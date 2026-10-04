«Учинчиси йўқ»: Илҳом Алиев дунёдаги фақат иккита ҳақиқий қудратли давлатни айтди
Озарбойжон президенти Илҳом Алиев глобал геосиёсий кучлар тақсимоти ва Бокунинг ташқи сиёсий йўналиши ҳақида резонансли баёнот билан чиқди. «Янги Озарбойжон» партиясининг VIII съездида сўзлаган давлат раҳбари бугунги дунёда ҳақиқий ҳал қилувчи таъсирга эга бўлган фақат иккита гигант давлат мавжудлигини қатъий таъкидлади.
«Улар дунёдаги энг қудратли икки давлатдир, учинчиси йўқ», — дея қайд этди Илҳом Алиев халқаро тизимдаги мавжуд реалликни таърифлаб.
Вашингтон ва Пекин билан бир вақтда иттифоқчилик: Боку дипломатиясининг ноёб формуласи
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Озарбойжон ушбу икки глобал рақобатчи билан бир вақтнинг ўзида мувозанатли ва мустаҳкам стратегик шерикликни сақлаб келаётган саноқли давлатлардан биридир:
Хитой билан алоқалар: Боку ва Пекин ўртасида Стратегик шериклик тўғрисидаги расмий декларация амал қилмоқда;
АҚШ билан муносабатлар: Вашингтон билан стратегик ҳамкорлик хартияси имзоланган ва узоқ муддатли алоқалар изчил давом этмоқда.
Президент мазкур мураккаб геосиёсий мувозанат шунчаки прагматизм эмас, балки халқаро ҳамжамиятнинг Озарбойжонга бўлган юксак ишончи натижаси эканини уқтирди.
«Бизнинг сўзимиз имзомиздек қадрли: Иккиюзламачилик қилмаймиз»
Илҳом Алиев ўз нутқида Боку халқаро муносабатларда қатъий принциплар ва шаъний масъулият асосида ҳаракат қилишини алоҳида урғулади:
«Бу нима дегани? Бу — бизга бўлган ишонч, сўзимизга бўлган эҳтиромдир. Бугунги кунда жаҳонда бизнинг оғзаки сўзимиз қўйган расмий имзомиздек қадрли ва вазмин эканини билмайдиган ҳеч ким қолмади. Нима десак, сўзимизда мустаҳкам турамиз.
Биз ҳеч қачон икки томонлама ўйин ўйнамаганмиз ва бирор давлатга нисбатан иккиюзламачилик ёки риёкорлик қилмаганмиз. Ҳолбуки, ташқи сиёсатда ўзимиз бундай муносабатларга жуда кўп бор дуч келганмиз ва бугун ҳам дуч келяпмиз. Бироқ биз ҳеч қачон улардек паст кетмаймиз. Биз ўзини ҳурмат қиладиган миллатмиз, қадр-қиммат билан яшаймиз ва давлат сиёсатимизни ҳам фақат шаън билан юритамиз».
Озарбойжон етакчисининг ушбу дадил баёнотлари Жанубий Кавказ ва глобал дипломатия доираларида катта қизиқиш уйғотиб, мураккаб геосиёсий даврда суверен ва очиқ сиёсат олиб боришнинг ўзига хос намунаси сифатида қабул қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…