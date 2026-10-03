Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди

·53·Дунё
Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди

Америкалик миллиардер Илон Маск Neuralink компанияси раҳбарларидан бири ва фарзандларининг онаси Шивон Зилис билан муносабатларини тугатгани ҳақида хабар тарқалди.

Зилис бу ҳақда ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилган. У фарзандлари учун миннатдор эканини билдириб, Маск билан келгусида яхши дўст ва фарзандларини биргаликда тарбиялайдиган ота-она бўлиб қолишга умид қилган.

Шивон Зилис, шунингдек, бу қарор унга оғир таъсир қилганини ёзган. У Маскка келгуси ҳаётида бахт тилаган.

Қизиғи, Зилиснинг ёзишича, муносабатлар тугашидан бироз олдин улар ўртасида илиқ мулоқот давом этган. У ҳатто Маск билан сўнгги ёзишмаларини ҳам оммага кўрсатган.

Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди

Ушбу ёзишмаларда Маск Зилисга уни севишини билдиргани ва уни Оқ уйдаги кечки овқатга таклиф қилмаганидан афсуслангани кўринади. Бироқ орадан бир неча кун ўтиб, жуфтлик муносабатларини якунлаган.

Маск ҳозирча бу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бермаган. Шу билан бирга, тадбиркор Зилисни X тармоғида кузатишни ҳам тўхтатгани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, Илон Маскнинг шахсий ҳаёти кўп йиллардан буён жамоатчилик эътиборида. Унинг биринчи рафиқаси Жастин Уилсон билан никоҳидан фарзандлари бор. Кейинчалик у актриса Талула Райли билан икки марта турмуш қурган.

Маск канадалик хонанда Граймс билан ҳам муносабатда бўлиб, уларнинг уч нафар фарзанди бор. Шивон Зилис билан муносабатларидан эса бир нечта фарзанди дунёга келган.

Шу тариқа, Маскнинг шахсий ҳаётидаги янги ўзгариш яна жамоатчилик диққатини тортди.

Илон МаскШивон ЗилисNeuralink
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ1 июл 12:26Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи2 июл 13:28Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди30 июн 19:25Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўяди25 июн 15:25Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқда23 июн 01:26Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота