«Учинчиси йўқ»: Илҳом Алиев дунёдаги фақат иккита ҳақиқий қудратли давлатни айтди

·2·Дунё
«Учинчиси йўқ»: Илҳом Алиев дунёдаги фақат иккита ҳақиқий қудратли давлатни айтди

Озарбойжон президенти Илҳом Алиев глобал геосиёсий кучлар тақсимоти ва Бокунинг ташқи сиёсий йўналиши ҳақида резонансли баёнот билан чиқди. «Янги Озарбойжон» партиясининг VIII съездида сўзлаган давлат раҳбари бугунги дунёда ҳақиқий ҳал қилувчи таъсирга эга бўлган фақат иккита гигант давлат мавжудлигини қатъий таъкидлади.

«Улар дунёдаги энг қудратли икки давлатдир, учинчиси йўқ», — дея қайд этди Илҳом Алиев халқаро тизимдаги мавжуд реалликни таърифлаб.

Вашингтон ва Пекин билан бир вақтда иттифоқчилик: Боку дипломатиясининг ноёб формуласи

Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Озарбойжон ушбу икки глобал рақобатчи билан бир вақтнинг ўзида мувозанатли ва мустаҳкам стратегик шерикликни сақлаб келаётган саноқли давлатлардан биридир:

  • Хитой билан алоқалар: Боку ва Пекин ўртасида Стратегик шериклик тўғрисидаги расмий декларация амал қилмоқда;

  • АҚШ билан муносабатлар: Вашингтон билан стратегик ҳамкорлик хартияси имзоланган ва узоқ муддатли алоқалар изчил давом этмоқда.

Президент мазкур мураккаб геосиёсий мувозанат шунчаки прагматизм эмас, балки халқаро ҳамжамиятнинг Озарбойжонга бўлган юксак ишончи натижаси эканини уқтирди.

«Бизнинг сўзимиз имзомиздек қадрли: Иккиюзламачилик қилмаймиз»

Илҳом Алиев ўз нутқида Боку халқаро муносабатларда қатъий принциплар ва шаъний масъулият асосида ҳаракат қилишини алоҳида урғулади:

«Бу нима дегани? Бу — бизга бўлган ишонч, сўзимизга бўлган эҳтиромдир. Бугунги кунда жаҳонда бизнинг оғзаки сўзимиз қўйган расмий имзомиздек қадрли ва вазмин эканини билмайдиган ҳеч ким қолмади. Нима десак, сўзимизда мустаҳкам турамиз.

Биз ҳеч қачон икки томонлама ўйин ўйнамаганмиз ва бирор давлатга нисбатан иккиюзламачилик ёки риёкорлик қилмаганмиз. Ҳолбуки, ташқи сиёсатда ўзимиз бундай муносабатларга жуда кўп бор дуч келганмиз ва бугун ҳам дуч келяпмиз. Бироқ биз ҳеч қачон улардек паст кетмаймиз. Биз ўзини ҳурмат қиладиган миллатмиз, қадр-қиммат билан яшаймиз ва давлат сиёсатимизни ҳам фақат шаън билан юритамиз».

Озарбойжон етакчисининг ушбу дадил баёнотлари Жанубий Кавказ ва глобал дипломатия доираларида катта қизиқиш уйғотиб, мураккаб геосиёсий даврда суверен ва очиқ сиёсат олиб боришнинг ўзига хос намунаси сифатида қабул қилинмоқда.

Илҳом АлиевОзарбойжонГлобал геосиёсиБоку дипломатияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!19 сентябр 17:15Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди13 сентябр 18:50Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?20 август 17:06"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди6 сентябр 13:1238 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди16 сентябр 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота