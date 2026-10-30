Ғилдиракдек юмалайдиган илонлар олимларни ҳайратга солди (видео)

·0·Дунё
Ғилдиракдек юмалайдиган илонлар олимларни ҳайратга солди (видео)

Жануби-Шарқий Осиё ўрмонларида учрайдиган майда илонларнинг ғайриоддий ҳаракати олимларни ҳайратда қолдирди. Улар хавф сезганида одатдагидек судралиб қочиш ўрнига, танасини ғилдирак шаклида айлантириб, олдинга юмалайди. Бу ҳақда Science News хабар берди.

Тадқиқотчилар Малайзиядаги Борнео оролида учрайдиган Pseudorabdion туркумига мансуб уч хил илоннинг ҳаракатини махсус камералар ёрдамида тасвирга олган.

Маълум бўлишича, илон аввал танасини «С» шаклига келтиради, кейин думини боши устидан олдинга ташлаб, қисқа вақт ҳавога кўтарилади. Думи ерга текканидан сўнг яна бир марта айланиб, ҳаракатни такрорлайди. Шу тариқа у ғилдиракдек юмалаб, тезлик билан олдинга силжийди.

Илонлар соатига 13 километргача тезликда ҳаракатланади

Тажрибалар давомида айрим илонлар секундига 3,7 метргача тезликка эришган. Бу соатига қарийб 13 километр дегани. Олимларни янада ҳайратлантирган жиҳат шундаки, илон танасининг асосий қисми айланаётган бўлса ҳам, бошини нисбатан бир хил ҳолатда ушлаб тура олади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ғайриоддий ҳаракат усули илонларга йиртқичлардан тезроқ қочиш ва уларни чалғитиш имконини беради.

Тадқиқот натижалари 19 октябрь куни Current Biology илмий журналида эълон қилинган. Олимлар ушбу кашфиёт илонларнинг ҳаракатланиш имкониятлари ҳақидаги тасаввурларни янада кенгайтиришини таъкидламоқда.

PseudorabdionБорнеоCurrent Biologyилонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Орангутанлар қандай яшайди ва нима билан озиқланади?Орангутанлар қандай яшайди ва нима билан озиқланади?26 октябр 11:43Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилдиБоливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди5 октябр 11:00Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?25 октябр 13:36Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)17 октябр 21:30“Илонлар маликаси”: 60 минг заҳарли илон билан яшаётган хитойлик қиз ҳикояси“Илонлар маликаси”: 60 минг заҳарли илон билан яшаётган хитойлик қиз ҳикояси23 май 00:18Хитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиХитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетди9 июл 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда