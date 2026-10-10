Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Рамзан Қодировни қабул қилди

·1·Дунё
Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Рамзан Қодировни қабул қилди

10 октябрь куни Боку шаҳрида муҳим учрашув бўлиб ўтди: Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев ўзининг пойтахтдаги қароргоҳида Россия Федерацияси таркибидаги Чеченистон Республикаси раҳбари Рамзан Қодировни қабул қилди.

Гарчи ушбу ташриф қисқа муддатли бўлса-да, икки етакчи ўртасидаги мулоқот илиқ руҳда кечди ҳамда томонлар икки томонлама ҳамкорлик, минтақавий хавфсизлик ва гуманитар алоқаларни муҳокама қилдилар.

Бокудаги самимий қабул: «Бу ерда сизни доимо кутишади»

Озарбайжон раҳбари матбуот хизматининг хабар беришича, Илҳом Алиев меҳмонни юксак эҳтиром билан кутиб олди:

  • Ташрифга баҳо: Озарбайжон етакчиси меҳмонга юзланиб: «Сизни яна Озарбайжон заминида кўриб турганимдан хурсандман. Хуш келибсиз. Қисқа ташриф бўлишига қарамай, у жуда самарали бўлади деб ўйлайман», — дея таъкидлади;

  • Дўстликнинг қадимий илдизлари: Алиев озарбайжон ва чечен халқлари ўртасидаги муносабатлар узоқ тарихга эга эканини алоҳида қайд этди: «Бу ерда сизни доимо кутишади, буни ўзингиз ҳам биласиз»;

  • Чеченистон ютуқлари: Президент Чеченистон раҳбариятининг минтақада барқарорлик, хавфсизликни таъминлаш ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш борасида эришган натижаларини юқори баҳолади.

Умумий оғриқ ва Қорабоғ бўйича табрик: Рамзан Қодировнинг баёнотлари

Ўз навбатида, Чеченистон раҳбари кўрсатилган самимий қабул учун миннатдорлик билдирди ва қатор муҳим масалаларга тўхталиб ўтди:

  • Авиаҳалокат қурбонларига таъзия: Қодиров 2024 йил декабрь ойида содир бўлган «Боку — Грозний» йўналишидаги самолёт ҳалокати муносабати билан чуқур ҳамдардлик изҳор этди: «Бу бизнинг умумий оғриғимиз. Биз қардош озарбайжон халқининг қайғусига чин дилдан шерикмиз ва ҳалок бўлганларнинг барчаси ҳақига дуо қиламиз»;

  • Тарихий яқинлик: Чеченистон етакчиси икки халқни азалдан кўплаб муштарак маданий ва қардошлик ришталари боғлаб туришини тасдиқлади;

  • Қорабоғ масаласидаги эътироф: Рамзан Қодиров Илҳом Алиев ва бутун Озарбайжон халқини «Қорабоғ масаласининг якуний ҳал этилиши» билан қутлади ҳамда эндиликда минтақада мустаҳкам тинчлик ва абадий барқарорлик ҳукм суришига ишонч билдирди.

Бокудаги мазкур учрашув икки қардош минтақа ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва Кавказда барқарорликни таъминлаш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.

Илҳом АлиевРамзан ҚодировОзарбайжонЧеченистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршиладиЧеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршилади6 октябр 00:50Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев савдо ва инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев савдо ва инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди18 май 23:29«Учинчиси йўқ»: Илҳом Алиев дунёдаги фақат иккита ҳақиқий қудратли давлатни айтди«Учинчиси йўқ»: Илҳом Алиев дунёдаги фақат иккита ҳақиқий қудратли давлатни айтди4 октябр 23:59Буюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқдаБуюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқда7 октябр 16:35Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиШавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғилади8 октябр 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди