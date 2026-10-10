Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Рамзан Қодировни қабул қилди
10 октябрь куни Боку шаҳрида муҳим учрашув бўлиб ўтди: Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев ўзининг пойтахтдаги қароргоҳида Россия Федерацияси таркибидаги Чеченистон Республикаси раҳбари Рамзан Қодировни қабул қилди.
Гарчи ушбу ташриф қисқа муддатли бўлса-да, икки етакчи ўртасидаги мулоқот илиқ руҳда кечди ҳамда томонлар икки томонлама ҳамкорлик, минтақавий хавфсизлик ва гуманитар алоқаларни муҳокама қилдилар.
Бокудаги самимий қабул: «Бу ерда сизни доимо кутишади»
Озарбайжон раҳбари матбуот хизматининг хабар беришича, Илҳом Алиев меҳмонни юксак эҳтиром билан кутиб олди:
Ташрифга баҳо: Озарбайжон етакчиси меҳмонга юзланиб: «Сизни яна Озарбайжон заминида кўриб турганимдан хурсандман. Хуш келибсиз. Қисқа ташриф бўлишига қарамай, у жуда самарали бўлади деб ўйлайман», — дея таъкидлади;
Дўстликнинг қадимий илдизлари: Алиев озарбайжон ва чечен халқлари ўртасидаги муносабатлар узоқ тарихга эга эканини алоҳида қайд этди: «Бу ерда сизни доимо кутишади, буни ўзингиз ҳам биласиз»;
Чеченистон ютуқлари: Президент Чеченистон раҳбариятининг минтақада барқарорлик, хавфсизликни таъминлаш ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш борасида эришган натижаларини юқори баҳолади.
Умумий оғриқ ва Қорабоғ бўйича табрик: Рамзан Қодировнинг баёнотлари
Ўз навбатида, Чеченистон раҳбари кўрсатилган самимий қабул учун миннатдорлик билдирди ва қатор муҳим масалаларга тўхталиб ўтди:
Авиаҳалокат қурбонларига таъзия: Қодиров 2024 йил декабрь ойида содир бўлган «Боку — Грозний» йўналишидаги самолёт ҳалокати муносабати билан чуқур ҳамдардлик изҳор этди: «Бу бизнинг умумий оғриғимиз. Биз қардош озарбайжон халқининг қайғусига чин дилдан шерикмиз ва ҳалок бўлганларнинг барчаси ҳақига дуо қиламиз»;
Тарихий яқинлик: Чеченистон етакчиси икки халқни азалдан кўплаб муштарак маданий ва қардошлик ришталари боғлаб туришини тасдиқлади;
Қорабоғ масаласидаги эътироф: Рамзан Қодиров Илҳом Алиев ва бутун Озарбайжон халқини «Қорабоғ масаласининг якуний ҳал этилиши» билан қутлади ҳамда эндиликда минтақада мустаҳкам тинчлик ва абадий барқарорлик ҳукм суришига ишонч билдирди.
Бокудаги мазкур учрашув икки қардош минтақа ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва Кавказда барқарорликни таъминлаш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…