заруратини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…