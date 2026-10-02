Хосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атади

·32·Спорт
Хосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этган учрашувда Хосе Мануэль Лопес ўзининг миллий жамоадаги дебют голини урди.
  • Ушбу голни Лопес ўз оиласига ва яқинларига бағишлаб, "ҳаётнинг улкан туҳфаси" деб атади.
  • Бу ғалаба Лионель Мессининг жамоа билан хайрлашуви фонида бўлиб ўтди ва мураббий Лионель Скалони учун келажакдаги ўйинлар учун ўйин услубини синовдан ўтказишга имконият яратди.

Аргентина миллий жамоаси Кордова шаҳрида ўтказилган баҳсда Боливияни йирик 4:0 ҳисобида таслим этди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув «Палмейрас» ҳужумчиси Хосе Мануэль Лопес учун унутилмас воқеага айланиб, 25 ёшли футболчи мамлакат бош жамоасидаги дебют голини нишонлади. Ушбу муваффақият Лионель Скалони жамоаси учун таркибни кенг ротация қилиш доирасида муҳим қадам бўлди ва келажакдаги ўйинларга замин яратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида майдон эгалари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритишди. Лаутаро Мартинес, Нико Пас ва Кристиан Ромеро ўз номларини таблога ёздириб қўйишган бўлса, захирадан майдонга тушган Хосе Мануэль Лопес яқин масофадан гол уриб, ўйин нуқтасини қўйди. Бу ёш ҳужумчининг миллий либосдаги еттинчи ўйини эди.

Ўйиндан кейин аралаш зонада журналистларга интервю берган ҳужумчи бош мураббий Лионель Скалонининг унга билдирган андешаси ва ишончини оқлашга ҳаракат қилишини таъкидлади. «Мен мураббий берган ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланишга интиламан. Миллий жамоада ўйнаш – катта шараф», – дея унинг сўзларидан иқтибос келтиради Goal.com нашри.

Тарихий гол ва оилага бағишлов

Ўзининг илк халқаро голини урган футболчи бу лаҳзаларни фаолиятидаги энг бахтли дақиқалар сифатида эътироф этди. Лопес бу муваффақиятни ўзининг қадрдон оиласи ва яқинларига бағишлашини билдирди.

«Жуда хурсандман, хайриятки, гол уриш насиб этди, бу менинг илк тўпим ва ҳаётнинг улкан туҳфаси. Буни оиламга, онамга ва Сан-Лоренсо шаҳридаги барча юртдошларимизга бағишлайман», – деди ҳужумчи ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашиб.

Лионель Мессининг хайрлашуви фонидаги муҳит

Мазкур йирик ғалаба аргентиналиклар учун ҳиссий жиҳатдан мураккаб даврга тўғри келмоқда. Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятини якунлаши кутилаётгани бутун жамоа ва мухлислар эътиборини тортиб турибди.

Лопес афсонавий сардор билан бир кийиниш хонасида бўлган қисқа вақтни юқори баҳолади: «Шахсан мен учун бу янгилик. Мен Лео билан оз фурсат бирга бўлдим, аммо бундан максимал даражада завқ олдим. Биз уни қўллаб-қувватлаймиз ва унинг абадий биз билан бирга бўлишини истаймиз».

Мураббий Лионель Скалони эса ушбу ишончли ғалаба ёрдамида шанба куни Буркина-Фасога қарши кечадиган баҳс олдидан ўйин услубини синовдан ўтказиб олиш имконига эга бўлади. Мазкур учрашув Лионель Месси «Эстадио Монументал» стадионида ўзининг сўнгги хайрлашув ўйинини ўтказишидан олдинги муҳим тайёргарлик вазифасини бажаради.

Хосе Мануэль ЛопесАргентинаБоливияЛионель МессиЛионель Скалони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади30 сентябр 12:11Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди28 сентябр 10:17Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?2 сентябр 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди