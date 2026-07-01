Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ
Илон Маск асос солган Neuralink компанияси ўзининг мия чипларини ўрнатиш жараёнида муҳим технологик ютуққа эришганини эълон қилди. Компания мутахассислари миянинг қаттиқ пардасини кесмасдан (дуротомия амалиётисиз) электродларни киритиш усулини муваффақиятли синовдан ўтказишди. Бу янгилик нейротехнология соҳасида хавфсизлик ва самарадорликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўтган ойда ўтказилган клиник синовлар доирасида Neuralink жарроҳлари илк бор электрод ипларини бевосита мия қобиғи орқали ичкарига йўналтиришди. Аввалги амалиётларда миянинг ҳимоя қатлами ҳисобланган қаттиқ пардани скальпельдан фойдаланган ҳолда кесиш талаб этиларди. Ушбу жараённинг бекор қилиниши операция вақтини қисқартириш билан бирга, инфекция тушиш хавфини ҳам сезиларли даражада камайтиради.
Мия ҳимояси дахлсиз қоладиNeuralink муҳандисларининг таъкидлашича, миянинг қаттиқ пардаси ўзига хос "зирҳ" вазифасини ўтайди. У мия тўқималарини ташқи таъсирлардан ҳимоя қилувчи жуда мустаҳкам мембранадир. Янги усул ёрдамида ушбу ҳимоя қатламининг бутунлиги сақлаб қолинади, бу эса беморнинг операциядан кейинги тикланиш жараёнини тезлаштиради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология Neuralink лойиҳасини оммалаштириш ва кенг кўламда қўллаш учун йўл очади. Дуротомиянинг чиқариб ташланиши жарроҳлик амалиётини янада стандартлаштириш ва такрорланувчан қилиш имконини беради. Бу келажакда минглаб, ҳатто миллионлаб муҳтож инсонларга ушбу чипларни ўрнатишда асосий омил бўлиши мумкин.
Инсон ва сунъий интеллект интеграциясиИлон Маскнинг фикрича, Neuralink нафақат тиббий мақсадларда, балки инсониятнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш учун ҳам зарур. У инсоннинг маълумот узатиш тезлиги (нутқ ёки матн териш орқали) визуал маълумотларни қабул қилиш тезлигидан анча паст эканлигини таъкидлаб келади. Мия чиплари ушбу "алоқа канали"ни кенгайтиришга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Гарчи мамлакатимизда бундай операциялар ҳозирча ўтказилмаса-да, глобал миқёсдаги нейротехнологик ўсиш келажакда фалажлик ёки нейрологик касалликлардан азият чекаётган маҳаллий беморлар учун ҳам янги даволаш усулларини тақдим этиши мумкин.
Neuralink компанияси ҳозирда ўз қурилмаларини такомиллаштириш ва уларни инсон мияси билан янада уйғунроқ ишлашини таъминлаш устида изланишларни давом эттирмоқда. Янги жарроҳлик усули эса ушбу мураккаб технологияни оддий тиббий муолажага айлантириш йўлидаги энг катта қадамлардан бири бўлди.
…