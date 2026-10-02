Хосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этган учрашувда Хосе Мануэль Лопес ўзининг миллий жамоадаги дебют голини урди.
- Ушбу голни Лопес ўз оиласига ва яқинларига бағишлаб, "ҳаётнинг улкан туҳфаси" деб атади.
- Бу ғалаба Лионель Мессининг жамоа билан хайрлашуви фонида бўлиб ўтди ва мураббий Лионель Скалони учун келажакдаги ўйинлар учун ўйин услубини синовдан ўтказишга имконият яратди.
Аргентина миллий жамоаси Кордова шаҳрида ўтказилган баҳсда Боливияни йирик 4:0 ҳисобида таслим этди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув «Палмейрас» ҳужумчиси Хосе Мануэль Лопес учун унутилмас воқеага айланиб, 25 ёшли футболчи мамлакат бош жамоасидаги дебют голини нишонлади. Ушбу муваффақият Лионель Скалони жамоаси учун таркибни кенг ротация қилиш доирасида муҳим қадам бўлди ва келажакдаги ўйинларга замин яратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида майдон эгалари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритишди. Лаутаро Мартинес, Нико Пас ва Кристиан Ромеро ўз номларини таблога ёздириб қўйишган бўлса, захирадан майдонга тушган Хосе Мануэль Лопес яқин масофадан гол уриб, ўйин нуқтасини қўйди. Бу ёш ҳужумчининг миллий либосдаги еттинчи ўйини эди.
Ўйиндан кейин аралаш зонада журналистларга интервю берган ҳужумчи бош мураббий Лионель Скалонининг унга билдирган андешаси ва ишончини оқлашга ҳаракат қилишини таъкидлади. «Мен мураббий берган ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланишга интиламан. Миллий жамоада ўйнаш – катта шараф», – дея унинг сўзларидан иқтибос келтиради Goal.com нашри.
Тарихий гол ва оилага бағишловЎзининг илк халқаро голини урган футболчи бу лаҳзаларни фаолиятидаги энг бахтли дақиқалар сифатида эътироф этди. Лопес бу муваффақиятни ўзининг қадрдон оиласи ва яқинларига бағишлашини билдирди.
«Жуда хурсандман, хайриятки, гол уриш насиб этди, бу менинг илк тўпим ва ҳаётнинг улкан туҳфаси. Буни оиламга, онамга ва Сан-Лоренсо шаҳридаги барча юртдошларимизга бағишлайман», – деди ҳужумчи ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашиб.
Лионель Мессининг хайрлашуви фонидаги муҳитМазкур йирик ғалаба аргентиналиклар учун ҳиссий жиҳатдан мураккаб даврга тўғри келмоқда. Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятини якунлаши кутилаётгани бутун жамоа ва мухлислар эътиборини тортиб турибди.
Лопес афсонавий сардор билан бир кийиниш хонасида бўлган қисқа вақтни юқори баҳолади: «Шахсан мен учун бу янгилик. Мен Лео билан оз фурсат бирга бўлдим, аммо бундан максимал даражада завқ олдим. Биз уни қўллаб-қувватлаймиз ва унинг абадий биз билан бирга бўлишини истаймиз».
Мураббий Лионель Скалони эса ушбу ишончли ғалаба ёрдамида шанба куни Буркина-Фасога қарши кечадиган баҳс олдидан ўйин услубини синовдан ўтказиб олиш имконига эга бўлади. Мазкур учрашув Лионель Месси «Эстадио Монументал» стадионида ўзининг сўнгги хайрлашув ўйинини ўтказишидан олдинги муҳим тайёргарлик вазифасини бажаради.
Изоҳлар 0
…