Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ

·0·Техно
Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ

Илон Маск асос солган Neuralink компанияси ўзининг мия чипларини ўрнатиш жараёнида муҳим технологик ютуққа эришганини эълон қилди. Компания мутахассислари миянинг қаттиқ пардасини кесмасдан (дуротомия амалиётисиз) электродларни киритиш усулини муваффақиятли синовдан ўтказишди. Бу янгилик нейротехнология соҳасида хавфсизлик ва самарадорликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтган ойда ўтказилган клиник синовлар доирасида Neuralink жарроҳлари илк бор электрод ипларини бевосита мия қобиғи орқали ичкарига йўналтиришди. Аввалги амалиётларда миянинг ҳимоя қатлами ҳисобланган қаттиқ пардани скальпельдан фойдаланган ҳолда кесиш талаб этиларди. Ушбу жараённинг бекор қилиниши операция вақтини қисқартириш билан бирга, инфекция тушиш хавфини ҳам сезиларли даражада камайтиради.

Мия ҳимояси дахлсиз қолади

Neuralink муҳандисларининг таъкидлашича, миянинг қаттиқ пардаси ўзига хос "зирҳ" вазифасини ўтайди. У мия тўқималарини ташқи таъсирлардан ҳимоя қилувчи жуда мустаҳкам мембранадир. Янги усул ёрдамида ушбу ҳимоя қатламининг бутунлиги сақлаб қолинади, бу эса беморнинг операциядан кейинги тикланиш жараёнини тезлаштиради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология Neuralink лойиҳасини оммалаштириш ва кенг кўламда қўллаш учун йўл очади. Дуротомиянинг чиқариб ташланиши жарроҳлик амалиётини янада стандартлаштириш ва такрорланувчан қилиш имконини беради. Бу келажакда минглаб, ҳатто миллионлаб муҳтож инсонларга ушбу чипларни ўрнатишда асосий омил бўлиши мумкин.

Инсон ва сунъий интеллект интеграцияси

Илон Маскнинг фикрича, Neuralink нафақат тиббий мақсадларда, балки инсониятнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш учун ҳам зарур. У инсоннинг маълумот узатиш тезлиги (нутқ ёки матн териш орқали) визуал маълумотларни қабул қилиш тезлигидан анча паст эканлигини таъкидлаб келади. Мия чиплари ушбу "алоқа канали"ни кенгайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Гарчи мамлакатимизда бундай операциялар ҳозирча ўтказилмаса-да, глобал миқёсдаги нейротехнологик ўсиш келажакда фалажлик ёки нейрологик касалликлардан азият чекаётган маҳаллий беморлар учун ҳам янги даволаш усулларини тақдим этиши мумкин.

Neuralink компанияси ҳозирда ўз қурилмаларини такомиллаштириш ва уларни инсон мияси билан янада уйғунроқ ишлашини таъминлаш устида изланишларни давом эттирмоқда. Янги жарроҳлик усули эса ушбу мураккаб технологияни оддий тиббий муолажага айлантириш йўлидаги энг катта қадамлардан бири бўлди.

NeuralinkИлон МаскТехнологияТиббиётСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиXiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:26iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди