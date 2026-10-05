«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди

·92·Дунё
«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шивон Зилис, Илон Маскнинг тўрт нафар фарзандининг онаси ва "Neuralink" компаниясининг топ-менежери, миллиардер билан муносабатлари якунланганини маълум қилди.
  • Бу қарор Илон Маскнинг ташаббуси билан қабул қилинган бўлиб, Зилис учун кутилмаган зарба бўлди.
  • Ажралишдан бир неча кун олдин Маск Зилисга муҳаббат ижор қилган ва Оқ уйда бўлиб ўтган расмий кечки овқатга уни таклиф қилмаганидан афсусда эканлигини билдирган.

Дунёнинг энг бой одами, миллиардер ва ихтирочи Илон Маскнинг шахсий ҳаётида навбатдаги кутилмаган ва шов-шувли бурилиш юз берди. Маск асос солган мия чиплари ишлаб чиқарувчи «Neuralink» компаниясининг топ-менежери ҳамда миллиардернинг тўрт нафар фарзанди онаси бўлган Шивон Зилис уларнинг оилавий муносабатлари бутунлай якун топганини маълум қилди.

Зилиснинг очиқлашича, ушбу кескин қарор айнан Илон Маск ташаббуси билан қабул қилинган бўлиб, у учун мутлақо кутилмаган зарба бўлган.

«Бу менга оғир ботмоқда»: Зилиснинг хайрлашув мурожаати

Шивон Зилис ўзига тегишли X (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида самимий ва оғриқли баёнот қолдирди:

«Фарзандларимиз учун чексиз миннатдорман. Улар ҳаётимнинг ҳар бир кунини энг бахтли кунга айлантиради! Бундан кейин Илон билан яхши дўст ҳамда фарзандларимиз учун ғамхўр ота-она бўлиб қолишимизга чин дилдан умид қиламан ва шуни сўраб қоламан.

Бўлиб ўтган ишлар менга жуда оғир ботмоқда, бироқ мен “I” (Илон) ҳақида доим қайғураман ва ҳар сонияда унинг бахтли бўлишини тилайман. Омад сенга, Илон. Сендек инсоннинг бу дунёда борлигининг ўзи инсоният учун катта омаддир».

Сўнгги ёзишмалар ошкор бўлди: Бир неча кун олдин севги изҳори бўлганди

Зилис эълон қилган шахсий ёзишмалар скриншотлари жуфтлик муносабатлари кутилмаган тарзда совуқлашганини тасдиқламоқда:

  • «Мен ҳам сени севаман»: Ажралишдан атиги бир неча кун олдин Маск рафиқасига муҳаббат изҳор қилиб, самимий смс-хабарлар ёзган;

  • Оқ уйдаги кечки овқат: Миллиардер ёзишмаларда АҚШ президенти қароргоҳи — Оқ уйда ташкил этилган расмий кечки овқатга Зилисни таклиф қилмаганидан қаттиқ афсусда эканини таъкидлаган;

  • Тўсатдан тугаган ришта: Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, миллиардер алоқаларни батамом узиш тўғрисида бир томонлама қарорга келган.

Маск сукут сақламоқда ва тармоқда «унфоллоw» қилди

Илон Маскнинг ўзи ҳозирча оилавий ажралиш юзасидан бирорта расмий изоҳ бергани йўқ. Бироқ интернет фойдаланувчилари миллиардер ўз ижтимоий тармоғида Шивон Зилисни расман кузатувчилар (following) сафидан чиқариб ташлаганига эътибор қаратишди.

Юксак технологиялар оламининг энг қудратли жуфтликларидан бири сифатида қаралган Маск ва Зилис муносабатларининг бундай тезкор ва сирли барҳам топиши глобал ОАВ ҳамда Силикон водийси доираларида энг кўп муҳокама этилаётган шахсий драмага айланди.

Илон МаскШивон ЗилисNeuralink
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашдиИлон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди3 октябр 21:51Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ1 июл 12:26Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи2 июл 13:28Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди30 июн 19:25Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўяди25 июн 15:25Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқда23 июн 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота