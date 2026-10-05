«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шивон Зилис, Илон Маскнинг тўрт нафар фарзандининг онаси ва "Neuralink" компаниясининг топ-менежери, миллиардер билан муносабатлари якунланганини маълум қилди.
- Бу қарор Илон Маскнинг ташаббуси билан қабул қилинган бўлиб, Зилис учун кутилмаган зарба бўлди.
- Ажралишдан бир неча кун олдин Маск Зилисга муҳаббат ижор қилган ва Оқ уйда бўлиб ўтган расмий кечки овқатга уни таклиф қилмаганидан афсусда эканлигини билдирган.
Дунёнинг энг бой одами, миллиардер ва ихтирочи Илон Маскнинг шахсий ҳаётида навбатдаги кутилмаган ва шов-шувли бурилиш юз берди. Маск асос солган мия чиплари ишлаб чиқарувчи «Neuralink» компаниясининг топ-менежери ҳамда миллиардернинг тўрт нафар фарзанди онаси бўлган Шивон Зилис уларнинг оилавий муносабатлари бутунлай якун топганини маълум қилди.
Зилиснинг очиқлашича, ушбу кескин қарор айнан Илон Маск ташаббуси билан қабул қилинган бўлиб, у учун мутлақо кутилмаган зарба бўлган.
«Бу менга оғир ботмоқда»: Зилиснинг хайрлашув мурожаати
Шивон Зилис ўзига тегишли X (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида самимий ва оғриқли баёнот қолдирди:
«Фарзандларимиз учун чексиз миннатдорман. Улар ҳаётимнинг ҳар бир кунини энг бахтли кунга айлантиради! Бундан кейин Илон билан яхши дўст ҳамда фарзандларимиз учун ғамхўр ота-она бўлиб қолишимизга чин дилдан умид қиламан ва шуни сўраб қоламан.
Бўлиб ўтган ишлар менга жуда оғир ботмоқда, бироқ мен “I” (Илон) ҳақида доим қайғураман ва ҳар сонияда унинг бахтли бўлишини тилайман. Омад сенга, Илон. Сендек инсоннинг бу дунёда борлигининг ўзи инсоният учун катта омаддир».
Сўнгги ёзишмалар ошкор бўлди: Бир неча кун олдин севги изҳори бўлганди
Зилис эълон қилган шахсий ёзишмалар скриншотлари жуфтлик муносабатлари кутилмаган тарзда совуқлашганини тасдиқламоқда:
«Мен ҳам сени севаман»: Ажралишдан атиги бир неча кун олдин Маск рафиқасига муҳаббат изҳор қилиб, самимий смс-хабарлар ёзган;
Оқ уйдаги кечки овқат: Миллиардер ёзишмаларда АҚШ президенти қароргоҳи — Оқ уйда ташкил этилган расмий кечки овқатга Зилисни таклиф қилмаганидан қаттиқ афсусда эканини таъкидлаган;
Тўсатдан тугаган ришта: Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, миллиардер алоқаларни батамом узиш тўғрисида бир томонлама қарорга келган.
Маск сукут сақламоқда ва тармоқда «унфоллоw» қилди
Илон Маскнинг ўзи ҳозирча оилавий ажралиш юзасидан бирорта расмий изоҳ бергани йўқ. Бироқ интернет фойдаланувчилари миллиардер ўз ижтимоий тармоғида Шивон Зилисни расман кузатувчилар (following) сафидан чиқариб ташлаганига эътибор қаратишди.
Юксак технологиялар оламининг энг қудратли жуфтликларидан бири сифатида қаралган Маск ва Зилис муносабатларининг бундай тезкор ва сирли барҳам топиши глобал ОАВ ҳамда Силикон водийси доираларида энг кўп муҳокама этилаётган шахсий драмага айланди.
Изоҳлар 0
…